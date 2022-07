“Se vale sobar”: Chumel Torres y Héctor de Mauleón respaldaron a periodista que enfrentó a AMLO

Chumel y Héctor de Mauleón han destacado por ser dos de los más duros críticos a la administración de la 4T (Foto: Especial)

Durante la conferencia de prensa de este jueves 21 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en blanco de críticas por parte de la periodista Reyna Haydee Ramírez, quien le reclamó que en las mañaneras se les da prioridad a cierto grupo de comunicadores.

De acuerdo con Reyna Ramírez, en el tiempo destinado a la sesión de preguntas y respuestas se le da prioridad a los periodistas que abiertamente se han dicho a favor de la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Asimismo, acusó al mandatario de atacar a la prensa durante sus mañaneras debido a que “ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso”. No obstante, dijo que recibe un trato distinto por no alabar a la administración de López Obrador, razón por la que le han negado el acceso a Palacio Nacional.

Reyna Ramírez cuestionó a AMLO (Foto: Youtube/ Andrés Manuel López Obrador)

“Vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así presidente, yo soy reportera. Si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra.(...) A nadie le ha castigado por 3 meses. A mi no se me ha permitido la entrada a Palacio solo porque vengo y le digo lo que interesa”, señaló la sonorense.

Tras las declaraciones de la periodista, López Obrador comentó que va a ser respetuoso ante su opinión, sin embargo, en repetidas ocasiones, el tabasqueño ha externado su descontento hacia ciertos comunicadores, entre los que se encuentran Carmen Aristegui, Raymundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, por mencionar algunos, quienes han cuestionado sus decisiones bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo.

“Si tú opinas distinto, yo respeto tu punto de vista. No me voy a enojar ni mucho menos voy a reprimir tu derecho a expresarte, manifestarte”, externó el mandatario.

Chumel respaldó a periodista (Foto: Twitter)

Bajo ese tenor, diversas personalidades del bloque opositor y usuarios de redes sociales respaldaron a Reyna Haydee. Entre ellos resaltaron el influencer Chumel Torres y el columnista Héctor de Mauleón, los cuales también han sido mencionados en las mañaneras por ser considerados dos de los más férreos críticos a la administración del tabasqueño.

“Más huevos y le hacen un omelette al licenciado. Wow. Felicidades a la reportera”, escribió el conductor del Pulso de la República a través de su cuenta oficial de Twitter. “Como dicen en mi barrio: se vale sobar”, agregó De Mauleón

Quien se les sumó fue Javier Lozano, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), el cual aplaudió el hecho y utilizó el hashtag #TengaParaQueAprenda para dejar en claro que aprobó los cuestionamientos al Jefe del Ejecutivo.

Javier Lozano aplaudió el actuar de la periodista (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

AMLO cuestionó información de Héctor de Mauleón

El pasado miércoles 20 de julio, López Obrador cuestionó la veracidad de la fuente que consultó Héctor de Maueleón tras afirmar que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, habría proporcionado al Gobierno mexicano la ubicación del capo Rafael Caro Quintero.

Ante ello, De Mauleón afirmó que dicha información fue concedida por una fuente cercaba al mismo Andrés Manuel: “Después de 70 mil mentiras, la palabra del presidente está tan devaluada -no se diga la de esta pobre señorita (García Vilchis)- que al cuarto año de gobierno ya resulta intrascendente lo que digan. La información que presenté procede de una fuente confiable, cercana al propio AMLO”.

