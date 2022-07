Los 3 consejos esenciales para que tu viaje salga como lo imaginas: “Debe ser muy bien planeado”

El experto en finanzas, Moris Dieck, dio algunos tips para que tu próximo viaje sea completamente satisfactorio.

Nos encontramos en una época en la que los pequeños del hogar están próximos a salir de vacaciones o, incluso, ya lo están. Es por eso que, muchas veces, los padres aprovechan este tiempo para pedir sus vacaciones a la par que sus hijos en el trabajo, y de esta manera, poder aprovechar al máximo el tiempo a su lado.

Puede ser esto, o que las personas, simplemente por diversión y por conocer otros lugares, también aprovechen estas fechas para pedir vacaciones y salir de viaje a algún destino que quieran conocer.

Moris Dieck, quien además es asesor de empresas e industrias en temas de planeación estratégica, crecimiento comercial e institucionalización financiera y corporativa, suele compartir tips sobre finanzas en videos que son publicados en sus redes sociales. En uno de estos videos, publicado en su cuenta de Instagram, Moris Dieck dio a conocer la forma en la que se debe planear, de manera correcta, un viaje.

En dicho video, el también experto en finanzas, explica que si estás pensando en viajar, debe ser un viaje planeado. “Si tú te metes ahorita a buscar vuelos a Europa para un plazo menor a un mes, te va a salir en 40, 60 mil pesos, USD 3 mil, desde el interior de la república mexicana”.

Moris Dieck es un asesor de empresas e industrias en temas de planeación estratégica.

Dice que, desde luego, el viaje debe ser planeado por lo menos un mes y medio antes, para comprar los vuelos. “Es como una regla de oro, y lo mismo con el hospedaje, ahora, hospedaje, cómo conseguir hospedaje, yo les recomiendo, no solamente se vayan, porque luego la gente: no pues Airbnb, ahí consigo barato, hay una plataforma a mí que me encanta, Booking.com, neta te conviene muchos muchos estilos de hospedaje, te permite comprarlos, que además, déjenme decirles que en Europa es bien importante la ubicación, digo, en cualquier lugar obviamente es importante, pero en Europa específicamente, porque si te vas a un barrio que te queda muy lejos, si le sumas el transporte, te puede salir más caro el caldo que las albóndigas”.

Dice que, lo mismo sucede con los aeropuertos, por lo que tienes que saber evaluar muy bien a qué aeropuerto llegas, pues cualquier pequeño error y que te vayas al aeropuerto equivocado, y te trates de mover a la ciudad, te puede salir más caro de lo que te salía el vuelo normal. “El viaje tiene que ser un viaje planeado, lo tienes que hacer con tiempo, tienes que seleccionar muy bien las ciudades a las que vas, comprar las cosas con tiempo, inclusive las entradas a los museos o a los parques o a donde sea que vayas a entrar, lo tienes que hacer con tiempo, por ejemplo, yo no pude entrar a la casa de Ana Frank, porque la casa de Ana Frank la tenías que comprar, las entradas, dos semanas antes. La Capilla Sixtina, de puro rollo pudimos entrar, si hubiéramos comprado las entradas una semana, dos semanas, antes, lo puedes hacer mucho mejor”.

Menciona que todos los días deben estar bien planeados, y de esta forma “se van a ahorrar una muy, pero muy buena lana”.

Explica que los museos en Inglaterra son gratis, pero el resto de Europa entre 15 y 25 euros cuesta entrar.

Planeando de manera adecuada un viaje, puedes ahorrarte una buena cantidad de dinero. (Foto: Freepik)

“Desde luego que la planeación es un factor importante”. Dice que lo más importante que se debe planear, son los vuelos, apartándolos, por lo menos, uno, o de preferencia, dos meses antes; si se va a una atracción importante, por ejemplo, un museo muy específico, comprar las entradas con anticipación, por lo menos dos semanas antes para conseguir a buen precio y a buen tiempo dichas entradas.

“Sin duda alguna que un viaje planeado, te vas a ahorrar una muy pero muy buena lana”, concluye.

