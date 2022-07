Elecciones 2023: Xóchitl Gálvez, del PAN, acompañó a Armando Guadiana, de Morena, en Coahuila

Xóchitl Gálvez acompañó a Armando Guadiana en su cuarto informe de actividades (Foto: Twitter / @aguadiana)

Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, acompañó a su compañero Armando Guadiana, de Morena, a su cuarto informe de actividades en el municipio de Monclova, Coahuila, esto a un año de que se renueve la gubernatura del estado.

El sábado 23 de julio, las redes sociales sorprendieron a la clase política al ver cómo es que una panista acompañó a un morenista a un acto público, particularmente cuando el morenista del que se trata es uno de los probables perfiles que utilizará el partido para competir por la gubernatura en Coahuila.

Y es que, de acuerdo a cómo está dividido el tablero político en México, por un lado están los promotores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por el otro, está la oposición parlamentaria, quedando del lado del mandatario: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); mientras que del lado de la oposición está el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Armando Guadiana, senador por Morena, es uno de los probables perfiles para la candidatura a gobernador (Foto: Twitter / @aguadiana)

Además, los políticos pertenecientes a facciones antagónicas salen en una foto tomados de la mano en señal de victoria y sonriendo. Además, la publicación del senador del partido guinda no explica la presencia de Xóchitl Gálvez en el evento, lo cual dejó a la libre explicación de la ciudadanía.

“Que agradable día, iniciamos muy temprano para trabajar y cerramos con broche de oro dando mi Cuarto informe de actividades. ¡GRACIAS! A todos uno de los que pudieron asistir, gracias a mi gente de Monclova”

Aunado a esto, cabe recordar que la senadora representa al estado de Hidalgo; es decir, no pudo estar en promoción política en Coahuila ya que ella no está adscrita a esa demarcación; no obstante, tanto ella como él coinciden en las comisiones de Energía y en la de Comunicaciones y Transportes.

Elecciones en Coahuila

El panorama electoral inmediato para la clase política de México se acerca al proceso de 2023, donde Coahuila y el Estado de México (EdoMex) renovarán gubernatura, por lo que las coaliciones políticas deben de elegir perfiles al interior de sus partidos para poder perfilar a un candidato y candidata para que participen en el proceso.

Xóchilt Gálvez, senadora por el PAN, es de las principales críticas de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

En este contexto se debe de ponderar que desde 2018, las elecciones que se han llevado a cabo en México han demostrado la predilección popular que despierta Morena entre el electorado, por lo que los partidos de oposición, particularmente el PRI, sólo se han dedicado a ver reducida su fuerza territorial, ya que la presidencia y la ciudad de México pasaron de ser del PRI y PRD, respectivamente, a Morena.

Aunado a ello, en 2021, de las 15 entidades que renovaron gubernatura, 12 quedaron en manos de la Cuarta Transformación (4T), mientras que sólo dos fueron para el PAN y uno para MC. En 2022, de los seis estados que eligieron nuevo gobernador, cuatro fueron para Morena y dos para la Coalición Va por México (uno para el PRI y uno para el PAN). Por lo que ganar, como mínimo, una de las dos gubernaturas es crucial para la oposición.

Es así como resulta poco esperada la participación de Gálvez Ruiz en el evento de Morena, pues además de integrar la bancada opositora, Xóchitl Gálvez es de las más críticas al gobierno del presidente López Obrador. Asimismo, el perfil del senador es de los más sonados para ser el abanderado de Morena en la siguiente justa electoral.

Por el otro lado, esto correspondería a las determinaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), en acatamiento a una instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien señaló que para los procesos de 2023, los partidos y/o coaliciones que participen, deben de dar de alta, por lo menos, a una mujer como candidata en alguna de las dos entidades que renovarán gubernatura, con lo cual se espera que Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ex candidata a la gubernatura del EdoMex (2017), sea quien participará para el proceso electoral en 2023 por la gubernatura mexiquense.

