Yael Martínez, el mexicano que ganó el World Press Photo 2022 documentando el cultivo de opio en Guerrero

"La flor del tiempo. Montaña Roja de Guerrero". Serie del fotógrafo mexicano Yael Martínez, ganador en World Press Photo 2022. (Foto: World Press Photo 2022)

Es bien sabido el contexto de riesgo que enfrentan los periodistas en México al ejercer su profesión, por lo que el World Press Photo 2022, invitó a reflexionar sobre el grave problema de la libertad de prensa que se vive en el país; además de exponer la importancia del periodismo responsable.

Esta exposición muestra lo mejor del fotoperiodismo en el mundo y se ha vuelto ya una tradición visitarla cada año en el Museo Franz Mayer. Las 122 fotografías seleccionadas se anunciaron el mes de abril pasado, y fueron elegidas entre 64.823 solicitudes provenientes de 4.066 fotoperiodistas de 130 países.

Para este año, el World Press Photo cambió la forma operativa del concurso. El jurado decidió eliminar las categorías en las fotografías y ahora premió por regiones los trabajos de fotoperiodistas alrededor del mundo. La razón principal fue porque buscan representar problemáticas sociales específicas de cada espacio geográfico. Ya que de esa forma es posible ofrecer una perspectiva más local para el conocimiento de la región, entre las problemáticas que predominan se encuentra la crisis climática, las protestas sociales, así como historias de resistencia de comunidades originarias.

México participó en el certamen y una vez más ganó en una de las categorías gracias a las imágenes de Yael Martínez. El talento de los fotoperiodistas mexicanos año con año se han lucido en el World Press Photo, ya sea con nominaciones, menciones y premios en ciertas categorías.

La serie fotográfica del mexicano Yael Martinez

Entre los ganadores destacó el fotógrafo mexicano Yael Martínez, originario del estado de Guerrero. El premio en la categoría “América del Norte y Central Open Format”, lo obtuvo con la serie de imágenes titulada “La flor del tiempo. Montaña Roja de Guerrero”, un trabajo artístico que expone a comunidades indígenas obligadas al cultivo del opio.

La carrera de fotografía de Yael Martínez ha sido admirable, pues en 2020 se convirtió en uno de los miembros nominados de la agencia Magnum Photos. Su trabajo aborda comunidades fracturadas en México y suele trabajar estos temas simbólicamente, con lo cual logra evocar una sensación de vacío, ausencia y dolor. Sentimientos que sufren los afectados por el crimen organizado en la región que cubre el fotógrafo.

El proyecto ganador de Yael Martínez es de carácter periodístico, pero al mismo tiempo muy experimental. (Foto: World Press Photo 2022)

Martínez también fue becario de la Fundación Magnum en las becas: Emergency Fund y On Religion en 2016-2017. Recibió la Beca W. Eugene Smith en Fotografía Humanística en 2019, becario del Programa de Fotografía y Justicia Social de The Fundación Magnum en 2019, y se convirtió en miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, México en 2020.

Es un mexicano que siempre ha buscado representar de la manera más fiel su país acorde a su sentimiento y esto lo realiza a través de su obra. Ha participado en muestras colectivas en América, Europa, África y Asia, y algunas de sus fotografías pertenecen a las colecciones del Centro Internacional de Fotografía, Bronx Documentary Center, Colección Toledo/INBA y Fundación Televisa.

Su trabajo ha sido publicado por The Wall Street Journal, Bloomberg News, Lens - The New York Times, Time, Vogue Italia, Vrij Nederland, Aperture, entre otros medios. Esta no es la primera vez que Yael participa en el concurso fotográfico, pues en la edición de 2019, obtuvo el segundo sitio en la categoría Proyectos a largo plazo con la serie “La casa que sangra”.

Serie fotográfica “La Flor del tiempo”

El proyecto ganador de Yael Martínez es de carácter periodístico, pero al mismo tiempo muy experimental. Pues el fotógrafo se valió de ciertas técnicas manuales que convirtieron sus imágenes en algo único.

Esta serie se compone por fotografías texturizadas que documentan la lucha que enfrentan los cultivadores indígenas de amapola en Guerrero, México. El fotógrafo hizo rayas y pinchazos en las impresiones de las fotografías y luego las retroiluminó para representar el trauma, así como el proceso de raspar la flor de amapola durante la extracción del opio. Añadió también en algunas pintadas de color rojo, con el fin de significar la vida, sangre y violencia.

El contexto de la serie es uno de los temas que más atañen a México, pues se coloca como el tercer mayor productor de opio del mundo después de Afganistán y Myanmar. Más de la mitad del opio “mexicano” es cultivado en Guerrero, el segundo estado con más pobreza de la República Mexicana. Esta problemática es la razón principal por la que muchos habitantes de las comunidades indígenas caen en las redes de la amapola.

Desde 1990 la agricultura tradicional se ha visto muy dañada, provocando que los pequeños agricultores ya no puedan competir con los exportadores extranjeros. Es de esta manera que se ven obligados a abandonar los cultivos tradicionales, como el maíz y el café, por cultivos más lucrativos como la amapola y la marihuana.

Actualmente, estas áreas de cultivo de drogas están controladas por organizaciones narcotraficantes y son campo de constantes conflictos y violencia debido al enfrentamiento por el territorio entre los narcotraficantes.

"La flor del tiempo. Montaña Roja de Guerrero". Serie fotográfica de Yael Martínez. (Foto: World Press Photo)

La imagen de la mujer trabajando en un sembradío, cuenta la historia de Felipa García Reyes. Quien siembra maíz y frijoles con su familia en Huehuetepec, Guerrero, México. Ella es solo uno de los ejemplos de las muchas familias indígenas que dependen de sus cultivos de maíz, frijol y calabaza para poder comer y subsistir.

“Este proyecto es una historia dramática, centrada en las personas. Proporciona un comentario sutil sobre la violencia mientras excluye momentos gráficamente violentos, para centrar a la comunidad. Esto se logra mediante el uso efectivo de una técnica estética y de múltiples capas que le da una calidad misteriosa. Este enfoque intencional se utiliza para simbolizar poderosamente las marcas de trauma y pérdida en una comunidad que el propio fotógrafo ha experimentado personalmente”, describió la organización en su sitio de Internet.

World Press Photo 2022 en el Museo Franz Mayer

Para la inauguración de la esperada exposición de la World press Photo 2022 en el Museo Franz Mayer, se contó con la participación de la fotógrafa canadiense Amber Bracken.

Por su parte, la ganadora del World Press Photo 2022, expresó durante la conferencia el dolor que le causa conocer el contexto de violencia por el que atraviesa el país, donde ya suman 12 periodistas asesinados en lo que va del año.

Amber Bracken

“Como sociedad tenemos que acercarnos al periodismo y encontrar maneras de mantener a los periodistas seguros. Lo que estamos defendiendo es la libertad de la sociedad, el derecho de la gente a saber cosas que les interesan, no es solo sobre periodistas, sino sobre democracia y relaciones cívicas”, dijo el viernes 15 de julio en entrevista con Efe.

Amber ganó esta edición por su trabajo sobre las muertes en Kamloops Indian Residential School. Y fue debido a la potente imagen de una fila de cruces con ropa infantil que conmemora las muertes de más de 200 niños. La artista narró cómo fue que capturó esta escena, Amber disparó con su cámara sus últimos intentos por capturar tan impactante protesta.

“Ese era mi último día en Kamloops, había llovido por dos días, era la última oportunidad de hacer cualquier fotografía”, relata. En su recuerdo está el momento en el que subió la colina y justamente la lluvia se disipó abriendo paso a un brillante sol dorado que bañó el paisaje. La fotografía que logró resalta no solamente los problemas que hay que atender en su país, pues temas como la colonización de comunidades originarias existen en todas partes del mundo.

La exposición ya se encuentra en México y está abierta al público desde el 15 de julio, hasta el próximo 2 de octubre en el ya conocido Museo Franz Mayer de la Ciudad de México.

