Hábitos y libertad financiera: cuáles son los tres principios para unas finanzas saludables, según experto

Destinar una parte de nuestros ingresos para un ahorro de emergencia es muy importante, según el experto. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

No todas las personas tienen una buena educación financiera, algo que es esencial para tener finanzas saludables y saber de qué manera administrar el dinero, en qué invertir y cuánto ahorrar. El experto en finanzas e influencer Moris Dieck, quien cuenta con cuentas en diversas redes sociales, explicó, en un video que compartió en su Instagram, los tres principios de la educación financiera.

Según el experto en finanzas, el principio número uno es la distinción entre las finanzas de previsión y las finanzas de aspiración. “Esto es bien importante que lo sepamos distinguir, es decir, las finanzas personales se separan en estos dos grandes rubros, que qué quiere decir, que nosotros organizamos y planeamos nuestras finanzas para prever y para protegernos. La parte de previsión, que aquí está todo el tema de seguros, aquí está el tema de ahorro de emergencia, aquí está el tema de diversificación de ingresos, aquí está todo el tema de un sano nivel de endeudamiento, todo esto está en la parte de previsión”.

Dice que es lo más importante y lo necesario en la vida de las personas.

Explica que la parte finanzas de aspiración quiere decir que son muchas de las metas financieras de las personas, “lo que queremos comprar, los lujitos que nos queremos dar, el tener diferentes activos e inversiones que nos estén dando algún flujo o que estén aumentando nuestro patrimonio, toda la parte aspiracional es esta segunda parte. Pero el entender muy bien la diferencia entre uno y otro, nos va a ayudar a priorizar nuestras decisiones, y nos va a ayudar a distinguir en el momento en que estemos poniendo en riesgo algo de nuestra previsión financiera por estar aspirando a tener, a desear, a lograr alguna u otra cosa”.

Moris Dieck es un experto en finanzas que suele compartir, en sus redes sociales, información financiera.

Dice que un error muy común es cuando nos gastamos todo el ahorro de emergencia en algún viaje o compra que no es necesario, y es cuando se confunde previsión con aspiración.

El segundo principio que menciona, es el de libertad financiera. “Es que nosotros los seres humanos tenemos necesidades, necesitamos un techo donde vivir, alimento, transporte, y pues bueno, cierto ingreso para algunas cosas, gastos personales”.

Dice que la libertad financiera es cuando no trabajas directamente para obtener el dinero que necesitas para cubrir todos esos gastos, lo más común es trabajar, generar un ingreso, y ese ingreso destinarlo a tus gastos. “La libertad, en teoría, es cuando tú tienes activos, tienes inversiones, tienes, lo que sea, tus productos, negocios que te están generando un ingreso, que te están cubriendo todas estas necesidades”.

Según el experto, hay dos tipos de libertad financiera: la temporal y la total. La temporal es el llamado ahorro de emergencia, que quiere decir que si llegara una eventualidad y por alguna razón te quedaras sin fuentes de ingreso, como quiera tienes un ahorro que te ayudará por un tiempo para salir adelante con tus necesidades, por lo que es una libertad financiera parcial.

Los hábitos financieros son muy importantes para tener buenas finanzas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La total es cuando recurrentemente estás teniendo ingresos que están cubriendo tus necesidades. A la parcial se llega con el ahorro, y la total con activos e inversiones que generen ingresos.

El tercer principio son los hábitos financieros. “Las finanzas personales no son tanto de conocimiento, aunque sí es importante saber cómo funciona un crédito, saber cómo funciona el retiro, saber cómo funcionan las inversiones, tener conocimiento de nuestros ingresos y gastos, todo eso es importante, pero tú puedes saber todo, todo, todo sobre finanzas, tener todo el conocimiento del mundo, y aún así estar quebrado, y aún así tener finanzas no saludables”.

Explica que al final de cuentas todo se resume a hábitos. “Es como un jugador de fútbol, que sabe mucho de fútbol, pero no tiene condición, pues claramente no va a poder meter gol, no va a poder ganar partidos, porque todo se resume a esos hábitos de todos los días, todo se resume a esas decisiones que tomamos todos los días, que obviamente tratamos de tomar con el conocimiento que tenemos”.

