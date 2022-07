PROFECO convocó acciones colectivas contra 4 empresas por abusos a consumidores

PROFECO impulsó acciones colectivas en contra de cuatro empresas por prácticas abusivas contra consumidores. (Imágenes: Twitter/@Profeco)

Las acciones colectivas son herramientas jurídicas con las que un grupo de personas puede exigir la protección de sus derechos como consumidores al señalar a una o más empresas que hayan incurrido en prácticas abusivas.

De igual manera, este instrumento permite que las personas afectadas puedan solicitar una compensación económica al o los proveedores que hayan vulnerado sus derechos de consumidores.

En días recientes, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha convocado a la ciudadanía, a través de sus distintas redes sociales, a sumarse en distintas acciones colectivas en contra de empresas como Ticketmaster, Walmart, D’Europe y Novirsa.

Ticketmaster es una compañía de ventas y distribución de boletos que fue fundada en West Hollywood, California, en octubre de 1976, pero inició sus operaciones en México hasta la década de 1990, cuando la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) firmó un convenio de coinversión para comenzar con la venta computarizada de boletos para eventos públicos y privados de entretenimiento.

Son múltiples y variadas las quejas que en los últimos meses se han difundido en redes sociales respecto al desempeño de esta empresa en México, pues la comunidad internauta ha expresado su inconformidad con el servicio, entre otras cosas, a causa de cobros incorrectos y cancelaciones de compra de manera arbitraria.

“Oye @Ticketmaster_Me tu sistema parece estar diseñados para robar. Es la tercera vez que intento comprar boletos, tu página dice que no se pudo, pero si me los cobra. Y ustedes nunca contestan o dan la cara. Ladrones”, es una de las publicaciones que puede leerse al respecto en Twitter, compartida por el usuario @JMZunzu.

En respuesta a esta situación, la PROFECO impulsó una acción colectiva en contra de la empresa, dirigida a las y los ciudadanos afectados por Ticketmaster “por la cancelación unilateral de la compra de sus boletos de cualquier evento de entretenimiento, o por la negativa a la devolución del monto pagado”.

De manera adicional, internautas aseguraron que la empresa ha efectuado cambios imprevistos en las modalidades de entrega de los boletos, además de no respetar los meses sin intereses que ofrecen al vender algunas entradas.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la acción colectiva impulsada por la Procuraduría.

Otra de las empresas que se encuentran en la mira de la PROFECO por prácticas abusivas en contra de sus consumidores es Walmart, la cadena de comercialización minorista que inició sus funciones en México en el año 2000.

Las razones detrás de la acción colectiva convocada por la Procuraduría es el incumplimiento de ofertas, cancelación unilateral de pedidos y la no entrega de productos a los consumidores.

Sumado a ello, decenas de comentarios en redes sociales apuntaron que otra práctica recurrente por parte de esta empresa es la incompatibilidad entre los precios anunciados y los que se manejan al momento de realizar el cobro de los productos.

Por otro lado, D’Europe Muebles nació en 1969 de la mano de varios empresarios mexicanos de este sector que tuvieron la iniciativa de importar muebles de estilo europeo a México. Actualmente cuentan con más de 50 tiendas repartidas en la zona centro del país, en las principales ciudades de Querétaro, Guanajuato, Puebla, Morelos, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México.

Las prácticas que la PROFECO identificó por parte de esta empresa, y por las cuales inició la acción colectiva correspondiente, fueron el incumplimiento o demora en la entrega de productos y la negativa de reembolso a los consumidores.

Al respecto, distintos usuarios de Twitter han externado las complicaciones a las que se han enfrentado al comprar en esta compañía, pues denunciaron, además de lo detectado por PROFECO, la dificultad para comunicarse con el personal de la misma, pues “no contestan las llamadas” y “no ofrecen ninguna solución”.

“¿Qué pasa con la responsabilidad de #deuropemuebles para con sus clientes? Se escudan detrás de sus proveedores y no ofrecen ninguna solución”, “Pésima atención en #Deuropemuebles no cumplen sus contratos, imposible la comunicación con ellos y recuperar tu dinero!!” y “COMPRÉ UNA SALA EN D’EUROPE HACE MÁS DE 60 DÍAS Y NO ME HAN ENTREGADO NADA. #quieromismueblesomidinero. #Deuropemuebles” son algunos de los comentarios compartidos por la comunidad internauta. Cabe señalar que algunos señalamientos son de fechas recientes, mientras que otros datan de 2013 y 2014.

Finalmente, la última empresa mencionada en las acciones colectivas recientes de la Procuraduría es Novirsa, la cual se dedica al desarrollo y venta de productos de belleza “creados con biotecnología”, según lo descrito en sus redes sociales, ya que actualmente su sitio web oficial no está disponible.

La PROFECO señaló a Novirsa por el incumplimiento con la calidad, características y condiciones de sus “productos milagro”, así como por la falta de entrega de los mismos.

En octubre de 2020 este mismo organismo ya había emitido una orden para que se suspendiera la transmisión de anuncios de la empresa NOVIRSA S.A. DE C.V en medios de comunicación, plataformas y redes sociales, por tratarse de publicidad engañosa.

“NOVIRSA promociona la venta de dichos productos aludiéndoles cualidades relacionadas con cambios físicos y de la salud sin contar con los elementos técnico-científicos mediante los cuales sustente la veracidad de la misma, en violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor” declaró la Procuraduría en aquel entonces.

De manera previa, en enero del mismo año, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria en la que se advertía a los consumidores que “NOVIRSA comercializa sus productos sin cumplir con la legislación sanitaria vigente”.

La orden de la PROFECO refería, específicamente, a productos como “Reduction”, “Crema Hebe” y “Cell Master”, los cuales podrían afectar “la economía y la salud de los consumidores”.

Conviene destacar que, a pesar de la alerta de la Cofepris y la orden de suspensión de publicidad emitida por la PROFECO, las últimas publicaciones en la cuenta de Instagram de la empresa fueron realizadas en abril de 2021.

Para sumarse a cualquiera de las acciones colectivas, la PROFECO solicita cuatro requisitos principales:

- Formato de consentimiento expreso

- Relatoría de los hechos en la que se señale el modo, el tiempo y el lugar en el que ocurrieron los hechos cometidos por el proveedor

- Formato adicional de datos personales

- Documentos que comprueben la relación de consumo (tickets, facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias, correos electrónicos de confirmación de compra, entre otros)

Los formatos pueden ser descargados en este enlace.

Hasta mayo de 2022, la Procuraduría reportó un total de 17 acciones colectivas en contra de distintas empresas, entre las que se encuentran Dell México, la Universidad Autónoma de Durango, Viva Aerobús, Interjet y Corporación Geo.

