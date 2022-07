Video: al interior del sitio donde narcos fueron detenidos en Topilejo

Así luce la casa de seguridad donde fueron detenidos 14 hombres de Sinaloa en Topilejo, Ciudad de México.

En días recientes se registró episodio más de violencia en la capital de México. Y es que en el marco de las disputas entre grupos criminales por controlar el mercado del narcotráfico en la Ciudad de México, se han presentado sangrientos combates entre sicarios de distintos bandos y elementos de seguridad.

Uno de esos enfrentamientos ocurrió el pasado 12 de julio, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron un intercambio de balas con un grupo de hombres provenientes de Sinaloa, presuntamente ligados a Los Chapitos; una facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El combate se dio en las inmediaciones del poblado de San Miguel Topilejo, donde se encontró que la célula criminal operaba en una casa de seguridad que anteriormente fungió como restaurante. Tras la balacera y la detención de 14 personas, dicha fortaleza luce abandonada.

Al interior del inmueble se hallaron varias altas de alto calibre (Foto: SSC-CDMX)

En un video difundido por el periodista Carlos Jiménez se logra observar el interior del refugio de los narcos. Dentro del inmenso inmueble semivacío, los sicarios tenían secuestrados a algunas personas, aunque al momento no se ha confirmado si son miembros de algún grupo criminal rival.

El recinto ahora luce con las ventanas rotas y pocos muebles; en su mayoría mesas, las cuales fueron ocupadas por los sinaloenses para cubrir las ventanas tras la embestida de las autoridades capitalinas. Se presume que en dicho lugar vivían, dormían, almacenaban drogas, armas, y retenían y torturaban personas.

Ahora, lo que un día fue un restaurante familiar en el interior de una finca, se convirtió en una zona de guerra en donde sobreviven mesas y sillas, literas y ropas viejas.

De acuerdo con los reportes preliminares, se trataba de una finca no habitada la cual incluía un restaurante fuera de operaciones, ubicado en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca.

La casa de seguridad anteriormente fungía como restaurante (Foto: Twitter/@TelediarioGDL)

El lugar se cubrió de graffitis tras el cierre al público durante la pandemia. Según las investigaciones de las autoridades, el grupo delincuencial tenía aproximadamente dos meses operando en la zona, por lo que la ocupación de la finca no llevaba mucho tiempo.

El predio identificado por algunos como el Restaurante Arroyo cuenta con un estacionamiento, una rampa y su propio rodeo, el cual se encuentra a un costado del lugar. La planta baja, donde se alojaba el restaurante luce un piso de adoquín y unos altos y amplios ventanales con forma de arcos.

Al interior del lugar, la SSC encontró un gran arsenal además de múltiples paquetes de droga listos para su distribución. La planta alta del lugar sirvió como zona de resguardo para los sicarios durante el enfrentamiento.

Tras la captura de los sujetos, Omar García Harfuch, titular de la SSC dio a conocer durante una conferencia de prensa que los sujetos aprehendidos son originarios de Sinaloa; no obstante, no quiso confirmar si pertenecían al Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa. Aunque, si bien, no negó que otras células ligadas al bloque actualmente estén operando en varios territorios de la Ciudad de México.

Convoy de seguridad en el traslado de los detenidos al reclusorio en Santa Martha Acatitla (Foto: SSC CDMX)

No obstante, durante el peritaje, en el lugar se encontraron placas correspondientes a las Fuerzas Especiales Ratón, ligadas a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, por lo que Harfuch precisó poco después que sí podrían estar relacionados a dicho cártel.

Diez de los detenidos fueron transportados durante la tarde de este 14 de julio al centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, específicamente a la zona de máxima seguridad Módulo diamante, en donde esperarán su juicio por los delitos de homicidios en grado de tentativa, secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

En tanto, cuatro personas del total de detenidos fueron liberadas por no encontrarse las pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos; así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: