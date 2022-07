Jaime Bonilla se presentó al Senado pese a suspensión y Sánchez Cordero le pidió ser prudente

Jaime Bonilla se presentó en el senado pese a sentencia del TEPJF.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció que Jaime Bonilla no podía regresar a su cargo como senador titular, este 13 de julio el exgobernador de Baja California desacató la instrucción y se presentó a sesión en la Cámara Alta.

Fue durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que Bonilla fue visto. Incluso, confirmó frente a la prensa que asistió a la reunión previa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de que sigue cobrando su sueldo como senador; cargo del que se separó tras pedir licencia.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre por qué regresó al senado, el morenista indicó que él es el senador porque así lo ratificó el mismo Senado. “¿Pero el Tribunal no había determinado que hasta en tanto no se diera una resolución final, tendría que venir su suplente y no usted, senador?” se le cuestionó, a lo que respondió con ironía: “no está el suplente, no vino”.

Jaime Bonilla regresó al Senado y sigue cobrando, confirmó (Foto: Twitter/ @RadarbcNoticias)

“Yo soy senador mientras que el Senado me lo permita; el senado me ratificó hoy como senador, por eso estoy aquí”, alegó mientras sostenía sus intenciones para participar en la sesión de la Comisión Permanente, a la vez que añadió haber participado en la junta previa integrada por la bancada morenista.

En tanto, añadió que él hará su trabajo legislativo como el pueblo se lo demanda y se lo exige, pues “no es honorable devengar un salario si no estás trabajando”, con lo que confirmó que sigue cobrando como legislador pese a la suspensión de sus actividades, así como de su dieta.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del órgano legislativo, Olga Sánchez Cordero, respondió ante la prensa no saber que Bonilla se encontraba en el recinto. “No tenía conocimiento de que estaba aquí, habría que revisarlo, hasta donde tengo entendido no había venido”; no obstante, segundos después confirmó que el originario de Tijuana asistió a la sesión previa del partido.

Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero

Ante la innegable asistencia del político de 72 años, la exministra señaló que se le pida a Bonilla que sea prudente y paciente para esperar la resolución.

Con respecto a la declaratoria del bajacaliforniano sobre que aún podía cobrar, la exsecretaria de gobernación refirió que ella giró los oficios para la suspensión de sus pagos.

Luego de negar la asistencia del senador, Sánchez Cordero dio a conocer que lo vio en la sesión del partido previo a la ordinaria, en donde -aclaró- le pidió no presentarse al pleno, hasta que no resuelva la sala superior. “Ni se presentó, ni pasó lista, ni tampoco lo hemos convocado”, añadió quien fuera la primera secretaria de gobernación en la historia de México.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó el pasado 5 de mayo que Bonilla, al solicitar licencia de su cargo para luego tomar protesta como gobernador, dejó vacante su lugar y por tanto, no podría regresar a ocupar su escaño.

Boinilla sigue cobrando su sueldo como senador (Foto: Cuartoscuro)

“Existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores, ya que, al tomar protesta como mandatario estatal, optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos”, apuntó el TEPJF.

Tras haber concluido su mandato en la entidad fronteriza, Bonilla retomó su puesto como senador en marzo del presente año, acción que confirmó Sánchez Cordero a finales de dicho mes, para luego ser suspendido por el poder judicial.

