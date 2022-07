Video: un joven saltó a las vías del Metro Bellas Artes para bailar

En redes sociales circuló una grabación que captó el momento cuando un joven aparentemente en estado de ebriedad saltó a las vías (Video: Twitter/ @HNoticiasMX)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha tenido que lidiar con todos los imprevistos que ha generado el clima de la Ciudad de México y con las ocurrencias de los usuarios. En esta ocasión los pasajeros de la Línea 2 (Taxqueña- Cuatro Caminos) presenciaron una acción que alarmó a todo el personal de seguridad de la estación de Bellas Artes.

Recientemente circuló un video en redes sociales que capturó el momento exacto cuando un joven descendió a las vías de la estación de la línea azul y se puso a bailar cuando un comboy estaba estacionado en el anden de la dirección opuesta a la que se encontraba el joven.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 16 de julio, pero fue hasta el lunes 18 de julio cuando se viralizaron las imágenes que indignaron a los viajeros de la Línea 2. Luego del concierto gratuito que ofreció La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio en el Zócalo Capitalino, los asistentes al evento musical optaron por trasladarse al Metro Bellas Artes, fue ahí donde el joven causó escándalo y preocupación.

El hombre que descendió del andén Bellas Artes intentó tocar las vías electrificadas (Foto: Capturas de pantalla. Tw/@HNoticiasMX)

Sin motivo aparente, un hombre que supuestamente provenía del concierto tomó la decisión de bajar a las vías y ponerse a bailar. A pesar de que el andén de espera estaba repleto de usuarios, no le importó la presencia de las personas; en la grabación no se precisa en qué dirección de la ruta ocurrió la acción, pero lo que sí sobresalió fue la molestia de los pasajeros pues entre chiflidos y gritos le pidieron que se subiera y dejara de actuar de tal forma.

“¡Carnal súbete!, ¡estás bien pen*****o!, ¡súbete güey!”

Otros más se preocuparon por el bienestar del hombre ya que intentó tocar las vías electrificadas, ya que, luego de bailar se acercó a la línea de electricidad y fingió tocarla con las manos, hecho que indignó más a los pasajeros pues estaba retrasando el servicio del metro. Aquel gesto causó que los pasajeros le reclamaran e insistieran en que subiera de nueva cuenta a la plataforma de espera.

Poco después, el joven terminó con su “espectáculo”, subió por cuenta propia al andén y se echó a correr pues la policía de la estación ya lo había identificado. La grabación captó la acción de los elementos de seguridad de la estación pues entre empujones se acercaron al lugar en donde se encontraba el hombre que causó problemas en la estación.

Policías de la estación Bellas Artes detuvieron al sujeto que invadió las vías (Foto: Twitter/ @HNoticiasMX)

El sujeto, que aparentemente estaba en estado de ebriedad, salió corriendo del lugar para evitar ser arrestado, pero no lo consiguió pues de inmediato fue aprehendido. Fue ahí cuando la persona que grabó se percató que el involucrado no iba solo y una persona más lo acompañaba, pero no evitó que protagonizara dicha acción.

Poco después se reestableció el servicio y los usuarios pudieron trasladarse a sus detinos. Cabe recordar que con motivo del concierto de La Maldita Vecindad el horario del Metro se extendió hasta las 01:00 hrs para que el público tuviera opciones para viajar de regreso a sus hogares.

Hasta el momento, el STC Metro no ha emitido algún comunicado al respecto de la situación, tampoco se supo si fue procesado el joven que invadió las vías. Desde que la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México cerró para iniciar las labores de remodelación, las otras líneas del Metro han tenido mayor afluencia de usuarios, una de ellas ha sido la Línea 2, pues es una opción alternativa para viajar al centro de la CDMX.

