Las diversas representaciones de Rafael Caro Quintero en la cultura popular mexicana

El arresto de Rafael Caro Quintero, uno de los criminales más buscados en la historia de México y Estados Unidos, ha puesto al Narco de Narcos de nuevo en el foco público. Sin embargo, la historia del sinaloense ha sido contada en diversas ocasiones en donde su figura ha sido protagonista de canciones y series, tales como Narcos: México, una producción de la plataforma de streaming más mediática en el país o el corrido “prohibido” que los Tigres del Norte le dedicaron.

Las autoridades mexicanas han dado uno de los golpes más importantes en materia de seguridad de los últimos años. Elementos de las fuerzas armadas recapturaron a Caro Quintero en un operativo que se llevó a cabo en los profundo del Triángulo Dorado, región que históricamente había sido conocida por ser un “oasis” para las organizaciones criminales.

Con ello, la historia de uno de los fundadores del Cartél de Guadalajara y pionero en el narcotráfico en México tiene un nuevo capítulo en desarrollo, al igual que las representaciones en la cultura popular que retoman su vida. En el panorama Don Rafa se prevé que sea extraditado a los Estados Unidos donde se le acusa de la muerte de Kiki Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) que realizó labores en contra de su organización en la década de los 80.

No obstante, la historia del Narco de Narcos ya es contada de la siguiente manera:

Narcos México: Con la historia de Colombia como precedente, la exitosa serie realizó una versión para contar la historia sobre el surgimiento de los grande Cárteles de droga en México. De forma explícita, la producción narra el nacimeinto de la organización fundada por tres grandes capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y, por supuesto, Rafael Caro Quintero.

El trabajo creado por Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro pone a Rafael como una de las mentes que introdujo grandes mejoras a la producción de la marihuana, incluso con modificaciones para fortalecer y eficientar el desarrollo de la planta. Su historia la “termina” con su arresto en septiembre de 2015.

“Rafa Caro” de T3R Elemento: Con más de165 millones de reproducciones, sólo en la plataforma de Youtube, la canción compuesta por el grupo regional es la más consultada por los internautas. En su letra es narrada cómo Caro Quintero se consolidó como uno de los personajes más famosos en cuanto a la materia de droga se refiere. Con una glorificación hacia el narcotraficante, algunos de sus versos dicen:

Cómo pasaron los años pero sé muy bien, mi nombre han escuchado. También deben de saber de todas las hazañas que este hombre ha logrado.

Que por los años 80 yo era el encargado del mundo del narco y que formé un gran imperio que hasta la fecha, aún sigue dando.

Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero. Pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en el noticiero.

Soy considerado, el narco de narcos y el número uno.

“Leyenda Caro Quintero” y “Más Caro, que ayer” de Gerardo Ortíz: el cantante y compositor mexicano-estadounidense ha caracterizado su carrera profesional por su “afinidad” con importante personajes dentro del mundo de las drogas. Por supuesto, el Narco de Narcos no podía faltar. En su repertorio tiene dos canciones en donde explícitamente glorifica la vida del Caro Quintero. Parte de la letra de “Más Caro, que ayer”, dice:

Como olvidar esos tiempos, de ayer. Por allá por los 80, inicié a moverme con la mota y logré lo que ni en mi propio sueños, miré.

Ya me llegó la noticia, de que me dobletearon el precio, ¿y qué? No me quitarán el sueño, yo sé que ya nunca me volverán, a ver.

