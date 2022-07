“Negligencia criminal en feminicidios”: Fernández Noroña despedazó MC por el caso de Luz Raquel

Fernández Noroña condenó la actuación de las autoridades en el caso Luz Raquel (Foto: Reuters)

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), tundió a Movimiento Ciudadano (MC) por el quehacer que han tenido en sus gobiernos locales respecto a los casos de feminicidios. Para argumentar su postulado, utilizó de ejemplo el caso de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva en Jalisco.

Este miércoles 27 de julio, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el promotor de la Cuarta Transformación (4T) tildó de hipócrita al partido naranja, pues en el legislativo federal esta facción parlamentaria instó a honrar la memoria de la víctima de feminicidio, pero en la entidad donde gobierna, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha realizado numerosas faltas.

“(Es una hipocresía) hablar de que hay que honrar la memoria de Luz Raquel padilla, cuando la Fiscalía está diciendo que supuestamente (ella) compró alcohol y, supuestamente, un encendedor y, entonces, lanzan la hipótesis de que ella misma se haya prendido fuego, cuando hay cuatro personas señaladas”

Fernández Noroña condenó el trabajo de la Fiscalía de Jalisco en el caso de Luz Raquel (Video: YouTube / Senado de la República)

Después, tras dar una explicación de las similitudes ideológicas entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, Fernández Noroña señaló una gran diferencia: “una negligencia criminal en los feminicidios”, esto porque tanto en Jalisco, donde ocurrió lo de Luz Raquel Padilla; y Nuevo León, entidad donde asesinaron a Debanhi Escobar, gobiernan Enrique Alfaro y Samuel García, respectivamente, ambos de MC.

“No sólo no imparten justicia, no sólo no dan cobertura a las víctimas, sino una vez realizado el feminicidio, en el caso de Luz Raquel Padilla, si ya es monstruoso el asesinato de una mujer por ser mujer, es incalificable que la hayan quemado viva y que hayan dejado huérfano a un niño de 11 años autista”

Al respecto, Fernández Noroña recordó que el supuesto origen de las amenazas contra Luz Raquel fue la falta de empatía del agresor quien comenzó a injuriar contra ella a razón de su poca sensibilidad ante el ruido que podría hacer un pequeño con esa condición.

La Fiscalía de Jalisco investiga el feminicidio de Luz Raquel como un auto ataque (Fotos: Instagram/@luzraquelpadilla)

“La tesis del fiscal de jalisco es infame”, agregó, “porque no sólo no han iniciado una investigación contra los funcionarios que no le dieron la cobertura a esta mujer, no sólo no han sancionado o iniciado las sanciones, sino ahora, a la víctima pretenden hacerla responsable de su asesinato”.

Aunado a esto, resaltó que la ineptitud de las autoridades derivó en la sensación de impunidad colectiva, misma que derivó en un incidente similar, donde una niña de 11 años resultó quemada con alcohol en Jalisco, algo que fue reprochado por el diputado e insistió en que las autoridades, ahora, piensan hacer pasar por un accidente, por lo que exigió que en Jalisco no sólo se debe de castigar a los responsables del feminicidio, sino a los funcionarios que actuaron de manera negligente.

Y es que los feminicidios son cometidos por criminales, por lo tanto, éstos no son responsabilidad del gobierno; sin embargo, la impartición de justicia, acompañamiento a víctimas, tareas preventivas ante las primeras denuncias, eficiencia en las investigaciones y seguimiento de los casos con perspectiva de género sí es responsabilidad de las autoridades.

Tanto el el caso de Debanhi Escobar como en el de Luz Raquel Padilla fue llevado de una manera ineficiente por parte de las autoridades. Respecto a la Fiscalía en Nuevo León, el gobierno local ya sancionó a diferentes mandos locales; sin embargo, la más reciente autopsia tuvo como resultado un dictamen del deceso diferente al de la FGE; por su cuenta, la Fiscalía de Jalisco ya estaba enterada de las amenazas contra Luz; sin embargo, no pudieron cuidarla.

