Ante reunión de AMLO con Joe Biden, México mantendrá postura neutral en el conflicto Ucrania-Rusia

AMLO y Joe Biden ya tendrían lugar y fecha para su reunión (Fotos: REUTERS/Henry Romero - REUTERS/Leah Millis)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a reafirmar que México mantendrá su postura de no intervención ante la guerra que sostienen Rusia y Ucrania. El mandatario aseguró que ante la visita que hará a la Casa Blanca el próximo 12 de julio, la política exterior mexicana respecto al tema seguirá siendo neutral, buscando una resolución pacífica ante el conflicto bélico. Además, destacó al gobierno de Joe Biden por lo respetuoso que ha sido en cuanto a la posición de México.

“Seguiremos con nuestro principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. No estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos particpar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad. No afectará nuestras relaciones diplomáticas, Biden es un gobierno respetuoso de nuestra soberanía. Jamás ha habido una insunuación para que México se pronuncie. Nuestra postura va a ser la misma, no tomamos ación en esa guerra”, expresó AMLO durante su habitual conferencia matutina.

Información en desarollo...

