El Tren Maya Imparable: tras ser catalogado como de seguridad nacional, continúa construcción del Tramo 5

Las obras de construcción continúan en el Tramo 5 del Tren Maya ya que el gobierno federal declaró la obra como de seguridad nacional (Foto: Quintana Roo)

Las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya han continuado a pesar de la suspensión por parte de un juez federal, pues el gobierno federal determinó durante una sesión del Consejo de Seguridad que el megaproyecto es una obra de seguridad nacional.

Así lo confirmó el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, quien declaró ante medios que la obra reanudó sus actividades, ya que las autoridades federales consideraron que se trataba de un proyecto que atañe a la seguridad nacional por las vías férreas.

“En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas. Los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra reinicie”, declaró el funcionario previo a la ceremonia del aniversario luctuoso de Benito Juárez, deslindando de la decisión a la dependencia que preside.

El Tramo 5 había sido suspendido en mayo pasado por un juez federal (Foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia)

Al ser cuestionado sobre si no se violan las resoluciones anteriores sobre el tramo 5, el cual fue suspendido por el juez federal Adrián Fernando Novelo porque el proyecto no contaba con la autorización de impacto ambiental, el director de Fonatur indicó que no se le violenta ningún amparo. “Nosotros no intervenimos, no es Fonatur quien convocó o quien está llevando la obra; la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”.

La obra fue suspendida a finales de mayo pasado luego de la presión de múltiples voces, entre las que destacan varias organizaciones ambientalistas como “Sélvame del Tren”. Por su parte, de acuerdo con la organización de protección ambiental Greenpeace, las obras del tramo 5 no se detuvieron, a pesar de las suspensiones; así lo denunciaron diversas organizaciones, personas de las regiones aledañas y activistas, por lo que elementos de la organización se hicieron presenten en la zona y lo constataron.

No obstante, el titular de Fonatur declaró que se van a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez; confirmó que se encuentran en espera de una nueva audiencia para la resolución de los amparos interpuestos. “Se han transferido las audiencias y estamos a la espera de que el juez nos vuelva a dar fecha para entregar las pruebas; ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”, dio a conocer el servidor público.

Greenpeace denunció que la operación de maquinarias nunca cesó, a pesar de las resoluciones judiciales (Foto: Quintana Roo)

Fue en mayo de este año que el juez reafirmó la suspensión definitiva del Tramo 5, aunque un mes antes ya había emitido una suspensión provisional. Por su parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se escudó con un decreto presidencial que consideraba sus megaproyectos como de seguridad nacional en noviembre del 2021.

No obstante, el juez con sede en Yucatán declaró como improcedente dicho decreto, pues la obra debía cumplir con la autorización de las instancias ambientales, conocida como Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El proyecto del Tren Maya fue una de las promesas de campaña de López Obrador; una ambiciosa obra de mil 500 kilómetros de vías férreas, distribuidas en siete tramos. El primero va de Palenque a Escárcega, con 228 kilómetros, el tramo 2 va de Escárcega a Calkiní, contemplando 235 km, el tercer tramo a Izamal partiendo de Calkiní con poco más de 170 km, mientras que el tramo 4 llega a Cancún desde Izamal, considerando un recorrido de 257 km.

En las zonas que recorre el tramo 5 del Tren Maya se han hallado múltiples vestigios arqueológicos (Foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia)

El tramo 5 es el que las organizaciones ambientales han catalogado como riesgoso y dañino, no sólo en el ámbito ambiental, sino también en el antropológico, pues se estima que el zona que cubre dicho tramo se encuentran vestigios históricos naturales y culturales que serán destruidos con la obra que va de Cancún a Playa del Carmen con 50 kilómetros de viaje.

El tramo 6 se contempla para ir de Tulum a Bacalar a 254 kilómetros de distancia, mientras que el tramo 7 va de Bacalar a Escárcega con 287 kilómetros.

