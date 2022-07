“Esquizofrénico político”: Noroña arremetió contra Pedro Ferriz por críticas a simpatizantes de AMLO

El petista reaccionó a las declaraciones de Ferriz de Con (Fotos: Cuartoscuro/Facebook @PedroFerrizC)

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), se lanzó contra el periodista Pedro Ferriz de Con luego de que el comunicador hiciera duras críticas hacia los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, el petista reaccionó a las declaraciones en donde el ex integrante del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA) crítico a los simpatizantes del tabasqueño y aseguró que “el futuro del país” debe estar bajo las manos de la clase media.

“El pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado para opinar sobre el presente y futuro del país, por eso tiene que ser la clase media la que se mueva”, declaró Ferriz de Con durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales.

Ante ello, Fernández Noroña escribió: “La desesperación de @PedroFerriz seria de risa loca, si no manifestara en el fondo la percepción de un sector bastante fascista, racista y clasista de nuestra sociedad”.

Noroña se lanzó contra el periodista tras críticas a simpatizantes de AMLO (Foto: Twitter)

Sin embargo, no fueron las únicas declaraciones que que Ferriz de Con que causaron controversia, pues también aprovechó dicho espacio para anunciar su salida de FRENAAA, pues, de acuerdo con su experiencia, “no convoca, no jala, no motiva, no inspira”.

“A FRENAAA salen más personas de las que entran. Ya no ingresa gente nueva. Ese es el principio de un movimiento exiguo, que se está extinguiendo porque no ha logrado abrir sus puertas”, sentenció.

Asimismo, el periodista crítico el actuar del mandatario mexicano entrono a las consultas que solicitó Estados Unidos al Gobierno de México por considerar que su política energética perjudica a sus empresas de acuerdo con lo establecido en el Tratado comercial entre ambas naciones y Canadá (T-MEC).

“Nunca en la vida, López Obrador ha hecho una acción que tenga por consecuencia una represalia a su acción, pero ahora se metió entre las patas de los caballos, se metió en contra de los Estados Unidos y de los intereses de los canadienses. ¿Saben ustedes que quiere decir? Ruptura. ¿Saben qué quiere decir ruptura? El debacle económico de México”.

Ferriz de Con anunció su salida de FRENAAA (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Bajo ese tenor, el diputado del PT redactó: “Es un imbécil @PedroFerriz, pero en ningún momento está convocando un golpe de estado. Creo que debemos ser más serios en nuestras aseveraciones y no caer en la misma ligereza que la derecha. Es un esquizofrénico político: llama a una rebelión popular pero desprecia al pueblo”.

Pese a su llamado a consolidar un frente opositor, el periodista afirmó que tanto FRENAA como Sí por México de Claudio X. González y hasta la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD), se pueden percibir asilados, segmentados, estigmatizados y hasta cierto punto, radicalizados.

“El PAN no ha hecho nada, en el PRI están hechos talco, en el PRD no se han movido, Va por México cada día es más pequeño y todos deberíamos de estar preocupados”, apuntó.

Fernández Noroña, el presidenciable de la 4T fuera de Morena

Cabe mencionar que Fernández Noroña ha sido uno de los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que no pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que ha alzado la mano para ser el sucesor del tabasqueño.

Noroña afirmó sus intenciones de ser el abanderado de la 4T para 2024(Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ante ello, el petista afirmó que la ciudadanía será quien lo elija para ser el representante de la 4T en las elecciones presidenciales de 2024.

“El propio compañero presidente ha dicho, que es el pueblo el que va a decidir. Así es que yo perseveraré en mi intención de ser el relevo del compañero presidente, que no es una cosa fácil. Nadie llenará sus zapatos”, externó el petista el pasado 6 de julio durante la Comisión Permanente de San Lázaro.

