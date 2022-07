Entre señalamientos de acarreos y malas prácticas, Morena realiza el proceso de renovación interna de consejeros y consejeras

Partido Movimiento Regeneración Nacional. (Foto: archivo)

En medio de una fuerte polémica por las acusaciones de malas prácticas, presiones y acarreos, este sábado se realiza el proceso de renovación interna de consejeros y consejeras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Morena elegirá a las y los titulares de los comités estatales de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Este sábado se realizan elecciones en los estados de Baja California, Baja California Sur, CDMX, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Colima y Michoacán. Mientras que el domingo se llevarán a cabo en el resto de las entidades.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO/ARCHIVO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum acudió a la alcaldía Tlalpan para emitir su voto. Shienbaum Pardo hizo fila por alrededor de 15 minutos, ya que se reportó una alta afluencia de personas, principalmente, de adultos mayores.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, emitió su voto en la colonia Roma Norte, desde donde llamó a los integrantes del partido para incentivar la democracia.

En tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado hizo un llamado a los ciudadanos para que se unan a esta “fiesta” para elegir a los consejeros y consejeras del partido.

Delgado Carrillo votará en la casilla 13 del Distrito 13 de la alcaldía Iztacalco, en donde de acuerdo con algunos medios como El Universal, se reporta un gran número de personas que llegaron en unidades de transporte público y concesionado identificadas con letras, entre otros distintivos para identificar sus colonias y ser anotados posteriormente en una lista.

(Foto: Twitter / @mario_delgado)

Al igual que en Tlalpan, en Iztacalco se observa una alta participación de personas de la tercera edad y con discapacidad.

En tanto, en otras entidades donde se realiza esta jornada, como en Tlaxcala, gobernado por Lorena Cuéllar, se reporta una mala organización. Milenio reportó que en Apizaco se ha presentado acarreo y compra de votos.

De acuerdo con Víctor García Lozano, dirigente estatal de Morena en el estado, se tiene calculado la participación de 36 mil personas por las seis sedes ubicadas en Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Teolocholco, Zacatelco e Ixtacuixtla.

En Chiapas, militantes de Morena quemaron urnas y boletas en el municipio de Huehuetán, al tiempo que acusaron de acarreos.

“No voy a participar”: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal denunció exclusión dentro de los procesos del partido guinda (foto: @RicardoMonrealA)

El viernes 29 de julio, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que no participará en la elección interna y explicó sus razones.

“Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que dejaron participar pero que está ya muy preconfigurada la resolución y el resultado de este proceso: decidí no participar”, destacó Monreal Ávila en un mensaje en video compartido en su cuenta de Twitter.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado destacó que no quiere ser relacionado con este proceso por lo que pueda generarse.

“No vamos a participar. Y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación. Y después del proceso se va a requerir reconstruir todo lo que el partido necesita”, puntualizó Monreal, quien busca la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

“No se dejen manipular”: AMLO

(Foto: Efe)

El pasado jueves 28 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el proceso interno de Morena, partido que él fundó.

El jefe del Ejecutivo federal pidió que no haya malas prácticas y destacó que el método que implementarán es democrático ya que se realizan elecciones distritales, además de que el mismo presidente en su tiempo, participó en la elaboración del estatuto.

Exhortó a los militantes de Morena a “que no se dejen manipular porque es ofensivo. De todas maneras si salen algunos ‘mapaches’ que los manden lejos, lejos, lejos. Y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables y nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude y que la libertad no se implora, se conquista”, enfatizó al tiempo que aseguró que “ya no hay dedazo”.

De acuerdo al presidente, la conciencia democrática se va creando al ejercer los derechos, no permitir la manipulación de ninguna índole.

“Cada quién debe decidir, que seamos auténticos ciudadanos, no ciudadanos imaginarios. Pero todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, de sus vicios, esas malas mañanas. Que cada quién decida libremente, que no haya injerencia de nadie pero también que no se simule”, resaltó.

