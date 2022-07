“Lo que diga mi dedito”: así se burló Javier Lozano de AMLO por elección de candidato para 2024

Javier Lozano se burló del presidente López Obrador por asegurar que el candidato será elegido por el pueblo (fotos: CUARTOSCURO/presidencia de México)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por asegurar que el candidato que competirá en las elecciones 2024 será elegido por el pueblo.

Este martes 26 de julio el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) desmintió, a través de su cuenta oficial de Twitter, que los ciudadanos serán los encargados de escoger al aspirante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues aseguró que el mandatario federal utilizará el método del “dedazo” para elegir a su sucesor.

“Fe de erratas: lo que diga mi dedito”

Cabe señalar que su comentario se da luego de que el presidente López Obrador aseguró que en la elección de candidatos para el Estado de México (Edomex) el próximo año y la presidencial en 2024, no hay “dados cargados ni cartas marcadas”.

AMLO aseguró que en la elección de candidatos no hay “dados cargados ni cartas marcadas” (Foto: Twitter/@JLozanoA)

En su tradicional mañanera de este martes, el mandatario federal indicó que las voces dentro del partido guinda que aseguran que no hay piso parejo para alguna de las candidaturas “menosprecian a la gente”, ya que, declaró, en Regeneración Nacional sí existe igualdad de condiciones.

“Sí hay igualdad entre los candidatos, empezando porque ya no hay dedazo, el presidente no tiene candidato o candidata predilecta o predilecto, quien va a decidir es el pueblo y no hay que tenerle miedo al pueblo”

Al reiterar que el mejor método para la elección de la o el candidato a la elección presidencial es la encuesta, el jefe del Ejecutivo destacó que quienes apuestan a las trampas “les va mal, ya lo del fraude, lo del querer manipular al pueblo, lo de la demagogia, eso no funciona”.

López Obrador reiteró que el mejor método para la elección de la o el candidato a la elección presidencial es la encuesta (Foto: Cauartoscuro)

Afirmó, además, que si las personas ven que el presidente o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de algún aspirante, la gente “lo rechaza”, pues se tiene “un efecto boomerang, lleva a la idea de que no le tienen confianza al pueblo. Piensan que el pueblo es manipulable”.

“Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. Me das la oportunidad de hablar de esto. No va a haber señal, la señal la va a dar la gente y es muy sencillo: en el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta, y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”, manifestó el presidente López Obrador.

Y agregó sobre las elecciones del 2024: “Cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir?”.

Militantes de Morena exigieron piso parejo rumbo al 2024

Un grupo de Morena exigió a la dirigencia tomar medidas para prevenir la promoción de aspiraciones personales y encuestas externas (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que el pasado domingo 24 de julio, Progresistas por la unidad y el piso parejo, grupo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que promueve las aspiraciones presidenciales del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, exigió a la dirigencia tomar medidas para prevenir la promoción de aspiraciones personales y encuestas externas para determinar al candidato en el 2024.

En rueda de prensa, el grupo planteó una reunión para fijar las reglas, donde se pueda definir tras encuestadoras, con preguntas acordadas entre los morenistas interesados, excluyendo, así, a la Comisión Nacional de Elecciones (CEN) del partido guinda.

