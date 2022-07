“Es un abuso”: la airada reacción de Vicente Fox por la declaratoria del Tren Maya como obra de seguridad nacional

El expresidente Vicente Fox aseguró que la declaratoria del Tren Maya como obra de seguridad nacional "es un abuso". (Foto: especial)

Luego de que el Tren Maya fuera declarado como una obra de seguridad nacional, se desató un mar de reacciones. Una de ellas fue la del expresidente Vicente Fox, quien respondió de manera airada ante el anuncio.

“Para evitar juicios, Tren Maya es declarado como de seguridad nacional. Es un abuso!! Es destrucción de nuestros recursos nacionales. Un tren que nos cuesta a los Mexicanos del Norte, del Centro y del Sur DOS OJOS DE LA CARA!! Nuestros hijos seguirán pagando la DEUDA!!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Quien también reaccionó al anuncio gubernamental fue el ahora diputado del PAN y excandidato presidencial, Gabriel Quadri, quien señaló:

“Tren Maya: Ocurrencia autocrática de un iluminado, delitos ambientales, opacidad, corrupción, ineptitud, improvisación, despilfarro espantoso, daño patrimonial a la Nacion. Deberán enfrentar a la justicia…”, (sic) señaló.

La declaratoria de la obra del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, ha sido ampliamente criticada en el ámbito político y por analistas. (Foto: Carlo Echegoyen/ AFP)

En otro mensaje en su cuenta personal de Twitter, escribió: “Decreta López al Tren Maya como de ‘seguridad nacional’ con la finalidad de actuar con opacidad y discrecionalidad y al margen de la ley. Corrupción escandalosa, cinismo inimaginable…”, aseguró.

El exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, también se pronunció en la red social del pajarito azul.

“El decreto del ejecutivo federal de declarar al ‘tren maya’ como ‘obra de seguridad nacional’ no anula la sentencia previa del poder judicial de la suspensión definitiva.

¡@lopezobrador_ está, de nueva cuenta, en desacato ellos debería ser motivo de protesta de la @SCJN!” (sic) escribió.

Analistas también se sumaron al rechazo del decreto que cataloga al Tren Maya como una obra de seguridad nacional.

La politóloga Denise Dresser escribió en su cuenta de Twitter: “Traducción: el presidente ignorará la ley, pisoteará la Constitución, desacatará a los tribunales, dañará el medio ambiente, y despilfarrará recursos para inaugurar el Tren Maya. Para López Obrador inaugurar es gobernar. No importa que la obra funcione; basta con presumirla”.

“Pensé que el Tren Maya era para impulsar el turismo y la economía en la región, no un asunto de seguridad nacional. Declarar cualquier proyecto como de seguridad nacional es buena fórmula para evadir la ley y la transparencia”, escribió José Antonio Crespo, analista político.

Declaran al Tren Maya como una obra de “seguridad nacional”

(Foto: Quintana Roo)

El lunes, el Consejo de Seguridad Nacional, determinó que la obra de construcción del Tren Maya es de seguridad nacional, así lo informó el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, toda vez que -dijo- las autoridades federales consideraron que se trataba de un proyecto que atañe a la seguridad nacional por las vías férreas.

“En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas. Los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra reinicie”, declaró el funcionario previo a la ceremonia del aniversario luctuoso de Benito Juárez, deslindando de la decisión a la dependencia que preside.

Al ser cuestionado sobre si no se violan las resoluciones anteriores sobre el Tramo 5, el cual fue suspendido por el juez federal Adrián Fernando Novelo porque el proyecto no contaba con la autorización de impacto ambiental, el director de Fonatur indicó que no se violenta ningún amparo. “Nosotros no intervenimos, no es Fonatur quien convocó o quien está llevando la obra; la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”.

En la construcción de la megaobra del gobierno mexicano hay infinidad de kilómetros de selva, ríos subterráneos y vestigios arqueológicos. (Foto: Paula Vilella/ AFP)

La obra fue suspendida a finales de mayo pasado luego de la presión de múltiples voces, entre las que destacan varias organizaciones ambientalistas como “Sélvame del Tren”.

No obstante, el titular de Fonatur declaró que se van a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez; confirmó que se encuentran en espera de una nueva audiencia para la resolución de los amparos interpuestos. “Se han transferido las audiencias y estamos a la espera de que el juez nos vuelva a dar fecha para entregar las pruebas; ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”, dijo.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el Tren Maya. Aseguró que la obra continuará avanzando, pese a la suspensión definitiva que un Juez de Yucatán decretó el pasado 30 de mayo.

AMLO justificó la decisión federal al señalar que el cese de la construcción significaba un alto costo al presupuesto público.

“No por los intereses de un grupo vamos a detener una obra en beneficio del pueblo y que el tiempo que llevaba parada nos significaba un alto costo”, destacó.

