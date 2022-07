Katya Echezarreta, la primera mexicana en viajar al espacio regresó a Jalisco con dos grandes noticias

Katya Echazarreta. (Foto: IG/katvoltage)

Katya Echazarreta, quien el pasado 4 de junio hizo historia convirtiéndose en la primer mujer nacida en México en viajar al espacio, visitó este sábado su natal Jalisco y fue recibida por el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.

La ingeniera electrónica de 28 años de edad, en su cuenta de Twitter, compartió la publicación del mandatario tapatío, en la cual informa “dos noticias espaciales y especiales”. La reunión ocurrió en la residencia oficial Casa Jalisco.

Durante su estancia, realizada con motivo al primero de julio, Día del Ingeniero, Katya anunció que donará la bandera de México que se llevó al espacio a Lunaria, el planetario y centro interactivo de Jalisco, y que participará en el próximo Talent Land, uno de los encuentros de innovación más grandes del mundo que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio.

“Sus sueños fueron más allá de este planeta y se llevó a Jalisco con ella, hizo historia y regresó para darnos dos noticias especiales y espaciales, como diría ella: donará la bandera de México que se llevó al espacio a #Lunaria y participará en #TalentLand”, señaló Alfaro.

(Foto: Captura de pantalla)

El gobernador añadió que no se equivocó en decirle a Katya, a nombre de Jalisco, “el gran orgullo que nos hizo sentir y la alegría de tenerla para compartir su experiencia con el talento jalisciense y dejarnos la evidencia de su logro para recordar que en Jalisco no tenemos límites que nos detengan”.

Cabe recordar que Echazarreta formó parte de la quinta misión tripulada de la compañía especial de Bezos. Aseguró que al haber sido seleccionada de entre 7 mil postulantes de más de 100 países, logró una promesa que ella misma se hizo a los 7 años de edad, es decir, viajar en una nave espacial fuera del planeta; además, aseguró que esta experiencia le ha cambiado por completo la vida.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Echazarreta se mudó a los siete años a los Estados Unidos, desde su ciudad de origen Guadalajara. Fue separada durante cinco años de su familia, hasta los 12, durante el proceso de migración. “Mi abuela me dijo: ‘recuerda que, aunque estemos separados, vivimos bajo el mismo cielo’”, ha recordado la joven latina.

A Katya, el mensaje de su abuela se le quedó grabado. “Habla del poder potencial del efecto Overview, para comprender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos, independientemente de dónde nos encontremos físicamente”.

(Foto: Captura de pantalla)

Luego de haber sido notificada, Katia dijo las siguientes palabras: “Mi mamá se va a volver loca. Oh, Dios mío, no sé qué decir. Gracias”.

“Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, expresó Katya a S4H.

Dijo que ha ayudado a estudiantes en Estados Unidos que cuentan con grandes aspiraciones y que también ha brindado soporte a mujeres que, como ella, han escuchado varias veces cosas como “no es para ti”.

Su trabajo en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) incluye haber sido coanfitriona de la serie de YouTube Netflix IRL y Electric Kat en el programa de CBS Mission Unstoppable. En la actualidad se dedica a escribir su primer libro.

SEGUIR LEYENDO: