Los mejores memes que dejó la propuesta de AMLO para quitar la Estatua de la Libertad

Tras la declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este lunes para crear una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, Estados Unidos si el gobierno de EEUU decide condenar al activista Julian Assange.

Usuarios en redes sociales no esperaron para burlarse y crear memes del mandatario sobre dicha petición.

Uno de los memes que se viralizó fue el de Chumel Torres quien comentó a través de un tuit: “La estatua de la Libertad viendo como AMLO dice que le quiten”.

“Y hay que empezar con la campaña que, si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de La Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad”, indicó López Obrador.

Asimismo, hizo un llamado a periódicos importantes como New York Times, Washington Post, el Financial Times o incluso El País para que convoquen a un encuentro de la prensa más importante del mundo para pedir y exhortar que se le otorgue un indulto a Assange. Además reiteró que de no hacerlo quedarían “manchados”.

Cabe destacar que la Estatua de la Libertad fue un regalo por parte de Reino Unido hacia Estados Unidos en 1884 por la conmemoración de la alianza hecha tras la declaración de Independencia del país, misma que se celebró este lunes 4 de julio.

El mandatario aseguró que será un tema que planteará al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues se reunirán la próxima semana en la Casa Blanca.

En pasadas ocasiones el presidente le ha ofrecido asilo político a Assange; sin embargo, ha sido criticado por su postura, pues México se encuentra en una crisis de violencia hacia periodistas, convirtiéndolo en el más peligroso para ejercer esta profesión.

Actualmente Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se enfrenta a una condena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos.

El gobierno de Reino Unido, donde se encuentra encarcelado desde 2019, firmó el pasado 17 de junio la extradición de Assange para Estados Unidos. El país vecino se encuentra enjuiciándolo por la revelación del australiano sobre los abusos que su ejército realizó en las guerras de Irak y Afganistán.

Assange nació el 3 de julio de 1971 en la localidad de Townsville, Australia actualmente tiene 50 años. Estudió física e informática; sin embargo, no se tituló. Se hizo famoso en 2019 cuando su sitio WikiLeaks reveló cientos de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos.

AMLO aseguró que cuando Assange difundió los documentos, varios medios grandes se unieron para cubrir la noticia y divulgarlos, pero ahora le dan la espalda al estar encarcelado. Actualmente Assange se enfrenta a 18 cargos, incluido un cargo de espionaje.

Además aclaró que gracias a las revelaciones del sitio se supo sobre violaciones a derechos humanos e intervencionismo por parte de Estados Unidos.

Incluso mencionó que buscaría quitar la Estatua de la Libertad porque ya no sería símbolo de libertad.

En redes sociales la propuesta del mandatario fue motivo de burlas e incluso indignación al pedir esto en un día tan especial para los estadounidenses como lo es el 4 de julio; donde además se realizó una tragedia como lo fue el tiroteo en Chicago.

