“Paniaguados” y “Movimiento Paniaguado”: Fernández Noroña explicó sus similitudes y diferencias desde la tribuna

CIUDAD DE MÉXICO, 15MARZO2022.- Legisladoras y legisladores participaron de manera semipresenical en la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, volvió a acaparar la óptica legislativa durante la sesión permanente de este miércoles 27 de julio, pues a pregunta expresa, dijo si definición ampliada de “Paniaguados” y “Movimiento Paniaguado”, en donde explicó sus similitudes y diferencias.

Y es que desde que hizo uso de la tribuna durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el diputado que se describe a sí mismo como “librero, libérrimo (superlativo de libre) y luchador social” comenzó a criticar al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, de quien se burló y lo apodó “Alitas” Moreno, esto por “andar con alitas voladoras por todos lados pidiendo auxilio”.

Después, tras una intervención, reiteró su famosa frase “aquí traigo su medicina para los paniaguados”, aunque recordó que no se las podría dar porque no estaban presentes: “hoy le tuvieron miedo al medicamento, le tuvieron miedo a su medicina, no la aguantan”.

Fernández Noroña condenó el trabajo de la Fiscalía de Jalisco en el caso de Luz Raquel (Video: YouTube / Senado de la República)

Dichas declaraciones causaron gritos y exclamaciones entre los asistentes a la Permanente, a quienes les recordó las descalificaciones de una panista y el reto a golpes que recibió de un priista durante una sesión ordinaria: “ellos que critican tanto la estridencia, son caricatura de estridencia”.

Fue entonces cuando Víctor Fuentes, senador del Partido Acción Nacional (PAN), le preguntó al petista si podría ampliar su definición entre “paniaguados” y “movimiento paniaguado”, pues le parecía que se en ocasiones se refería de manera cruzada entre éstos. Ante esto, Noroña agradeció la pregunta y explicó a quien se refiere, las similitudes que guardan y sus diferencias.

“Cuando hablo de paniaguados me refiero a Acción Nacional y cuando hablo de Movimiento Paniaguado, me refiero a Movimiento Ciudadano, que no es lo mismo pero es igual”

Para ironizar más sobre su respuesta, el sociólogo de la UAM recordó que tanto MC como el PAN mantienen posturas similares como lo relacionado en las reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto porque ambos partidos votaron contra la Reforma Eléctrica, dijeron que votarán contra la Político-electoral y ambos suscribieron la llamada moratoria constitucional.

Las autoridades de Jalisco, además de que no pudieron mantener a salvo a Luz Raquel, ahora sostienen una línea de investigación en la que dicen que ella se hizo daño (Fotos: Instagram/@luzraquelpadilla)

Sin embargo, Fernández Noroña señaló una gran diferencia en cuanto a la procuración de justicia entre MC y el PAN, particularmente cuando se trata de casos que deben de ser llevados con perspectiva de género. Esto porque reprochó las actuaciones de las Fiscalías locales en Jalisco y Nuevo León, donde, además de tener en común que ahí gobierna MC a través de Enrique Alfaro y Samuel García, respectivamente, fueron entidades donde se presentaron feminicidios supuestamente mal investigado por las autoridades locales.

“Movimiento Paniaguado, que gobierna Jalisco y Nuevo León se han caracterizado por una negligencia criminal en los feminicidios”

En el caso de Luz Raquel Padilla, por ejemplo, condenó que “no sólo no imparten justicia, no sólo no dan cobertura a las víctimas, sino una vez realizado el feminicidio”, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco abrió una investigación por un autoataque.

El caso de Debanhi Escobar se presentó en Nuevo León, entidad gobernada por MC (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

“La tesis del fiscal de jalisco es infame, porque no sólo no han iniciado una investigación contra los funcionarios que no le dieron la cobertura a esta mujer, no sólo no han sancionado o iniciado las sanciones, sino ahora, a la víctima pretenden hacerla responsable de su asesinato”

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña dijo que este tipo de ineficiencia e impunidad ante los cuatro presuntos señalados del feminicidio alientan a la ciudadanía a continuar con este tipo de agresiones, para argumentar, recordó que igualmente en Jalisco, una niña de 11 años fue herida con fuego tras ser atacada con alcohol, por lo que exigió castigo a las autoridades negligentes del estado gobernado por Enrique Alfaro.

“Lo peor de todo es que esa conducta empieza a proliferar ante la impunidad; ayer nos enteramos de una niña de 11 años que también en Jalisco fue prendida con alcohol”

SEGUIR LEYENDO: