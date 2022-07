“¡Viva la impunidad!”: acusaron a Claudia Sheinbaum de encubrir a Florencia Serranía por desplome de la Línea 12

Florencia Serranía, ex directora del Metro, fue una de las más señaladas como presunta responsable del accidente de la Línea 12. (Foto: CDMX)

Este 11 de julio, la Ciudad de México (CDMX) vivió el primer día del cierre del tramo oriente de la Línea 1 del Metro, como parte de los trabajos para la rehabilitación de dicha ruta del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Ante ello, la ciudadanía tuvo que optar por las vías alternas para acercarse a sus destinos, las cuales fueron supervisadas durante las primeras horas de la mañana por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Para ello, la mandataria acudió y actualizó información sobre los diversos puntos donde la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) brinda servicio paralelo a la línea rosa.

No obstante, usuarios de redes sociales aprovecharon las publicaciones de Twitter (donde Sheinbaum notificaba las novedades) para reclamar a la gobernante; especialmente, tras la cancelación de la declaración de Florencia Serranía, ex directora del Metro, por el desplome de la Línea 12.

“¿Y para cuando Florencia?”, “¿También invitaste a Florencia a ayudar? ¿O eso también afecta sus derechos humanos?, “Saca a Serranía y llévala a declarar”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios en redes sociales reclamaron a la Jefa de Gobierno por presuntamente usar como “cortina de humo” la supervisión de las vías alternas por cierre de la Línea 1 del Metro. (Foto: captura de pantalla)

Según el abogado de la ex funcionaria - quien renunció luego el incidente que cobró la vida de 26 personas en mayo del 2021 -, fue la propia Fiscalía capitalina (FGJCDMX) la que decidió no llamar a Serranía tras considerar la acción como violatorias a sus derechos humanos por “no existir una línea sólida de investigación”.

Es por esa razón que algunos twitteros incluso acusaron a la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de utilizar el monitoreo como una cortina de humo para el caso de Serranía.

“Te hubieras llevado a Florencia Serranía para completar la burla”, “No cacaree tanto ruca corrupta”, “Eres la cómplice de Florencia”, “¿Y la Serranía? ¿Claudia Sheinbaum seguirá protegiendo delincuentes?”, escribieron.

Bajo ese sentido, también reprocharon a Sheinbaum de tomar ventaja de la situación para favorecer su imagen presidencial, pues, cabe recordar, la morenista figura como una de las más fuertes para representar al partido en el 2024.

“¿Habrá alguno de tus montajes que se vea más o menos natural? Jamás serás presidenta”.

Tras cierre de un tramo de la Línea 1, usuarios del transporte reportaron aglomeraciones y saturación del servicio alterno. (Foto: Twitter @@MLYisus11)

Reportaron saturación del Metro en estaciones alternas

Como se anunció en días pasados, este 11 de julio iniciaron las actividades para rehabilitar por completo la Línea 1 del Metro; esto, iniciando con el cierre del tramo oriente de la ruta, es decir, desde Pantitlán a Salto del Agua.

Para ello, el gobierno capitalino habilitó autobuses RTP y emitió diversas recomendaciones a las y los usuarios que resultarían afectados por la suspensión, las cuales, según relatos, no fueron suficientes.

Y es que, mientras Claudia Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa “encontrar menos caos del previsto”, varias personas expresaron su inconformidad por la saturación observada en algunas estaciones del Metro, tales como Balderas o Pantitlán - donde también reportaron largas filas para abordar el RTP.

“Balderas es el nuevo Pantitlán. Es un caos. No me quiero imaginar a las 17 en adelante”, escribió un internauta. “Pantitlán es el 7mo círculo del infierno”, comentó otros más.

Incluso, se registró un portazo en los accesos de Pantitlán de la Línea 9 (que corre hacia Tacubaya), cuyo servicio fue el más saturado. Ante ello, Sheinbaum recomendó también optar por la Línea 5 (Pantitlán-Politécnico) como alternativa.

“El día de hoy la Línea 9 tuvo una ocupación del 90%, en cambio la Línea 5 tuvo una ocupación del 40% (...) La línea 5 también los lleva al centro de la ciudad”.

