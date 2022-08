La población de escasos recursos económicos, la más afectada por COVID-19: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) elaborada por la Secretaría de Salud, fue realizada en hogares a nivel nacional entre agosto y noviembre de 2021. (FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO/ ARCHIVO)

Las personas de menos recursos económicos han sido los más afectados por la pandemia de COVID-19 en 2021, así lo reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) elaborada por la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con la Ensanut, arrojó también que 7 de cada 10 mexicanos que contrajeron COVID-19, decidieron atenderse en el sector privado, a pesar de que contaban con seguridad social o tenían acceso al sistema de salud público.

La encuesta señaló que el 32.1% de los mexicanos contagiados por el SARS Cov-2 se atendió en consultorio en domicilio particular de médicos privados; el 18.7% en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el 11.7% en consultorios anexos a farmacias; el 10.2% en consultorio dentro de hospital privado y el 9% en clínicas u hospitales de la Secretaría de Salud.

Por otra parte, el 6.7% recibió atención médica en su domicilio, 2.9% atención privada en torre de consultorios, 2.7% atención vía remota, 2.6% en el ISSSTE, 2.9% en otras instituciones privadas y 0.6% en otros.

La ENSANUT 2021 -que fue presentada por el subsecretario de prevención y atención a la salud, Hugo López-Gatell, junto con otros especialistas, fue realizada en 12 mil 619 hogares a nivel nacional entre agosto y noviembre de 2021 y dividida en 9 regiones- destaca que el 76.1% de la población que fue diagnosticada con Covid-19 no buscó atención porque consideró que no era tan grave; el 8% por considerarlo caro y no tener dinero; el 6.9% porque no supo a dónde acudir; el 6.7% por miedo a contagiarse, y el 5.8% por miedo a no ser atendido.

Al ser cuestionados respecto a la situación económica ante el Covid-19 en comparación con el inicio de la pandemia en 2020, durante el 2021 el 68.4% de los encuestados reportó haber aumentado sus gastos generales; el 21.8% dijo que no hubo cambio y 9.7% que se redujeron.

Respecto al gasto en alimentos, 72% reportó que aumentaron; 21.6% aseguró que fueron iguales, mientras que el 6.3% señaló que hubo una reducción.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición también reveló que el 75% de la población, generó anticuerpos contra la COVID-19, no solo debido a la vacunación, sino también a que en algún momento se contagiaron de la enfermedad.

En las personas mayores de 18 años, la prevalencia de anticuerpos aumentó a 84.1% mientras que la población que generó anticuerpos mediante contagio de la enfermedad, fue de 57.9 %.

El director del centro de salud poblacional (CISP) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Tonatiuh Barrientos, aclaró que eso no significa que este sector de la población sea inmune al virus SARS-CoV-2.

“La seroprevalencia se determinó de manera cualitativa por lo que desconocemos los títulos de anticuerpos y no se determinaron anticuerpos neutralizantes por lo que la positividad no necesariamente significa inmunidad protectora”, dijo.

En tanto, el 62.5% de las personas que se contagiaron con el virus del SARS Cov-2 reportaron tener alguna secuela después de haber sido dados de alta o un mes posterior al inicio de la infección, mientras que 34.4% dijeron que las secuelas aún persistían al momento de la entrevista.

Los contagios de COVID-19 en México ya superaron los 6 millones 700 mil casos

Por otra parte, a través del reporte técnico diario del avance la enfermedad señaló que hasta el lunes 1 de agosto se registraron seis millones 761 mil 617 casos totales y 327 mil 750 defunciones acumuladas por coronavirus en el país desde que inició la crisis sanitaria en el país en 2020.

En consecuencia, en las últimas 24 horas se contabilizaron 2 mil 961 casos nuevos y 20 muertes a causa de la enfermedad, cifras que representan un descenso en el número de contagios en relación a los reportes de la últimas semanas epidemiológicas, ya que el domingo 31 de julio las autoridades sanitarias reportaron 4 mil 209 nuevos contagios diarios, así que del domingo para el lunes disminuyeron mil 248 contagios diarios.

Además se contabilizaron 749 mil 588 casos sospechosos y 141 mil 588 contagios activos estimados en México.

