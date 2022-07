“Gertz Manero es el hombre más poderoso y rencoroso de la 4T”: Jesús Lemus y su nuevo libro ‘El Fiscal Imperial’

Fotos: CUARTOSCURO

Jesús J. Lemus es un periodista mexicano experimentado originario del sureño estado de Michoacán. Lleva más de 30 años en ese oficio, a través de los que se ha formado una invaluable característica: escribir sobre la corrupción que ha empapado a los principales políticos de las últimas décadas en México. Genaro García Luna y Enrique Peña Nieto, por citar los principales ejemplos. Y ahora hizo lo propio con el personaje más polémico y señalado de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, de la cual se dice partidario: el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

El protagonista del texto, según compartió Lemus con Infobae, no fue una elección al azar. Y es que le bastó comparar los resultados del primer año de gestión del fiscal con el mismo periodo de los que podrían considerarse sus antecesores (jefes de la extinta Procuraduría General de la República) para identificar el déficit de logros. Ahí nació la idea.

La opacidad alrededor del fiscal fue el incentivo que definitivamente llevó al periodista a investigar todo lo que hay detrás de este. El resultado de su indagación está recopilado en un libro de poco más de 300 páginas titulado El Fiscal iImperial (Harper Collins, 2022).

Los detallados y respaldados datos que el autor refleja en su más reciente obra incluso lo tienen exiliado de México pues “es el texto de mayor riesgo que yo he escrito” , apunta, y en ese país no goza de la garantías necesarias para ser protegido de la que se ha popularizado ya como la principal característica de Gertz Manero: el rencor.

“Yo ya estuve una vez en la cárcel por denunciar corrupción y no voy a volver a pasar por eso”, sostuvo.

Portada del nuevo libro de J. Jesús Lemus, "El Fiscal Imperial" (Cortesía Harper Collins)

Pregunta. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre el fiscal Alejandro Gertz Manero?

Respuesta. La idea de hacer un libro sobre el fiscal surge cuando él llevaba apenas un año de gestión. Yo, revisando estadísticas oficiales, comparé el primer año de Gertz Manero con el primer año de los últimos cinco procuradores de la República, y empecé a ver que había una gran deficiencia. Por ejemplo, de los procuradores que tuvo Felipe Calderón, de cada 10 casos seis habían sido resueltos de alguna forma, llevados hasta los juzgados. Con Enrique Peña Nieto, de cada 10 casos cinco se concluyeron con sentencias condenatorias. Pero en el primer año del fiscal Gertz Manero, de cada 10 casos solo dos se estaban llevando hasta el término. Fue ahí que me di cuenta que no había intención, sobre todo por una cosa: en la mayoría de los casos el fiscal aplicó el no ejercicio de la acción penal, una decisión arbitraria para simplemente no investigar los casos.

P. ¿Cómo lograste una investigación tan completa, detallada y documentada sobre un personaje del que prácticamente no se tiene información disponible?

R. Ese fue el segundo punto que me animó a escribir sobre esto. Empecé a buscar en fuentes públicas abiertas información de este personaje y me encuentro con lo que dices tú: no hay información de él en fuentes públicas. Es como si el fiscal hubiera borrado todas las huellas a su paso por todos los cargos que ha desempeñado. Tuve que recurrir a algunas fuentes documentales en Estados Unidos, en archivos de la CIA y algunos otros de la DEA. Después tuve que acudir como reportero a la fuente testimonial; buscar colaboradores, gente que fue cercana a él. También su familia política, ahí fue cuando contacté desde antes (de ser detenida) a la Sra. Alejandra Cuevas.

P. ¿Es aceptable tener al frente de la FGR a alguien a cuya información se tiene tan poco acceso?

R. Yo creo que no es válido, ni ética ni políticamente, tener a un personaje tan oscuro. Debería haber información pública de él. Por lo menos un currículum, porque ni siquiera eso existe en fuentes abiertas. Yo tuve que hacer negociaciones para que me pudieran prestar uno del Senado de la República. El tener un funcionario de este nivel, con un oscuro pasado —porque si no está claro, es oscuro— es antiético, contradice el discurso del presidente López Obrador diciendo que “todo es transparencia” y que “nada es como antes”. Al contrario, este señor representa todo lo oscuro de antes .

P. Pero, ¿qué esconde Alejandro Gertz Manero?

R. Yo creo que esconde su pasado. Primero, estaba muy oculto su antecedente con el nazismo. Su riqueza, su fortuna, proviene de una forma inmoral porque su abuelo cuando llega de Alemania y se establece en México hace crecer su fortuna, que era de 800 pesos –unos 8 millones, USD 400 MIL, a la fecha– y se dedica a la usura, al préstamo y empeño en Xalapa, Puebla, en la Ciudad de México. Sumado a la oscuridad con la que el abuelo de Gertz Manero se relacionó con el gobierno alemán nazi de Adolfo Hitler, por el que fue perseguido políticamente en México. Miguel Alemán Valdés, cuando fue secretario de Gobernación, los persiguió en 1942, al abuelo y al padre de Gertz Manero, acusados de ser espías nazis . Y creo que eso es lo que intenta esconder por ese sentimiento antifascista que hay, de cierta manera, en México. Más en un gobierno de transformación, de izquierda, humanista. También el probable origen de su riqueza, que no es ilícita, yo no encuentro que haya sido una riqueza obtenida a través de negocios sucios. Pero es una riqueza que se generó al amparo del poder que sí es claramente muy inmoral.

P. Además del factor inmoral, ¿de qué manera le podría afectar que ese pasado fuera público?

R. Le pudiera afectar muchísimo porque recordemos que es parte de un gobierno de transformación, humanista, con sus bases en las clases populares, y este señor representa todo lo opuesto: es aspiracionista, es clasista, está dedicado al poder, es acumulador de capital... él representa todo eso, es el gran “hierro” que podría tener él.

P. Precisamente en tu libro mencionas que Gertz Manero es el mayor riesgo para la consolidación de la 4T del presidente López Obrador, ¿por qué?

R. Gertz Manero podría descarrilar, tumbar la Cuarta Transformación, porque un proyecto tan grande López Obrador lo encarriló y lo puso sobre dos rieles: el del combate a la corrupción y el del combate a la impunidad. Esas dos tareas recaen fundamentalmente en la Fiscalía General de la República (FGR). Y la fiscalía no está cumpliendo. Votamos por López Obrador porque representaba un abandono al pasado. Y López dijo “vamos a echar atrás ese proceso de impunidad y corrupción”. Ese trabajo le toca hacerlo al fiscal General de la República, pero él no está cumpliendo. Y los mexicanos no somos tontos; ya estamos viendo que o se está cumpliendo el combate a la corrupción. El caso icónico de corrupción que el gobierno federal tiene para presumir es el de Emilio Lozoya, y estamos viendo como la fiscalía está relacionada orientando y ayudando a la familia del acusado, cuando se trata de la parte acusadora... La inoperancia del propio Gertz Manero y su identidad con la clase a la que pertenece que, en lugar de poner a servicio de la población la procuraduría de justicia, la va a poner a los intereses de clase. Ese es el mayor riesgo que puede tener.

Jesús Lemus fue acusado de pertenecer a un cártel narco.

P. ¿Qué le debe AMLO a Gertz Manero?

R. Gertz Manero ha sido un gran financiador y ha utilizado parte de esa fortuna que tiene para estar contento con el poder y seguir protegiendo su fortuna, que es lo que lo mueve finalmente. Y dentro de eso ha financiado movimientos de izquierda en México, como el de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero también de derecha, como el de Vicente Fox. En las tres campañas del presidente López Obrador hay participación abierta de Gertz Manero a través de recursos para ese financiamiento. Eso es lo que le debe el presidente López Obrador, le agradece mucho que le haya dado apoyo financiero cuando nadie daba un peso partido por la mitad por su proyecto de gobierno. Por eso dice “es que es un hombre bueno”. Sí, desde su concepción, porque lo financió y lo mantuvo cuando nadie daba nada por él. Pero ponte en los zapatos de Alejandra Cuevas, y vas a ver que no lo es. Por eso pienso que lo que le debe el presidente es un grado muy alto de agradecimiento.

P. Y Gertz Manero, ¿qué les debe a los ahora llamados “neoliberales” de las pasadas administraciones que no vemos sentenciados a ninguno de los personajes envueltos en escándalos de corrupción?

R. Es una identidad de clases, nada más. Se identifica porque esos del gobierno de Peña, Calderón o Fox son su clase social, es su clase política, ahí tiene sus relaciones personales y amistades. No los ve como ajenos; él se ve como parte de ese grupo, entonces golpearlos sería como “patear el propio pesebre”. Tiene una relación de solidaridad con esos funcionarios. Yo no encuentro al menos que haya algún tipo de complicidad de Gertz con Peña Nieto, Felipe Calderón o Genaro García Luna.

P. ¿Cuál es la magnitud del poder del fiscal?

R. Es tan grande que incluso está por encima del presidente. Tan es así que el presidente termina su gestión el día 30 de septiembre de 2024 y Gertz está pensando más allá. Desde ahí tenemos que el rango de acción de este funcionario es mayúsculo. Incluso él podría ser el elector mayor (en la elección del próximo presidente) su voto, su opinión va a contar mucho para ver con quién va a trabajar los tres años después de que termine este sexenio. Él puede inclinar mucho la balanza sobre a quién quiere como presidente o presidenta de México, emanado por supuesto de Morena.

P. ¿Cómo describirías a Gertz Manero?

R. Como el hombre más poderoso y rencoroso del gobierno de la Cuarta Transformación y como el hombre que puede rebasar y superar por mucho al presidente de la República en la elección de su sucesor. También como el único funcionario que puede hacer que esta transformación pudiera irse al fracaso .

P. Para evitar esto último, ¿qué se tendría que hacer?

R. Creo que el presidente tiene que retirar al fiscal. Y no es que sea un capricho o una postura que venga desde la sociedad; creo que por propia salud de la Cuarta Transformación, para darle continuidad y una aireada adecuada para el próximo presidente, debe de salir Gertz Manero. Si no, el próximo presidente va a tenerlo como yugo principal.

P. En tu libro señalas que el texto en sí representa las voces de los muertos y desaparecidos que pesan sobre el fiscal, ¿a qué te refieres con eso?

R. A los muchos casos de inconsistencias en la procuración de justicia, a toda la gente inconforme porque las víctimas no han recibido justicia; hermanos, hijos, esposas de desaparecidos y asesinados. Hay una falta completa de justicia que no se las puede dar el fiscal. Consulté víctimas directas e indirectas de secuestro, desaparición, asesinatos cuyos casos conoció la FGR y que fueron archivados... y siguen clamando justicia, exigen la salida de Gertz Manero.





