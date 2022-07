“El presidente ignorará la ley”: Denise Dresser arremetió contra AMLO por la construcción del Tren Maya

Tren Maya. (Foto: archivo)

La politóloga Denise Dresser aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), irá en contra de las leyes con la construcción de uno de sus proyectos insignia: el Tren Maya.

Esto luego de que el titular del fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Javier May, dio a conocer a medios que el Consejo de Seguridad determinó que el megaproyecto es una obra de seguridad nacional.

“Traducción: el presidente ignorará la ley, pisoteará la Constitución, desacatará a los tribunales, dañará el medio ambiente, y despilfarrará recursos para inaugurar el Tren Maya” acusó la politóloga en redes.

Cabe recordar que en mayo de este año, un juez ordenó la suspensión definitiva de las obras en el Tramo 5, la sección que ha generado mayor controversia y discusión dentro del proyecto.

Fue el 30 de mayo que un juez Primero de Distrito de Yucatán concedió la suspensión definitiva. La autoridad confirmó la decisión que se había tomado el pasado mes de abril, en la que se le da la razón a los demandantes -buzos profesionales de la zona, conocidos como J.C.U.B., G.D.M. y V. F. D.-, quienes apelaron a la falta de permisos ambientales por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

(Foto: Especial)

Sin embargo, pese al fallo, diversas figuras públicas denunciaron la presencia de maquinaria en la zona. De acuerdo con la organización de protección ambiental Greenpeace, las obras del tramo 5 no se detuvieron, a pesar de las suspensiones; así lo denunciaron diversas organizaciones, personas de las regiones aledañas y activistas.

En tanto, el 18 de julio la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación determinaron que la obra podía reiniciar tras ser declarada obra de seguridad nacional.

Es por ello que el titular de Fonatur fue cuestionado sobre si no se violarían las resoluciones anteriores sobre el Tramo 5.

Por su parte el funcionario aseguró que no se le violenta ningún amparo. “Nosotros no intervenimos, no es Fonatur quien convocó o quien está llevando la obra; la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”.

(Foto: CARLO ECHEGOYEN/AFP)

Por otro lado, dentro de las facciones oposotoras, Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma para crear el Tribunal Federal Ambiental (TFA), esto para prevenir ecocidios y, en caso de que ocurran, que el Estado mexicano actúe en consecuencia y con apego a derecho.

Para materializar este objetivo, la abanderada del PAN, durante la sesión ordinaria del miércoles 13 de julio de la Comisión Permanente, especificó que se buscará modificar el Artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), con lo cual se dará paso a la creación del tribunal especializado en materia ambiental.

Para argumentar la necesidad de esta iniciativa con proyecto de reforma, López Rabadán tomó de ejemplo la construcción del Tren Maya, el tercer megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual, de acuerdo con ella, ha generado daños ambientales con tal de concretar uno de los “caprichos” del jefe del ejecutivo federal.

En tanto, Denisse Dreser también señaló que para el presidente López Obrador, inaugurar es gobernar. No importa que la obra funcione; basta con presumirla

