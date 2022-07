Jaime Bonilla fue citado a comparecer en Baja California acusado de presunto daño al erario

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California (FOTO: OMAR MARTINEZ /CUARTOSCURO.COM)

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez fue citado para comparecer ante el Ministerio Público, por su presunta participación en actos de corrupción, así como de peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, entre otros delitos, acusado por la actual administración.

El citatorio fue emitido por un juez de control y solicitado por el Ministerio Público contra Bonilla y otros seis funcionarios más de su administración, derivado de un caso concreto por la construcción de una planta fotovoltaica en la entidad; proyecto que impulsó dicho gobierno morenista.

De acuerdo con Ricardo Iván Carpio, fiscal general de Baja California, la denuncia ya fue revisada minuciosamente, por lo que se determinó que existen las pruebas suficientes y necesarias para realizar la imputación de manera formal ante la autoridad jurisdiccional.

Constancia de citatorio pegado en el domicilio de Jaime Bonilla en Tijuana (Foto: @SGarciaSoto)

Al actual senador se le acusa de haber quebrantado el erario, mediante un contrato celebrado con la empresa Next Energy para la construcción de la planta.

A través de redes sociales comenzó a circular una fotografía del citatorio pegado en la puerta de su domicilio en Tijuana; no obstante, se señaló que el legislador no lo ha recibido. El documento fue firmado por la Notificadora Adscrita a la Administración Judicial del Partido Judicial de Tijuana, B.C, Sarahí Berenice Rodríguez López.

En la constancia de citatorio se lee que la notificante se constituyó física y legalmente en la Avenida Juan Cordero, colonia Zona Río para hacerle entrega de la notificación a Jaime Bonilla, en su calidad de imputado.

El documento señaló que tras el fallido intento de notificar de manera personal a Bonilla Valdez, quien tendrá comparecer en carácter de imputado, deberá permanecer en su domicilio para que la diligencia pueda ser completada.

La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda denunció a Bonilla por el supuesto daño al erario por más de 12 mil millones de pesos, derivado de sus compromisos adquiridos con la empresa ya mencionada; no obstante, el proyecto no se concretó debido a que no se adquirieron los permisos necesarios para la puesta en marcha.

Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California (Foto: Twitter/MarinadelPilar)

Por su parte, el fiscal Carpio Sánchez dio a conocer que las autoridades resolvieron como fecha el 15 de agosto a las 9:00 horas para que el ex gobernador y los funcionarios de su gabinete que participaron, comparezcan por los delitos que cometieron; reveló durante una conferencia de prensa.

En tanto, la gobernadora de la entidad reveló que “se materializó el acto con el descuento de 123 millones de pesos de nuestras participaciones federales por una obra que no se iba a llevar a cabo. Estamos recurriendo a todas las instancias legales para proteger el desfalco, el quebranto, el atraco más grande que se le iba a hacer a los bajacalifornianos”.

Agregó que no se trata de una simulación o de una cacería de brujas. “Es un acto de justicia al pueblo de nuestro Estado y como gobernadora estoy haciendo lo que tengo que hacer”.

Jaime Bonilla (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, Ávila Olmeda declaró que la investigación se sustenta en un presunto caso de corrupción para la construcción de la planta en Mexicali, capital de la entidad; proyecto que ponía en riesgo las finanzas de la población local, afirmó.

Jaime Bonilla se desempeñó como gobernador de dicha entidad desde el primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, electo por la coalición Juntos Haremos Historia con más del 50 por ciento de los sufragios para él.

