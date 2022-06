Chingu Amiga reveló que un policía quiso pedirle “mordida” y causó indignación en redes

Chingu amiga contó su experiencia en redes sociales.

Sujin Kim, joven coreana que desde hace algunos meses ha logrado posicionarse entre las influencers más queridas en todo el país, estuvo a punto de caer en una extorsión cuando un elemento de seguridad la detuvo mientras transitaba por la Ciudad de México. La creadora de contenido no comprendió qué había pasado y compartió su experiencia en redes sociales, donde causó indignación.

La influencer coreana, también conocida como Chingu Amiga, recurrió a sus redes sociales para compartir una nueva anécdota sobre su paso por México, país que se ganó su corazón y donde actualmente reside. En esta ocasión, la tiktoker no contó una historia chistosa o remarcó las diferencias que existen entre su cultura y la mexicana -temas presentes en la mayoría de sus videos-, sino una experiencia nada agradable que le causó miedo y casi provoca el llanto de su madre.

(Captura YouTube: Chingu amiga)

“Chicos, ayer me pasó algo que me dio mucho miedo. Estaba yendo [en carro] para cenar con mi mamá y de repente un policía nos paró. Me dijo algo pero la verdad no entendí la palabra y a parte estaba súper paniqueada porque fue la primera vez que un policía me para”, contó en el fragmento audiovisual que subió en sus cuentas de YouTube, TikTok e Instagram.

Sujin iba conduciendo el automóvil cuando un policía le pidió que se detuviera y así lo hizo. De acuerdo con su testimonio, el elemento de seguridad le pidió algo que no entendió, lo que podría tratarse de una “mordida” debido al desarrollo que siguió la situación. Tras notar que la influencer no daba su brazo a torcer, le advirtieron las consecuencias que enfrentaría por una infracción.

“Mi mamá casi estaba llorando a lado y luego nos dijo: ‘Van a tener que pagar multa’, eso sí lo entendí. ‘Multa y es mucha lana’, ahí tuve mucho miedo, todavía no entendía que había hecho mal. [El policía continuó] ‘Hay que ir ahí para pagarlo o te puedo quitar tu carro también’”, contó.

La creadora de contenido seguía desconcertada por todo lo que estaba pasando, pues no entendía qué había hecho mal para tener una infracción, sin embargo, no se negó a pagarla. Esperó unos minutos para que el policía le explicara cuál era el proceso que tenía que seguir, pero eso nunca pasó y el elemento de seguridad solo se alejó dejándola asustada y sin saber qué hacer.

“El señor no nos indicó el proceso, solo estaba mirándonos y nos preguntó: ‘¿A dónde vas?... vete a cenar’ y así se fue. Ahí nos quedamos sin saber qué teníamos que hacer y no pudimos cenar por miedo. Regresamos a la casa y todavía no sabemos qué pasó. ¿Será que hay que ir a la policía para pagar?”, concluyó.

La coreana comparte con sus seguidores algunos detalles sobre cómo era su vida en su país natal. (Captura Instagram: @chinguamiga)

La coreana terminó su video con la incógnita de no saber qué hacer, pues realmente creía que tenía una multa. Como era de esperarse, su anécdota causó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes apuntaron todo se trató de un intento de extorsión y aplaudieron que no cayó en el engaño, incluso le compartieron algunos consejos en dado caso de que vuelva a pasar por una situación similar.

“La Ciudad de México le dio la bienvenida a Chingu Amiga cuando un policía le pidió la famosísima y tradicional “mordida”, pero ella creyó que realmente sería multada. ¡Qué pena! But so is this”. “Querían robarte, menos mal no le entendiste. Si le hubieras dado dinero, se hubiera salido con las suyas”. “Mientras elabora la multa vas a llamar a tu embajada de Corea en México para que te indiquen el procedimiento y donde se paga la multa”. “Quería un soborno, o como decimos en estas tierras, una “mordida”, fueron algunas reacciones.

