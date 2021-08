“Madres Buscadoras” de Tamaulipas pidieron tregua a las autoridades federales pero fueron ignoradas y no han podido entrar a La Bartolina

(Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

Elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron el pasado 6 de agosto labores de búsqueda en un presunto campo de extermino del Cártel del Golfo, cerca de la frontera con Texas.

Esta nueva búsqueda por parte de las autoridades federales arrancó después de innumerables presiones por parte de las Mujeres Buscadoras de Tamaulipas que buscan a sus hijos desaparecidos.

Sin embargo, este mismo grupo denunció que los funcionarios del gobierno las han ignorado y que no les permitieron ir a la propiedad con ellos para buscar posibles restos. Esto a pesar de que el grupo cuenta con experiencia y capacitación en la búsqueda de restos humanos.

(Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

En una entrevista con el conductor Luis Cárdenas, de MVS Noticias, Delia Quiroa, abogada e integrante de Madres Buscadoras de Tamaulipas, afirmó que su grupo pidió una tregua a las autoridades para entrar a La Bartolina, pero fueron ignoradas.

“Espero que esta sea una diligencia definida, que procesen los restos, que sean identificados, porque la gente necesita saber quiénes son esas personas”, puntualizó.

“Nosotros somos víctimas del delito, de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno porque ellos obstruyen la justicia, ellos nos empiezan a bloquear las investigaciones”, agregó.

(Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

Asimismo, invitó a las autoridades a no obstruir con su búsqueda e implementación de justicia: “No hay una vocación por parte de los servidores públicos, no de todos, pero hay algunos servidores que nos comentan que sus jefes no les permiten hacer ciertas cosas”.

La Bartolina es un centro de exterminio que el Cártel del Golfo utilizó entre 2009 y 2016. Está ubicado en Matamoros, Tamaulipas, a sólo 42 minutos de Brownsville, Texas, en EEUU. Su existencia fue revelada tras la detención del narco identificado como el Ciclón 40 y/o Comandante Fili.

La semana pasada la Comisión Federal de Búsqueda de México y de la FGR publicaron fotografías de sus elementos buscando en el campo de exterminio. Sin embargo, lo que no revelaron fue que habían ignorado a las activistas cuando les pidieron ayudar en la búsqueda de sus seres queridos.

(Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

En 2016 funcionarios mexicanos intentaron esconder el descubrimiento de un sitio de incineración clandestino en La Bartolina, alegando que no habían podido determinar si los restos eran de animales o humanos. Durante varios años, el Cártel del Golfo ha aterrorizado a la ciudad fronteriza de Matamoros al llevar a cabo numerosos secuestros de víctimas inocentes de las que no se ha vuelto a saber. Aún no está claro cuántas de esas víctimas fueron trasladadas a La Bartolina.

Desde entonces, el gobierno federal de México confirmó el descubrimiento de restos humanos en La Bartolina, pero dejó de buscar a principios de este año. Desde entonces, el grupo Colectivo Madres en Búsqueda de Tamaulipas ha estado presionando a los funcionarios del gobierno a nivel federal y estatal para que continúen buscando.

La desesperación y el dolor de las Madres Buscadoras de Tamaulipas han llevado a estas mujeres a pedir una tregua al Cártel del Golfo, una de las estructuras de narcotráfico más poderosas de México.

(Foto: Google Maps)

A través de una carta, los familiares de los desaparecidos, enviaron un mensaje a la célula delictiva de Los Ciclones —que el pasado 19 de junio provocó una masacre en Reynosa, Tamaulipas— para poder ingresar al predio de la Bartolina a fin de exhumar e identificar los restos que se encuentran en la zona.

Las madres buscadoras apelaron a los “grandes corazones” de los criminales para que den la autorización de entrar a la región. En el escrito destacaron las acciones del cártel a favor de la población durante el inicio de la pandemia, cuando repartieron despensas e insumos primordiales. Destacaron que ni buscan culpables, sino a sus hijos y esposos.

El colectivo formado por 200 familias pidió que la respuesta de los criminales fuera de la misma forma en que anunciaron una tregua entre sus escisiones.

