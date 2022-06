“Deje de colgarse medallas”: Chumel Torres criticó a Claudia Sheinbaum por felicitar a Katya Echazarreta

Chumel Torres se lanzó contra Sheinbaum (Fotos: Instagram/Cuartoscuro)

El influencer Chumel Torres se lanzó contra Claudia Sheinbuam, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por haber felicitado a Katya Echazarreta, joven de 26 años que se convirtió en la primera mujer latinoamericana en visitar el espacio exterior.

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde comúnmente suele expresar su descontento hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); el conductor del Pulso de la República reaccionó a la felicitación de la mandataria capitalina.

“Como siempre hemos dicho a nuestras niñas, no dejen de soñar que pueden ser lo que ellas quieran. Eres un gran orgullo para México, Kat”, escribió Sheinbaum Pardo.

El influencer acusó a la 4T de "hacer polvo" al Conacyt (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Ante ello, Chumel Torres aseguró que durante la administración de la 4T “se hizo polvo” al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Su partido hizo polvo la investigación científica y al CONACYT. Deje de colgarse medallas. Ugh, Políticos…”, redactó el influencer.

Quien también criticó a la 4T por el triunfo de Katya Echazarreta fue el actor Héctor Suárez Gomís, quien recordó cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 31 investigadores del Conacyt de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público.

Héctor Suárez Gomís también criticó a la 4T por viaje de Katya Echazarreta (Foto: Instagram/@pelongomis)

“Gracias a los beneficios de vivir en un país capitalista, una mexicana, @katvoltage viaja hoy al espacio... Y en México, gracias a los beneficios del chisguete de transformación, se acusa a 31 científicos de delincuencia organizada. ¡Viva la 4T!”, apuntó el actor.

Quién es Katya Echazarreta

Katya nació en Guadalajara, Jalisco y llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años. Permaneció lejos de su familia por al menos 5 años durante el proceso de migración. Es estudiante de la maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad Johns Hopkins. Anteriormente estudió la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California en Los Angeles.

Pese que pasó su infancia lejos de sus padres, la hoy joven de 26 años ha destacado en el mundo STEM (ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas). La organización Space for Humanity (S4H) es quien se encargó de patrocinar el asiento de Echazarreta como su astronauta embajadora.

Tras haber sido notificada que iba a ser la primer mujer latinoamericana en visitar el espacio exterior, Katya dijo las siguientes palabras: “Mi mamá se va a volver loca. Oh, Dios mío, no sé qué decir. Gracias”.

Katya se convirtió en la primer mujer latinoamericana en visitar el espacio exterior (Foto: Twitter/katvoltage)

“Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, expresó la jalisciense ante la S4H.

La joven es la primera astronauta embajadora de la organización S4H. Su trabajo en STEM incluye haber sido coanfitriona de la serie de YouTube Netflix IRL y Electric Kat, en el programa de CBS Mission Unstoppable. Actualmente se encuentra escribiendo du primer libro.

Para su viaje, Katya Echazarreta cargó con sigo un equipaje de tres libras, es decir, alrededor de tres kilogramos, entre lo que se encontraba una bandera de México, una bolsa obsequiada por Blue Origin, cuatro gorras, dos botellas y una cinta métrica.

