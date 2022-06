Katya Echazarreta: Mi nuevo objetivo es llevar a México a la historia de la exploración espacial

Katya Echazarreta regresó de su viaje al espacio exterior (Foto: Twitter/Kat Echazarreta)

Katya Echazarreta, tras haber finalizado con éxito su viaje al espacio exterior a bordo de la nave New Shepard, en la misión NS-21, de la compañía Blue Origin, dijo que su nueva meta es lograr que México, país en donde nació, permanezca en los libros de historia de la exploración espacial.

Este 8 de junio, la joven de 26 años de edad publicó en sus redes sociales una fotografía de ella sosteniendo la bandera de México junto a la cápsula de aterrizaje de Blue Origin. Además, añadió un texto asegurando que tiene en mente un nuevo reto.

“Mi nuevo objetivo es asegurarme de que México permanezca en los libros de historia de la exploración espacial”, dijo.

La declaración ocurre luego de que la licenciada en ingeniería eléctrica viajara fuera del planeta Tierra como arte del programa Citizen Astronaut Program patrocinado por Space for Humanity (S4H).

(Foto: Twitter/Kat Echazarreta)

Luego del viaje de aproximadamente 10 minutos, la nacida en Guadalajara Jalisco, se convirtió en la primera mujer latinoamericana y mexicana por nacimiento en visitar el espacio exterior.

Formó parte de la quinta misión tripulada de la compañía especial de Bezos. Aseguró que al haber sido seleccionada de entre 7 mil postulantes de más de 100 países, logró una promesa que ella misma se hizo a los 7 años de edad, es decir, viajar en una nave espacial fuera del planeta; además, aseguró que esta experiencia le ha cambiado por completo la vida.

“Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las nubes...ha cambiado mi forma de ver la vida, de verdad”.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Imagen del aterrizaje del vuelo de Blue Origin (Foto: Captura de pantalla)

Echazarreta se mudó a los siete años a los Estados Unidos, desde su ciudad de origen Guadalajara. Fue separada durante cinco años de su familia, hasta los 12, durante el proceso de migración. “Mi abuela me dijo: ‘recuerda que, aunque estemos separados, vivimos bajo el mismo cielo’”, ha recordado la joven latina.

A Katya, el mensaje de su abuela se le quedó grabado. “Habla del poder potencial del efecto Overview, para comprender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos, independientemente de dónde nos encontremos físicamente”.

A pesar de haberse mudado a los siete años de edad sin sus padres, ha sabido abrirse camino y destacar en el competitivo mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Luego de haber sido notificada, Katia dijo las siguientes palabras: “Mi mamá se va a volver loca. Oh, Dios mío, no sé qué decir. Gracias”.

“Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, expresó Katya a S4H.

Dijo que ha ayudado a estudiantes en Estados Unidos que cuentan con grandes aspiraciones y que también ha brindado soporte a mujeres que, como ella, han escuchado varias veces cosas como “no es para ti”.

Su trabajo en STEM incluye haber sido coanfitriona de la serie de YouTube Netflix IRL y Electric Kat en el programa de CBS Mission Unstoppable. En la actualidad se dedica a escribir su primer libro.

La joven de la Perla Tapatía estudió la licenciatura en ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y actualmente es estudiante de la maestría de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Johns Hopkins.

