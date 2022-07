La polémica declaración que Emilio “El Tigre” Azcárraga hizo sobre la televisión mexicana que incendió la crítica

Emilio Azcárraga Milmo fue dueño de Televisa hasta 1997, cuando murió. Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx

Uno de los apellidos más conocidos y poderosos que hay en México, dentro del ramo de los medios de comunicación, es el de Azcárraga. Y es que los Azcárraga han tenido, por tres generaciones seguidas, las riendas de una de las televisoras más importantes e influyentes del país: Televisa.

En la actualidad, Emilio Azcárraga Jean está al frente de la televisora. Pero antes de él estuvieron su padre, Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, y antes, su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

El Tigre Azcárraga es, posiblemente, quien llevó a lo más alto a Televisa, pues fue cuando él estuvo al frente de la empresa que se internacionalizó, e incluso, logró hacer una gran fortuna. Sin embargo, posiblemente también ha sido el más polémico, pues a lo largo de su trayectoria, hizo varias declaraciones que se volvieron escándalo.

Una de ellas la realizó en febrero de 1993. El ahora extinto diario, El Nacional, mostraba entre sus páginas una plática que había tenido el periodista Alejandro Salazar Hernández con quien era el dueño de Televisa, el monopolio televisivo que controlaba lo que la gente miraba en la televisión, Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, quien falleciera en 1997.

Emilio Azcárraga Milmo con Emilio Azcárraga Vidaurreta, su padre, quien fundó las bases de Televisa. (Foto: Captura de Pantalla Youtube/ESPN Deportes)

La nota llevaba por título “Televisa no está vinculada al poder ni a la política”, y como balazo, se leía la frase Conversación con Emilio Azcárraga. La charla entre el periodista y el empresario se dio durante la entrega de reconocimientos a los protagonistas de la telenovela Los ricos también lloran, producida por Valentín Pimstein, luego de un arrasador éxito en México y en otros países del mundo, incluyendo europeos. Fue aquella telenovela la que catapultó a la fama a la actriz y conductora Verónica Castro, y al ya fallecido actor, Rogelio Guerra.

Luego de la entrega de reconocimientos, Azcárraga Milmo derrochaba felicidad y alegría, bromeaba y se le veía muy contento. Con ese ánimo, comenzó a hablar del papel de la televisora que dirigía, como generadora de entretenimiento, como su valor fundamental.

“México es un país de una clase modesta muy jodida… que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres”, soltó el importante empresario, considerado en aquél año como el más rico de México y de toda América Latina, con una fortuna, según la revista especializada Forbes, de 5 mil 100 millones de dólares, muy por encima de la fortuna que la misma revista calcula a su heredero, Emilio Azcárraga Jean, que al día de hoy se estima en 1,184 millones de dólares.

Según una columna del periodista Gabriel Sosa Plata, en el medio Sin Embargo, publicada en octubre de 2018, el periodista Alejandro Salazar relató que Azcárraga Milmo desbordaba alegría en todo momento, “de buen humor”, lo cual extrañó a muchos trabajadores de su empresa.

Emilio Azcárraga Milmo declaró en una entrevista que en México había una clase muy "jodida". Foto: Facebook/ Amalio Vazquez Martinez

Posteriormente, continúo el empresario diciendo que el mercado de Televisa en México era la clase media popular, pues la clase alta, a la que llamó “exquisita”, lee libros o la revista Proceso para ver que dice de su televisora.

“En pocas palabras, nuestro mercado en este país es muy claro: la clase media popular. La clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dice de Televisa… Estos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tiene ninguna otra manera de vivir o de tener acceso a una distracción más que la televisión”, declaró al periodista el empresario.

También dijo, en la misma entrevista que se dividió en dos partes, una publicada el 11 de febrero y otra el 12 del mismo mes, de 1993, que él nunca había visto una televisión en la basura, y preguntó al periodista si alguna vez había visto un aparato televisivo en el basurero.

“Ustedes nunca han visto un aparato de televisión en la basura, nunca. Yo les juego lo que quieran… A ver, alguno de ustedes, que se presumen periodistas de muy muy, díganme: ¿Cuándo han visto un aparato de televisión en la basura? Estoy esperando… Sí, la televisión empezó aquí en 1952, debe haber muchos aparatos que ya no sirven. ¿O dónde carajos están los aparatos que ya no sirven? ¿los desaparecieron? ¿se los comieron?”, dijo el empresario.

