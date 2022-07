Diputada de MC publicó una selfie sonriendo en Ucrania y la tundieron en redes: “Lucran con la desgracia”

Julieta Mejía, diputada de Movimiento Ciudadano, fue criticada por sonreír en una foto que compartió para anunciar la llegada de la delegación de San Lázaro a la frontera de Ucrania. (Foto: Twitter/@JulietaMejia)

Integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, así como uno del Partido Acción Nacional, viajaron a Ucrania para una serie de reuniones con distintos funcionarios de aquel país con el objetivo de refrendar la solidaridad con el pueblo ucraniano y escuchar las experiencias y problemáticas derivadas de la guerra con Rusia.

Riult Rivera Rodríguez (del PAN), Salomón Chertorivski, Jorge Álvarez Máynez y Julieta Mejía (los tres del partido naranja) integraron la comisión de legisladores que, con la invitación del parlamento ucraniano, emprendieron la gira de trabajo para dialogar con senadores y diplomáticos tanto de Ucrania como de Polonia.

“La delegación de diputados mexicanos inició su visita a #Ucrania . Se avecinan reuniones con representantes de las estructuras gubernamentales de Ucrania y experiencias de las consecuencias de la invasión rusa”, publicó la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Ucrania en México la noche de este 14 de julio.

Sin embargo, la presencia de los diputados y la diputada no fue bien percibida por los usuarios de dicha red social, ya que Julieta Mejía compartió una fotografía del momento en que arribaron a la región, en la cual ella aparece sonriendo.

Dicho gesto fue duramente criticado y cuestionado por la comunidad internauta, pues lamentaron que la legisladora sonriera durante una gira de trabajo en un país que atraviesa una situación delicada a causa del conflicto bélico.

Entre otras cosas, acusaron a la delegación proveniente de San Lázaro de realizar “turismo de guerra” y de “lucrar con la desgracia” del pueblo ucraniano.

“Movimiento Ciudadano hace turismo de guerra para lucrar con la desgracia, son unos mendigos”, comentó el usuario @Oman_Dutty al respecto de la imagen compartida por Mejía.

Fotografía compartida por Julieta Mejía durante la gira de trabajo en Ucrania. (Foto: Twitter/@JulietaMejia)

Adicionalmente, diversos usuarios y usuarias cuestionaron la finalidad del viaje, así como los recursos utilizados por parte de la comisión de diputados para llevar a cabo su agenda de trabajo en Ucrania.

“Ese país en pleno conflicto bélico y estas personas comportándose como turistas”, “¿Van con su dinero? ¿Hacer turismo en plena guerra con fotos y todo ayuda a resolver el problema? Son una gentuza”, “Breaking news: negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania avanzan tras la trascendental visita de políticos emeceístas a Kiev” y “El turismo de la desgracia para lucrar con el dolor ajeno, eso es @MovCiudadanoMX” fueron algunas de las críticas que lanzaron los internautas en Twitter.

Por otro lado, hubo quienes mostraron su indignación ante la visita de los legisladores a Ucrania y señalaron que, en su lugar, se tendrían que organizar visitas a las comunidades en situación de pobreza en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

“Cuando irán a la sierra de Guerrero, cuando irán a las comunidades apartadas de Chiapas y Oaxaca??, Pa que vdd, lo que vende son sus fotos pit*ras en una zona que no necesita de ustedes”, manifestó el usuario @carlos_comando.

Sin embargo, la foto en la que Mejía se encuentra al interior de un tren en compañía del resto de diputados no fue la única que provocó reacciones negativas.

Posteriormente, la legisladora emeceísta posteó una imagen, también al interior del tren, en la que se puede ver a una mujer al final del pasillo mientras mira a través de la ventana. Junto con dicho contenido, Julieta Mejía escribió el texto “Nostalgia”, a manera de título para la fotografía.

En respuesta, la comunidad de la red social lanzó comentarios como “Una foto así, como si no me estuviera gastando el dinero del erario público en turismo del conflicto para elevar dos centímetros mi imagen política”, “A falta de niños indígenes, mujeres ucranianas pal instagram?” y “Más nostalgia le hubiera dado viajar a la sierra de Chiapas o Oaxaca, donde la gente no tiene ni para comer, niños donde estudiar... Hubieran empezado por casa no cree?”.

Respecto a los propósitos del viaje a Ucrania, el diputado Chertorivski escribió en sus redes sociales que hay tres objetivos. “Primero, como demócratas y como país de libertades, no podemos adoptar una posición ajena ante una invasión injusta que ha resultado en la tragedia de todo un pueblo”, aseguró en un primer tuit.

Luego, expresó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido consecuencias para México, “lo vemos ya en el alza de precios de los bienes básicos y energéticos”, agregó.

Por último, hizo referencia a la desinformación que hay en México y Latinoamérica sobre la guerra y aseveró que la comisión de San Lázaro que se encuentra en Europa tiene la tarea de “informar con claridad, incidir en los organismos internacionales y procurar ayuda humanitaria”.

