Servidor público de Tlalnepantla fue grabado robando tapas de coladeras

Servidor público del Edomex robando coladeras (Foto: Twitter)

Un servidor público del Organismo Público Descentralizado Municipal del Agua (OPDM), adscrito al departamento de Conservación y Mantenimiento de Tlalnepantla, Estado de México, fue dado de baja tras descubrirse que presuntamente robaba las coladeras del municipio.

En la grabación de una cámara de videovigilancia que fue compartida por el reportero Jorge Becerril, se observa el momento en el que el supuesto funcionario baja de su automóvil tipo Jetta color gris, voltea a todas partes, abre su cajuela y posteriormente levanta la tapa de una coladera para guardarla en su vehículo. Finalmente se sube a su vehículo y se va como si nada hubiera pasado.

Los hechos grabados en video ocurrieron el pasado cinco de julio, en punto de las 14:42 horas en el fraccionamiento de Santa Cecilia. Una vecina habría dado aviso a las autoridades del ayuntamiento tras ver el hurto a plena luz del día.

Por lo anterior, el alcalde, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, señaló para Milenio, que la persona fue identificada como un servidor público y de inmediatamente fue dado de baja, además de que se interpuso una denuncia penal por el delito de robo.

Imagen del servidor público llevándose la coladera (Foto: Captura de pantalla)

“No me voy a detener ante nada y ante nadie porque el único compromiso que tengo es con la ciudadanía, con nadie más, no podemos permitir que nadie rebase la autoridad municipal y que ensucie el trabajo que la Administración está llevando a cabo”, apuntó.

En un tema distinto, señaló que se está investigando la entrada de pipas particulares que venden agua a sobreprecio en colonias donde se restringe el líquido o hay fugas. Apuntó que no será tolerada la situación y que continuarán trabajando para que lo falte el agua en ninguna colonia.

Es de subrayar que las coladeras robadas son vendidas como fierro viejo, dando una ganancia de entre 240 o 300 pesos por brocal de 60 kilos a los delincuentes, sin embargo, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), cada tapa tiene un costo promedio de 17,000 pesos.

Cabe recordar que las coladeras tienen una función muy importante, sobre todo en esta temporada de lluvias en las que ayudan a que no haya accidentes. Si las tapas no se encuentran, personas, animales y hasta automovilistas pueden caer en los hoyos que no son visibles a simple vista.

Imagen de un accidente por falta de coladera (Foto: Captura de pantalla video Facebook)

Para reportar alguna tapada o abierta, la población puede comunicarse a la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), a los teléfonos 800 201 24 89, en el Valle de México; o bien al 800 201 24 90 en el Valle de Toluca, para que elementos del Grupo Tláloc acudan. Se puede llamar al 21 31 748 o al 800 71 34 147, así como al 911. También están los teléfonos de emergencia de Ecatepec 55 51 16 44 15 y 55 51 16 44 16.

Para levantar el reporte será necesario proporcionar un nombre completo, un teléfono de contacto, domicilio (número, colonia, código postal) y un correo electrónico para recibir información sobre el seguimiento del caso.

De acuerdo de la Ciudad de México, en la capital se registran aproximadamente 77 robos de coladeras metálicas al mes, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que representan en total el 42% de los hurtos registrados en las 16 demarcaciones en los últimos cinco años.

