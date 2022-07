“Deja las iglesias en paz”: Vicente Fox advirtió que AMLO pisa ‘terrenos peligrosos’ al enfrentar a clérigos

Vicente Fox advirtió a López Obrador que no se meta con las iglesias ni con sus dirigentes, pues se trata de terrenos "peligrosos" (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fue crítico respecto a los discursos de la iglesia jesuita en los últimos días, luego de que dos sacerdotes fueran asesinados en Chihuahua, pues han considerado que la estrategia de “abrazos, no balazos” del gobierno federal ya no es suficiente para su protección.

Fue durante la conferencia de prensa mañanera que el presidente consideró ser objetivo de una campaña sucia orquestada con ayuda de otros sectores como los medios de comunicación masiva en manos de quienes ha llamado opositores por disentir de su forma de pensar o tomar decisiones.

Aseguró que son esos contados comunicadores, a quienes ya ha atacado por medio de su reunión diaria, los que utilizan tragedias como la pérdida de vidas humanas o el que extorsionen en iglesias, entre otros casos, con el objetivo de golpear a la 4T o en especial a él.

“El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua, inmediatamente la campaña en contra de nosotros”, apuntó AMLO, y añadió que el papa Francisco fue el único prudente dentro de todas las críticas que recibió hasta por parte de sacerdotes.

Vicente Fox se ha mostrado como uno de los más férreos críticos del gobierno de AMLO FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Señaló que incluso la propia iglesia en Chihuahua, quienes conocen y dieron a conocer todos los datos de los probables involucrados en el asesinato, no fueron capaces de lanzar sus críticas a los gobiernos anteriores.

“No son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo, pero y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?”, apuntó el presidente de México en su reciente mañanera.

Se cuestionó, además, la razón de que sacerdotes no condenaran los hechos “cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el mátalos en caliente”.

“¿Por qué esa hipocresía? Eso no debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad”, continúo AMLO, pidiendo a la comunidad religiosa que cuiden sus palabras porque otra cosa muy diferente es “la mentira y la calumnia, y el levantar falsos testimonios”.

Al respecto, el ex presidente mexicano Vicente Fox publicó en defensa de los miembros de la iglesia, y aseguró que Andrés Manuel López Obrador estaba caminando por terrenos muy peligrosos, aunque dentro de su analogía no señaló realmente el peligro que pudiera significar este intercambio de palabras con los clérigos.

“Aguas LÓPEZ, ESTAS PISANDO TERRENOS PELIGROSOS!! DEJA LAS IGLESIAS EN PAZ!!”, fue su breve comentario en las redes sociales.

AMLO aseguró en su reciente conferencia mañanera que no se cambiará la estrategia de seguridad bajo la premisa "abrazos, no balazos" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

No es la primera vez que el guanajuatense arremete en contra de la Cuarta Transformación, específicamente López Obrador, a quien ha puesto diversos apodos. De hecho, Fox es reconocido como uno de los más grandes críticos de la administración actual junto a otros ex funcionarios del calibre de su sucesor, Felipe Calderón, o el ex secretario del Trabajo en el segundo periodo panista, Javier Lozano, entre otros, donde no se excluye a los propios de Morena como Porfirio Muñoz Ledo.

Felipe Calderón, por su parte, aunque no se pronunció alrededor del tema, sí aprovechó la salida de las Hermanas de la Caridad en Nicaragua para dejarle un mensaje a la ciudadanía por la forma en que Morena ha gobernado los últimos tres años de manos de AMLO.

“La locura del socialismo demagógico de América Latina, en el cual está inscrito y desarrollándose como tal ya el gobierno mexicano”, apuntó el ex presidente panista.

