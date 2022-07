“Cuando uno piensa que es ególatra llega el licenciado”: Chumel Torres se burló de AMLO por refinería Dos Bocas

Chumel Torres se burló de AMLO por la inauguración de la refinería Dos Bocas (Fotos: Instagram//REUTERS/Edgard Garrido)

Tras la inauguración de la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, las críticas y burlas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se han hecho esperar en las redes sociales, entre ellas, las del creador de contenidos Chumel Torres.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República publicó una serie de mensajes en los que ironizó sobre los trabajos que se realizarán en la obra insignia de la llamada Cuarta Transformación (4T).

En uno de sus tuits, el comediante chihuahuense se burló de que el mandatario federal, en su modo “emprendedor”, inauguró una obra que ni siquiera funciona. y es que según indicó, la refinería se encuentra “a medio” construir.

“Inaugurando obras que todavía no funcionan. La refinería del emperador”

En otro mensaje, el youtuber dijo no saber qué persona está más “trastornada”, si la que cree que el proyecto de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es una refinería o el que piensa que es “bonita”.

Asimismo, ironizó en que el presidente López Obrador no puede ser más “ególatra” al comparar su administración con la Guerra de Reforma.

“Cuando uno piensa que es ególatra llega el licenciado y te dice ‘hold my guerra de reforma’”

Ante sus publicaciones las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios continuaron las burlas por la refinería “incompleta”.

“Se une a la lista de los ‘logros’ de la 4T una refinería qué no refina nada. ¿En cuántas partes del mundo inauguran ‘obras’ qué no existen o qué no funcionan?”, “No me imagino a la gente en la independencia llamándose a sí mismos ‘la 1ra transformación’”, “El que pregonaba cero monumentos en su nombre y gobierno” y “Dos pesitos de modestia y 5 de madre”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que este primero de julio, el presidente López Obrador inauguró la primera etapa de la nueva refinería dentro de la celebración del cuarto año de su triunfo electoral.

Desde Tabasco, el jefe del Ejecutivo federal realizó un recorrido por las nuevas instalaciones, en donde aseguró que Dos Bocas fue el mejor sitio para la construcción de la nueva refinería.

Al cortar el listón, el mandatario federal calificó la apertura como “un sueño convertido en realidad”, ya que, explicó, con los 340 mil barriles de gasolinas que producirá, se logrará la autosuficiencia en combustibles hacia finales de 2023.

“Ya es un sueño convertido en realidad. Se inician los trabajos de prueba, yo creo que eso es lo más correcto, para que empiece a funcionar todo el conjunto, nos decía Rocío (Nahle) que como lo concebimos, vamos a poder procesar 340 mil barriles de petróleo”, manifestó.

Sin embargo, al igual que Chumel Torres, varios personajes de oposición se lanzaron contra AMLO por la refinería. Tal fue el caso del presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quien declaró que la obra está “plagada de irregularidades y corrupción”.

Según detalló el líder del Sol Azteca, la obra “faraónica” del titular del Ejecutivo está plagada de corrupción y actos ilícitos, pues la secretaria de Energía, Rocío Nahle, “benefició con más de 6 mil millones de pesos en contratos a sus familiares y al primer círculo empresarial afín a ellos”.

“Las obras faraónicas del inquilino de Palacio Nacional no son más que una farsa para encubrir toda la corrupción de este gobierno y de personajes allegados al presidente de la República”

