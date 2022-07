Ángel Yael, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril de 2022 en la Universidad de Guanajuato (Ilustración: Infobae)

Si portaba uniforme de la Guardia Nacional, entonces #FueLaGuardiaNacional. Si estaba en servicio de la Guardia Nacional, #FueLaGuardiaNacional. Si se dispararon armas exclusivas para el uso de la Guardia Nacional, no hay más, #FueLaGuardiaNacional. La lógica es sencilla: quien asesinó a sangre fría y por la espalda a un civil sin armas, con libros, muchos sueños y un corazón hermanado; #FueLaGuardiaNacional.

El estado mexicano con la coaptación de todos los poderes intenta llevar el caso de mi primo como si se tratara de una bala perdida, sin ninguna responsabilidad institucional. Desde los primeros momentos del atroz y cobarde homicidio, la Guardia Nacional, con todo su aparato, ha intentado acercarse a nosotros con la consigna de “Reparar el Daño” como si la vida, los sueños de Ángel, su misión de vida, pudiera ser regresada con una cantidad de dinero.

A todos ellos que nos han preguntado qué quiere la familia, le decimos: queremos a Ángel Yael de regreso. Queremos que se comprometan a protegernos sin ser perfilados como huachicoleros. Queremos que tengan sensibilidad y asuman el error que costó la vida de mi querido primo y que caiga el sistema de complicidades y el pacto de impunidad que reina en las cúpulas militares de este país.

Protesta para pedir justicia por el asesinato del estudiante Ángel Yael en Guanajuato (Foto: Cuartoscuro)

No podemos entender que el presidente de la república, el flamante merolico que atiende desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, desde el púlpito declaró que la Guardia y todo el aparato debería de proteger a los delincuentes. Yo le pregunto, ¿Quién nos protege de la Guardia Nacional? ¿Por qué matan a civiles sin armas?

Porque si #FueLaGuardiaNacional y esta es parte del Estado mexicano, entonces también fue el Estado mexicano, porque tu silencio, Andrés Manuel también te hace cómplice. Tu silencio acredita el actuar ruin y sin sentido del sistema que nos vendiste como seguridad y paz, es un fracaso, desde el dolor te digo, ojalá todos tengamos suficientes recursos para contar con seguridad privada, como lo haces tú y tus cercanos.

Desde aquí te digo, ya nos arrebataste lo más valioso, nuestra tranquilidad y nuestra esperanza en vivir en un mundo mejor, porque las universidades ya no son lugares seguros, porque ahí el futuro es la muerte. Tu gobierno se resume en una sola frase, la del abuso del poder y del silencio cómplice.

Manifestación en la Universidad de Guanajuato por la muerte del estudiante en manos de un militar (Foto: Cuartoscuro)

No queremos más militares en las calles. Que también lo entienda Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato, no queremos más policía abusiva. Que le quede claro a Lorena Alfaro, la seudofeminista que ha mandado reprimir a más de una hermana. Porque si #FueLaGurdiaNacional, también fueron todos aquellos políticos que apoyaron la creación y la permanencia en las calles, porque desde abril, los crímenes han crecido y eso no es noticia en un espectacular, porque es el mismo Estado opresor.

#FueLaGuardiaNacional #JusticiaParaÁngel

Moisés Campos (1989) estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Guanajuato, especializándose en Economía Creativa y en el estudio del Mercado del Arte. Se ha desempeñado en el desarrollo de emprendimientos culturales, creativos, desarrollo de proyectos colaborativos. Es columnista y cubre la escena cultural en Los Ángeles California.

SEGUIR LEYENDO: