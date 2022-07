Silvana Estrada confesó que su música “abre las heridas, pero con amor”

Silvana Estrada es una artista que ha demostrado la importancia de escuchar las emociones y abrazar las heridas más profundas. Foto: EFE/ Hilda Pellerano

Una gira en Estados Unidos, el primer Vive Latino España y un Teatro Metropólitan a su máxima capacidad son los próximos retos a los que se enfrentará Silvana Estrada, una de las voces mexicanas más importantes de los últimos años que ha demostrado la importancia de cantar desde el corazón.

Dos días de preventa y uno de venta general fueron suficientes para que la artista veracruzana lograra agotar más del 80% de las entradas del Metropólitan, uno de los recintos de mayor prestigio en la Ciudad de México y todo el país. Después de dos años de espera, sus seguidores podrán gozar, una vez más, del mar de emociones que Silvana Estrada es capaz de transmitir con sus composiciones.

“Me siento muy feliz y estoy muy agradecida. Este tipo de cosas me recuerdan que el mejor público está en México”, comentó Estrada con una sonrisa y un gesto de gran satisfacción en entrevista para Infobae México.

Silvana Estrada se mostró emocionada por la respuesta del público mexicano tras anunciar su regreso a la Ciudad de México. (Captura: Infobae México)

La respuesta de sus fans a la noticia de su presentación en la capital mexicana el próximo 7 de diciembre le provocaron una gran tranquilidad, pues en un inició sintió miedo de que la gente “se hubiera olvidado de ella”. Nada más alejado de la realidad.

Silvana conoce bien el Teatro Metropólitan, pero esta será su primera vez como estrella principal del escenario. “Ahí he sido telonera de Caloncho, he sido corista de Natalia Lafourcade e invitada de Snarky Puppy. He hecho muchas cosas, pero siempre era el show de alguien más”, recordó con nostalgia y gran emoción.

Y es que el crecimiento que ha tenido en los últimos años ha sido evidente. Con Marchita, su primer álbum en solitario lanzado a inicios de 2022, Estrada ofreció una propuesta de música latina totalmente opuesta a las tendencias actuales.

Silvana Estrada confesó que una de las cosas más difíciles en la industria musical es aprender a decir que "no" y seguir los propios instintos. (Captura: Infobae México)

Cantos desde (y hacia) el desamor, temas tan íntimos como profundos y una producción minimalista fueron los ingredientes perfectos para crear lo que ha sido considerado uno de los mejores discos del 2022, de acuerdo con medios como The Guardian, NPR, Spin y Billboard.

“Todo esto me genera mucha gratitud, orgullo y ganas de seguir generando este tipo de discos y canciones. Yo no hago música para que me reconozcan”, manifestó la artista veracruzana. Dejó en claro que seguir tendencias no es lo suyo, pues prefiere hacerle caso a su instinto artístico y tratar a la música como un espacio de catarsis.

La importancia de seguir los instintos

Al profundizar sobre su despegue en la industria, se confesó asombrada por todas las expectativas que hay alrededor de las y los músicos. “Me sorprende todo lo que se espera de ti que no tiene que ver con la música. Se habla de generar contenido en las redes, en Tik Tok y demás, pero yo digo ‘si ya generé todo el contenido, generé un disco, eso sí que contiene cosas, yo no sé qué tanto me va a aportar si hago otras cosas en las redes’”, dijo en tono bromista.

Durante la charla, explicó que una de las claves a lo largo de su carrera musical ha sido la honestidad con ella misma y con sus deseos.

“Lo mejor para mantenerme fiel a mí misma es saber decir que ‘no’, lo cual es muy difícil, pero se tiene que seguir el instinto. Todas mis decisiones vienen de ahí y es complicado, y como mujer lo es aún más, como mujeres tenemos que seguir ese instinto porque no la tenemos nada fácil en los ambientes y sistemas de poder”, apuntó Estrada.

Silvana Estrada es originaria de Veracruz y desde niña ha estado empapada por la música y el folclore mexicano. (Foto: YT Silvana Estrada)

“Seguir mi impulso creativo me ha ayudado a encontrar mi voz, mi identidad artística y mi identidad en general”.

En este mismo sentido, aseguró que uno de sus objetivos es reivindicar la importancia del deseo artístico. “Encontrar mi voz ha sido un proceso y una búsqueda muy orgánica, porque ha sido desde la necesidad. No hago canciones sólo porque se me ocurra que puedo hacerlas, sino porque siento la necesidad de decir algo, es entonces cuando busco cómo hacerlo porque necesito sacarlo del pecho”, detalló Silvana.

Resaltó lo importante que es en el arte que cada quién se detenga a pensar qué es lo que quiere oír y qué es lo que quiere crear. Todo se trata, en sus propias palabras, de “seguir la entraña” y hacerle caso a los impulsos creativos.

Abrir las heridas, pero con amor

Es gracias a su autenticidad que ha logrado construir una sólida comunidad de fanáticos no sólo en México, sino en otras latitudes como Estados Unidos y España, país que la recibió con gran cariño en 2021 y que próximamente será testigo, una vez más, de su gran capacidad artística.

El Vive Latino España, que tendrá lugar el 2 y 3 de septiembre en Zaragoza, significará el regreso de Silvana Estrada al viejo continente como una de las más dignas representantes de la música mexicana.

La artista veracruzana consideró que su música está hecha para que la gente cante, ría y llore. (Foto: IG @silvanaestradab)

Al hablar sobre ello, confesó que una de sus cosas preferidas de presentarse en España es tener la oportunidad de compartir un poco de la energía que caracteriza tanto al público en los eventos en México. “Siento que mi música es para que la gente cante, que ría y que llore”, consideró la cantante.

“Me gusta poner a todo el público en una situación de vulnerabilidad porque al cantar yo me pongo en una situación vulnerable, entonces quiero que todos estemos ahí, pero que al mismo tiempo nos cuidemos y podamos realmente abrir las heridas, pero con amor y con cariño”, agregó.

“La idea de la vulnerabilidad como una manera de compartir lo social me parece algo muy mexicano y es algo de lo que quisiera llevar a España”.

Una joven artista con grandes aspiraciones

Silvana Estrada ya ha colaborado con reconocidos artistas de la talla de Natalia Lafourcade o Daniel, me estás matando. Además, fue la elegida por la banda británica Chvrches para realizar una adaptación al español de su éxito Forever. Pero eso apenas fue el inicio, pues reveló algunos de los artistas con los que espera colaborar en los próximos meses.

“De México quisiera colaborar con Julieta Venegas, soy muy fan. Y no tengo nada grabado aún con David Aguilar, lo que me parece muy extraño, porque somos muy amigos. Con él me aventaría un disco entero”, afirmó la artista de 25 años.

(Foto: Ig @silvanaestradab/erozoedwin)

Por otro lado, Guitarricadelafuente y C. Tangana son quienes encabezan su lista de músicos españoles con los que le gustaría grabar algo de manera conjunta.

También adelantó que tiene un disco de cumbia pendiente de hacer y se declaró fanática de este género musical. Tenías que ser tú, su tema colaborativo con Daniel, me estás matando, es uno de los más populares y aclamados entre su público, lo cual a ella le parece totalmente entendible. “Después de toda la catarsis, la gente agradece mucho una cumbia”, comentó entre risas.

En un futuro a mediano plazo, Silvana Estrada espera seguir con su prolífica carrera y crear “al menos cuatro nuevos discos en los próximos cinco años” y aspira a tener “puras giras bonitas” que le permitan presentarse en escenarios reconocidos y lograr un equilibrio entre el trabajo y el descanso.

“Todo puede cambiar en cinco años, pero siento que voy encaminada a lo que quiero y a lo que hoy quiero que pase”, aseguró al finalizar la entrevista.

