Criminales contactan a niños y jóvenes mediante videojuegos para cometer delitos, afirmó Fiscalía del Edomex

La Fiscalía del Edomex afirmó que, desde 2020, se han detectado ocho casos en los que delincuentes han contactado a posibles víctimas mediante videojuegos para teléfonos celulares. (Foto: REUTERS/Aly Song/Archivo)

Mediante un comunicado emitido este domingo 17 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lanzó una alerta a la ciudadanía, debido al modus operandi que han identificado en el cual delincuentes contactan a niñas, niños y jóvenes mediante videojuegos para que participen en la comisión de diversos ilícitos.

Sin especificar el título referido, la Fiscalía afirmó que es un videojuego de supervivencia, de tipo battle royale, para dispositivos Android y iOS en el cual los participantes se enfrentan en una isla y hay posibilidad de interactuar con otros jugadores libremente y sin restricciones de edad. “Aunque es para mayores de 17 años, no existe ningún control y cualquier persona que posea un teléfono celular puede descargarlo gratuitamente”, puede leerse en el mensaje de la FGJEM.

En este sentido, las autoridades mexiquenses informaron que desde 2020 a la fecha han logrado detectar ocho casos, los cuales se encuentran en proceso de investigación. Según informaron, los delincuentes buscan principalmente a niñas, niños y jóvenes de entre 12 y 19 años y los incitan a que abandonen sus hogares.

“Los delitos que se ha detectado que pueden ser cometidos son violación equiparada, trata de personas y delincuencia organizada. De estos ocho casos que se tiene conocimiento y se investigan por la FGJEM, el 80 por ciento de las víctimas han sido mujeres y un 20 por ciento hombres, todas y todos han sido reintegrados a sus hogares”, se explica en el documento.

Según reportó la Fiscalía, los delincuentes utilizan el videojuego para entablar un primer contacto con sus posibles víctimas. Posteriormente, intercambian números telefónicos para mantener una conversación más cercana a través de otra app. Una vez que se ganan su confianza, las engañan y manipulan para que abandonen sus núcleos familiares.

Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo

Es por este motivo, que la FGJEM lanzó un llamado a las madres y padres de familia para reforzar los vínculos de comunicación con sus hijos y evitar que abandonen sus hogares tras haber sido contactados por criminales.

“Esta institución aconseja a los padres de familia y tutores que supervisen las actividades que realizan sus hijos menores de edad en juegos de este tipo, con la intención de evitar que puedan ser captados para la comisión de estos hechos delictivos”, sugirieron las autoridades en el mensaje.

De igual forma, se exhortó a la ciudadanía a denunciar estas conductas delictivas mediante el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx así como al número telefónico 800 7028 770 o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, disponible para Android y iOS.

Este comunicado fue emitido días después de que la misma dependencia anunciara el hallazgo de Angélica Giovanna, quien había sido reportada como desaparecida luego de haber salido de su casa para encontrarse con un hombre, a quién habría conocido a través del videojuego Free Fire.

(Foto: Especial)

Sin embargo, este tema no es nuevo, pues desde meses anteriores se ha informado la utilización de estas plataformas de ocio por parte de criminales para contactar jugadores menores de edad.

En septiembre de 2021, una investigación del diario estadounidense The Wall Street Journal reveló la forma en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza las redes sociales —como Twitter, Facebook y Twitter— para reclutar potenciales sicarios y engrosar sus filas.

A su vez, el periodista Óscar Balderas expuso, a través de una investigación, que los reclutas del crimen organizado han puesto especial atención en las plataformas multijugador, particularmente en el caso de videojuegos como GTA, Gears of Way o Call of Duty.

Balderas advirtió sobre este método a raíz de la denuncia de un adolescente, quien la madrugada del sábado 18 de septiembre recibió una invitación de un desconocido, con nombre de usuario “El KIL0Z CDN”, mientras jugaba en línea Grand Theft Auto 5 en su consola Xbox 360. Cabe señalar que “CDN” corresponde a las siglas del Cártel del Noreste.

“EL KIL0Z CDN” había creado dentro del videojuego un evento llamado Reclutamiento abierto: CDN Z Vieja ESCUELA 35 Batallón, el cual daba a los jugadores la opción de presionar dos botones: “estoy interesado” o “compartir esta publicación”.

Imagen referencial de una persona jugando con una consola Xbox One. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Posteriormente, en octubre de 2021, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó a través de un comunicado la localización de un grupo de menores de edad, quienes fueron presuntamente reclutados por el crimen organizado.

En aquel entonces, se informó que las víctimas habrían sido abordados por otro menor de edad en un centro donde se rentan videojuegos para competir entre amigos, como Free Fire.

Las características del menor no fueron reveladas, pero se informó que su modus operandi empezó por ganarse su confianza con dinero, pues presuntamente se presentaba con grandes cantidades de dinero para comprarles cosas.

Esto llamó la atención de las jóvenes victimas, quienes fueron a jugar hasta una casa de la que ya no salieron. Los delincuentes les retiraron sus celulares para dejarlos completamente incomunicados; sin embargo, uno de ellos pudo encender su dispositivo y gracias al GPS fueron ubicados.

SEGUIR LEYENDO