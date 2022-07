Alejandro G. Iñárritu competirá en el Festival de Venecia con su nueva película “Bardo” en busca del León de Oro

En meses previos, Netflix anunció la adquisición de "Bardo" el nuevo filme de G. Iñárritu. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

El galardonado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu volverá a competir en el Festival de Venecia en busca del León de Oro. En esta ocasión con su más reciente largometraje “Baldo”, filmado en la Ciudad de México.

Son 23 filmes los que fueron seleccionados para competir por el prestigioso reconocimiento en la 79° edición de la Mostra del Cine de Venecia, celebrada del 31 de agosto al 10 de septiembre.

Para resultar ganador, Iñárritu tendrá que medirse con directores reconocidos de talla internacional como Darren Aronofsky (con The Wale), Noah Baumbach (con White Noise), Luca Guadagnino (con Bones and All) y Santiago Mitre (con Argentina, 1985), por mencionar algunos.

Será en este Festival donde “Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades)”, el séptimo largometraje de Iñarritu, será estrenado. Si bien su premiere será en la pantalla grande, también podrá ser disfrutada en la pantalla chica, pues cabe recordar que Netflix adquirió la cinta y estará disponible en su catálogo a finales de este 2022.

Después de 20 años, Iñárritu regresó a filmar a México su séptimo largometraje "Bardo" (Foto: Netflix)

Es así como el cineasta de 59 años se unió a una larga lista de directores que han hecho la transición hacia las plataformas de streaming, con el propósito de que sus cintas tengan un soporte digital, como anteriormente lo hizo Alfonso Cuarón con Roma.

Para esta nueva película, Iñárritu regresó a filmar su país natal después de 20 años, cuando realizó su primer largometraje Amores Perros (2003), una de sus obras más reconocidas. Posteriormente, el oriundo de la Ciudad de México brincó a las grandes ligas y comenzó a realizar producciones en el extranjero.

Bardo es protagonizada por el actor Daniel Giménez Cacho , al igual que Ximena Lamadrid, Andrés Almeida y Omar Leyva. Está escrita por Iñárritu y Nicolás Giacobone, con quien colaboró en Biutiful (2010) y Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia (2014). La dirección de fotografía estuvo a cargo de Darius Khondji, conocido por Amour (2012), Seven (1995) y Delicatessen (1991).

A pesar de que no se ha revelado mucho acerca de su trama, se sabe que se trata de un periodista mexicano que después de varios años regresa a México, lo que le trae viejos recuerdos que contrastan con la realidad del país. Es descrita como una “comedia nostálgica con un viaje épico”.

En la categoría de las películas que no entrarán en competencia figuran las películas de Lav Díaz y Walter Hill (Foto: Twitter@la_Biennale)

A lo largo de su carrera como cineasta, Alejandro G. Iñárritu ha ganado cuatro premios Oscar (dos como mejor director en The Revenant y Birdman), ha sido nominado en 165 ocasiones y ha recibido 120 premios en distintos festivales internacionales.

La Biennale di Venezia cuenta con una trayectoria de más de 120 años, consolidándose como una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo. Fue establecida en 1985 y a lo largo de los años ha realizado festivales con lo más destacado de la música, el cine y el teatro.

Además de las películas seleccionadas para competir por el León de Oro, también se realizan funciones de películas y documentales “fuera de la competencia”, entre las que se encuentran el más reciente trabajo del cineasta filipino Lav Diaz, así como del estadounidense Walter Hill.

El jurado para esta edición del Festival está conformado por Julianne Moore, Mariano Cohn, Leonardo di Constanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Rodrigo Sorogoyen y el escritor Kazuo Ishiguro.

Cabe mencionar que el Festival de Venecia también es visto como un antecesor de los posibles ganadores en próximos festivales de cine, como los Premios de la Academia o el Festival de Toronto, por lo que los amantes del séptimo arte lo aprovechan para realizar sus pronósticos.

