A pesar de las irregularidades, Citlalli Hernández agradeció a quienes participaron en elecciones para consejeros

Citlalli Hernández agradeció participación en las elecciones (foto: @CitlaHM)

Tras una jornada problemática en la selección de consejeros estatales para el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las críticas comenzaron a arreciar.

Ya que se denunció que en varias de las casillas estaban siendo compradas o manipuladas por las mismas facciones del partido guinda. A lo que diferentes detractores del mismo llamaron la atención y los tacharon de hipócritas.

Sin embargo, esto no pareció afectar o siquiera ser parte de las preocupaciones de la secretaria del partido, Citlalli Hernández, pues en redes sociales aplaudió que siguiera imperando la democracia dentro del movimiento para cambiar la cultura política del país.

“No es fácil construir un partido diferente, pero nos obstinaremos hasta lograr una cultura política totalmente distinta. Un esfuerzo como el de hoy es posible gracias a miles de personas; a ellas y a quienes participaron libre, voluntaria y conscientemente, GRACIAS”

Escribió en sus redes sociales. Además compartió un video en el que agradeció a los participantes y aseguró que Morena era el único partido que estaba creciendo como ninguno.

La morenista también habló de cambiar la vida política en el país (foto: @CitlaHM)

“Por supuesto, eso trae sus retos, tenemos que aprender a construir una nueva cultura política”, razón por la que estaban votando por los consejeros y consejeras. Y debido a la alta participación, agradeció tanto a quienes votaron como a los que se afiliaron.

“Por eso este video es para agradecerles a cada una de las personas que están participando de manera libre de manera voluntaria, con consciencia, con fervor democrático” y posteriormente señaló que había una gran participación de la gente.

Y concluyó añadiendo que no era sencillo construir un partido político: “estamos donde lo viejo no termina de morir, donde lo nuevo no termina de nacer, pero ojalá poco a poco vayamos avanzando en la construcción de una cultura política totalmente distinta”.

Irregularidades en el proceso

(Foto: Twitter/@JohnMAckerman)

Sin embargo, pareciera ser que lo viejo impera aún, pues se denunciaron malas prácticas, presiones y acarreos durante la jornada del sábado.

Al menos en el estado de Tlaxcala hubo una mala organización y que en Apizaco se había registrado acarreo de electores y compra de votos.

Mientras que en Chiapas, aparte de los acarreos, subieron un escalón hacia la violencia, pues llevaron a cabo la quema de urnas y de boletas en el municipio de Huehuetán.

Por otro lado, el académico John M. Ackerman denunció las mismas prácticas (exceptuando la quema de urnas) e irregularidades en urnas de la Ciudad de México en el Distrito 23 de la alcaldía de Coyoacán.

Dicha denuncia fue publicada por su cuenta de Twitter donde señaló que también se estaba presionando a los votantes y responsabilizó a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján.

A pesar de la evidencia que juntó y mostró en su publicación, Ackerman llamó a votar a los militantes de Morena pues “La lección de AMLO es siempre apostarle a la resistencia pacífica y la participación democrática, nunca caer en la provocación ni el desánimo”.

Ricardo Monreal denunció exclusión dentro de los procesos del partido guinda (foto: @RicardoMonrealA)

Cabe señalar que incluso el morenista Ricardo Monreal Ávila, un día antes, señaló que dentro del proceso había vicios de origen debido a que se estaba excluyendo a simpatizantes, militantes y fundadores del partido.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el senador señaló que el partido había nacido y había obtenido el registro por medio de la vía democrática. Sin embargo, en los procesos de selección de consejeros estatales, añadió que los vicios de origen venían por la decisión arbitraria de las dirigencias para fomentar la exclusión.

Por lo que llamó a la unión dentro del partido y sus miembros para que siguieran los principios de democracia en los que fue fundado, además de centrarse en los cambios del país, que era lo primordial.

En esta jornada se elegirá a las y los titulares de los comités estatales de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

