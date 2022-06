La mañanera de AMLO de este jueves 30 junio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner. Villa lo decía de otra manera.

Bueno, vamos a informar. Como todos los jueves, el licenciado Ricardo Mejía Berdeja va a informar sobre cómo se van presentando crímenes que conmueven a la sociedad, a la gente y que requieren, como todos los asesinatos, atención, de que haya investigación, que no haya impunidad. Por eso, la sección se llama Cero Impunidad, con la idea muy clara de que el que comete un delito va a ser juzgado. Puede llevarnos tiempo en tanto se le encuentra, pero no hay impunidad para nadie, cero impunidad.

Entonces, vamos a escuchar al licenciado Mejía.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Como cada jueves, se da cuenta del informe Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, esfuerzo coordinado por el Gobierno de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las secretarías de Seguridad locales, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República.

Como señaló el señor presidente de la República, la justicia siempre termina por llegar y el despliegue y la operación permanente brinda resultados.

El pasado 25 de junio elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en Zamora, Michoacán, logró la detención de tres presuntos integrantes del grupo criminal Pájaros Sierra, que es una facción del cártel Jalisco Nueva Generación.

Dos de estos sujetos presumiblemente estuvieron involucrados en los hechos de violencia ocurridos el 27 de febrero pasado en San José de Gracia, Michoacán, evento que fue viralizado y muy difundido en todo el país. Estos dos sujetos, Cristian Alejandro ‘N’, alias ‘el Sapo’, tiene una orden de aprehensión por el homicidio acontecido ese día 27 de febrero, hay una boleta de recompensa por parte de la Fiscalía General de Michoacán; y es el mismo caso de Antonio ‘N’, que está en el mismo supuesto.

Estas tres personas, dos personas junto con otro masculino, fueron detenidos en ese puesto de revisión. Se les aseguraron cinco armas largas, entre ellas, un fusil Barret calibre 50, un arma corta, lanzagranadas y demás instrumentos que utilizan para sus actividades criminales, vehículos, chalecos tácticos, en general.

Esta es la boleta de recompensa individualizada por cada uno de los seis presuntos culpables del homicidio de San José de Gracia. De los seis, ya hay dos detenidos. Se continúa el despliegue para poder detener a los otros cuatro.

Ustedes recordarán que esto fue el evento que por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosa Icela Rodríguez nos constituimos en el punto junto con el gobernador Ramírez Bedolla, el fiscal Adrián López y estuvimos estableciendo un grupo permanente que ha seguido vinculado a estas tareas.

Siguiente. Este fue el evento que fue cubierto donde diferentes disputas entre facciones del cártel Jalisco Nueva Generación, entre Alejandro ‘N’, alias ‘el Pelón’; Abel ‘N’, alias ‘el Viejón’; y José ‘N’, ‘el Chepe’, ocasionó venganzas y diferentes eventos criminales.

En primer término, Alejandro ‘N’ habría privado de la vida al hermano de Abel, alias ‘el Chepe’ y en represalia, cuando Alejandro fue al velorio de su señora Madre, en San José de Gracia, habrían hecho el evento donde finalmente lo asesinaron. Como antecedente también, previamente Alejandro ‘N’ habría también asesinado un hermano de Abel.

Desde el despliegue que se ordenó en esta operación para dar con los responsables de San José de Gracia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional establecieron una fuerza de tarea importante en toda la región que colinda entre Jalisco y Michoacán. Como resultado de esas operaciones, además de los dos sujetos ya detenidos, hay 24 generadores de violencia más detenidos en Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia y Mazamitla, que se les ha logrado asegurar, de igual manera, armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y vehículos.

Siguiente. Con relación al operativo de búsqueda de José ‘N’, en Chihuahua, en Urique, en la parte de Chihuahua y de Sonora que colinda, a partir del homicidio lamentable y reprobable de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, ocurrido el pasado 20 de junio, a partir de la participación del Ejército Mexicano, en coordinación con las autoridades locales de Chihuahua, en especial la fiscalía local, hay un despliegue permanente que permitió, primero, recuperar los cuerpos de las víctimas.

Pero como aquí el presidente instruyó, eso no significa cesar la investigación, mucho menos cesar la búsqueda y dar con los responsables. En consecuencia, a partir de estas operaciones, del día 25 al 28 de junio se han logrado detener 11 personas vinculados a la célula criminal de José ‘N’, alías ‘el Chueco’, tres de ellos familiares directos.

Se continúa con la búsqueda para la detención del José ‘N’, alías ‘el Chueco’, para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables. Sigue vigente, desde luego, la boleta de búsqueda y localización del autor material, también hay una recompensa de cinco millones por parte de la Fiscalía de Chihuahua.

Y decirles también que, además de los detenidos, se ha logrado asegurar armamento de alto calibre, vehículos, explosivos, chalecos tácticos, entre otros aditamentos criminales en toda la región de Urique y el área cercana a Sonora.

Siguiente. También comentar que esta semana hubo tres nuevos laboratorios clandestinos con los precursores químicos que fueron asegurados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se estima que estos tres laboratorios durante un mes producirían siete mil 200 kilogramos de metanfetamina, lo que equivale a siete millones 200 mil dosis.

Pero aquí es importante subrayar todo el esfuerzo y todo el despliegue. Hay 370 elementos de la Sedena enfocados a estas tareas y se han hecho operaciones en diversos estados haciendo estos aseguramientos de laboratorio que serán, de no asegurarse, droga sintética: tres en Baja California, 81 en Sinaloa, uno en Jalisco, cuatro en Michoacán y uno en Guerrero. En total, en este periodo que se informa son 90 laboratorios.

Lo relevante es que el conjunto de todos los aseguramientos de estos reactivos que dan como consecuencia drogas sintéticas implica una afectación a la delincuencia organizada por más de 123 mil 280 millones de pesos, repito, más de 123 mil 280 millones de pesos.

Y aquí, como se puede apreciar, para no detenernos mucho, son 23 mil 756 kilogramos de sosa cáustica, dos mil 631 litros de metanfetamina y algunos otros reactores y condensadores.

Siguiente. También queremos informar que también como parte de este despliegue de operaciones, en Culiacán, el pasado 28 de junio, elementos de la Sedena en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República cumplimentaron tres cateos vinculados con un sujeto identificado como operador logístico del cártel del Pacífico.

Se logró la detención de tres masculinos, ocho mil 500 pastillas de fentanilo, máquinas pastilladoras, pero lo importante aquí es que se aseguraron 25 vehículos dedicados a la logística criminal de movilización de estas sustancias ilícitas.

Siguiente. También en Jalisco, en este caso en Tonalá, elementos de la Guardia Nacional en coordinación con Sedena, al realizar patrullajes de vigilancia, avistaron dos vehículos. Se hizo la inspección y de a partir de ahí se identificaron armas largas y diferentes cargadores y se aseguraron a estas personas que son parte también de una célula criminal.

Siguiente. Como hemos dicho en esta sección, el combate a la impunidad son diferentes etapas, no solamente son las detecciones, son las puestas a disposición del Ministerio Público que libren el control de la detención, que sean presentados ante un juez de control y que sean vinculados a proceso penal. En este caso, informamos como vinculaciones relevantes el caso Texcaltitlán, que es una operación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Como ustedes recordarán, en este municipio, al tratar de ejecutar una orden de aprehensión, un grupo delictivo vinculado a la Familia Michoacana abrió fuego contra elementos de la fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Fueron abatidos diferentes sujetos vinculados a la delincuencia, pero también fueron detenidas siete personas que pertenecen al grupo criminal de la Familia Michoacana, cuya tarea criminal fundamental es extorsionar a la gente, venta de huevo, venta de pollo, todas las actividades económicas y extorsionar a los ayuntamientos. Pues bien, siete de estos sujetos ya fueron vinculado a proceso penal.

También es el caso aquí en la Ciudad de México de dos personas de origen extranjero que introdujeron al país cocaína, una cantidad muy importante y que fueron detenidas en una operación aquí en la Ciudad de México. Ya fueron vinculados también a proceso penal.

Y el último caso es de un pederasta o presunto pederasta de origen holandés. Como recordaremos, la pederastia es el abuso sexual contra menores, que es uno de los delitos sexuales más reprobables.

Este sujeto tiene diferentes procesos de carácter internacional. Viajó de Europa para México, aquí simulaba otro tipo de actividades, pero a través de un trabajo de inteligencia fue detenido y ya está vinculado por los delitos de trata de persona en su modalidad de pornografía infantil y otros delitos que se le irán acumulando.

Siguiente. Está también el caso de la detención del presunto feminicida de la cantante Yrma ‘N’, en la Ciudad de México, que fue una operación de elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la fiscalía local a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, quienes lograron en flagrancia detener a Jesús ‘N’ y a Benjamín ‘N’ por el delito de feminicidio, en agravio de la cantante Irma ‘N’, en hechos ocurridos un restaurante al sur de la Ciudad de México.

Aquí lo relevante es que, además del autor material, que está plenamente identificado, que tenía una relación de pareja formal con la hoy víctima, también se detuvo a Benjamín ‘N’, que es uno de sus escoltas, quien lo trató de sustraer del lugar.

Hay otro elemento también que escapó en un primer momento, pero ya está también trató de cubrirlo y ya se recuperó el arma homicida. Está ya la solicitud del Ministerio Público para su vinculación a proceso penal por el delito de feminicidio, uno como autor material y otro como coparticipe.

Siguiente. Otro tema en el combate a la impunidad es lograr sentencias, que las detenciones deriven en sentencias y que no haya precisamente crimen sin castigo. La fiscalía de la Ciudad de México obtuvo una sentencia condenatoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por 27 años y seis meses en contra de Óscar Andrés ‘N’, alias ‘el Lunares’, por el delito de homicidio calificado.

Esta sentencia es muy relevante porque a este sujeto, ‘el Lunares’, se le identifica como el principal líder del grupo criminal La Unión Tepito, que es el grupo generador de violencia relacionado con delitos contra la salud, extorsiones, homicidios e invasión de predios. Ya está esta sentencia.

En el ámbito federal, a partir de la detención que obtuvo la Secretaría de Marina y Sedena en el despliegue que hay en el estado de Colima y una vez que puso a disposición del Ministerio Público a estos sujetos, la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la de control regional informaron que obtuvieron sentencia condenatoria por 23 años de prisión en contra de ocho personas detenidas con narcóticos y diferente armamento bélico.

Estos sujetos fueron detenidos en el municipio de Armería, en Colima y ya las autoridades judiciales federales determinaron condenarlos por delitos relacionados con el acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, así como delitos contra la salud relacionados con el comercio de metanfetamina, heroína y marihuana. La sentencia es por 23 años y seis meses.

Siguiente. La semana pasada se comentó el tema de los feminicidios y en el informe mensual del pasado 20 de junio la secretaria Rosa Icela refirió la baja que ha habido en este delito, tomando en consideración que este gobierno ha sido muy sensible a que todos los protocolos de homicidios violentos de mujeres se traten como feminicidios, que también hay criterios de la Corte y de las fiscalías, pero este gobierno ha sido sensible a ese tema.

Esto implicó en un primer momento un aumento de las carpetas de investigación; sin embargo, en los últimos meses se viene reflejando una tendencia decreciente en los feminicidios. Un factor importante ha sido la eficacia en la persecución criminal de los feminicidas.

Entonces, para no extender mucho esta sección vamos a presentar algunos casos en bloque de algunos estados en apartados específicos.

Destaca el caso de Quintana Roo, donde la fiscalía local, con apoyo del gobierno federal, ha logrado la detención y el procesamiento penal de 16 presuntos responsables del delito de feminicidio.

Es el caso también en Veracruz de ocho detenidos por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, en apoyo también la Conase e instancias federales. Destaca el caso de Marlon ‘N’ y algunos otros.

También un caso en Michoacán, el de Patric. Todos temas muy sensibles en su momento con las víctimas, con la familia, con los colectivos y con la sociedad.

El caso de Sonora, también, cuatro.

Y un caso de alta visibilidad en Puebla con la activista Cecilia Monzón, que hay ya tres detenidos, todos ellos vinculados a proceso penal.

Siguiente. También queremos informar de las localizaciones con base en los reportes de búsqueda y las denuncias por desaparición forzada que ha habido en algunos estados, porque luego queda la noticia de la desaparición, la alerta, pero no qué pasó después y la inmensa mayoría de los casos afortunadamente las víctimas o las personas no localizadas son encontradas con bien y recuperadas para su familia.

Es el caso que entre el 23 y 28 de junio en Nuevo León fueron localizadas seis personas del sexo femenino con reporte de búsqueda y/o denuncia por desaparición.

Un caso que destaca y que habla de la buena coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad, CNI y la Conase, es que se ejecutó la búsqueda y localización en el mes de junio de 39 personas inicialmente reportadas como desaparecidas o no localizadas, 13 hombres y 26 mujeres. Estos son los casos. Bueno, pues bien, todos ya están con bien con su familia, todos fueron localizados.

Dándole seguimiento al caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en Nuevo León, queremos informar que el día de ayer, como parte de la colaboración permanente que hay entre el Gobierno de México y la fiscalía de Nuevo León, se realizó un nuevo cateo al motel donde acontecieron los hechos para seguir nutriendo las pesquisas y las indagatorias.

Y precisamente el día de hoy, 30 de junio, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está solicitando al Poder Judicial que obsequie ya la exhumación, que ya está concertada se y prevé que entre día de hoy, mañana 1º, el 2 y hasta el 3 de julio inclusive, el grupo de especialistas que está allá, arribó a la ciudad de Monterrey y que se va a trasladar al municipio de Galeana, en Nuevo León, para la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar, ya está ahí para poder determinar con certeza, a partir de peritajes y de la homologación de los dictámenes forenses, cuál fue la causa del deceso lamentable de Debanhi Escobar. Siempre se está en contacto con don Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, los padres de Debanhi.

Y aquí está el cuerpo que está ya asentado en Nuevo León, es un equipo interdisciplinario, está el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien mediante un oficio de colaboración la fiscalía de Nuevo León le pidió intervenir.

Hay un especialista de ONU Mujeres, perito, sobre todo ello por sus capacidades forenses, que es un especialista forense. Hay un equipo legista de la fiscalía de Nuevo León, hay también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del área de Medicina y hay especialistas también aquí del propio gobierno federal.

Estaremos informando en su oportunidad.

Siguiente. También, como ayer se dio a conocer, el lamentable y reprobable homicidio en Ciudad Victoria, del periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz. Este evento fue a las 9:15 horas afuera de su domicilio, dos sujetos armados se presentan a bordo de una motocicleta y descargan cinco proyectiles de armas de fuego, asesinando a Antonio de Cruz e hiriendo gravemente a su hija Cinthya. En un primer momento la noticia había sido que Cinthya había perdido la vida, posteriormente se pudo aclarar, es parte del vértigo de la información, sí sigue en estado delicado y la esposa de Antonio no estaba en el lugar del evento.

Antonio es reportero, era reportero del periódico Expreso, también era vocero o titular de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas. Las notas periodísticas de él eran más relacionadas con el campo y el clima, aunque también hay algunas que tienen que ver con temas más de carácter, de cuestionamiento a autoridades de carácter local.

Y hasta el momento no se tiene conocimiento que el periodista haya sido amenazado con anterioridad. No estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; no obstante lo anterior, el subsecretario Encinas a través del mecanismo ya está en comunicación y van a apoyar a la viuda.

Comentar que, por instrucciones de la superioridad, se estableció comunicación también tanto con la fiscalía local de Tamaulipas, pero también con la Fiscalía General de la República, la cual queremos destacar ahí el trabajo de la fiscalía, del fiscal y de la titular de la fiscalía de derechos humanos, porque a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismos por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores.

También ya el día de ayer se giró oficio por parte de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación, de esta carpeta y todos sus anexos para que la fiscalía lleve el caso.

Y la Fiscalía General de la República ya solicitó al Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Conase, que contribuya a la investigación de este doloroso caso.

Siguiente. Para dar cuenta de los eventos, como nos lo ha instruido el presidente, siempre con transparencia y siempre buscando la resolución de los casos, informar que, con base en las actuaciones ministeriales, en los testimonios de las familias y en los diferentes antecedentes, nosotros podemos establecer que en este año ha habido 10 casos de compañeras y compañeros periodistas asesinados, de los cuales 26 casos hay detenidos y algunos de estos hay órdenes de aprehensión y están pendientes de su ejecución; 19 de los detenidos ya están vinculados a proceso penal, bien como autores materiales, coparticipes o autores intelectuales.

Siguiente. Son los casos que aquí ya se han comentado en varias ocasiones:

De José Luis Gamboa, que hay un vinculado a proceso, ya detenido, está pendiente ejecutar otra orden de aprehensión.

El caso de Margarito Esquivel, que es… Aquí es importante señalar que, aunque no se siga insistiendo, siguen las investigaciones complementarias, siguen los juicios corriendo y evidentemente esto tendrá que concluir en una sentencia condenatoria, son los casos de María de Lourdes Maldonado, es el caso de Heber López, es el caso de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, todos con detenidos.

El caso de Armando Linares, en Zitácuaro y el caso de Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, están las órdenes de aprehensión en ambos casos y está todo el despliegue de búsqueda y esperamos ya pronto poder traer noticias, como lo hicimos hoy con el caso de San José de Gracia.

El caso de las compañeras Yessenia y Sheila, ya hay cinco detenidos, esto en Cosoleacaque.

Y, por último, el caso de Antonio de la Cruz.

Aquí queremos volver a subrayar, porque se insiste en 12 y se menciona el caso de Roberto Toledo, a quien evidentemente es un caso lamentable porque es homicidio de Zitácuaro, que aconteció en febrero. Ni los testimonios de la familia ni ningún elemento de prueba acreditan una actividad de carácter periodístico. Roberto Toledo era auxiliar en un despacho jurídico donde fue el evento, pero él no tenía una actividad de carácter periodístico. Su vinculación era porque el abogado hacía comentarios en un programa de radio y de ahí vino toda la información. Pero esto, nosotros, insisto, nos basamos en actuaciones ministeriales.

Es el caso también de Jorge Camero, de Empalme, también. Él realmente se dedicaba a actividades políticas, era secretario, había sido secretario particular del alcalde de ese municipio. Y también, hablando con la fiscalía de Sonora en este tema y en base a las pesquisas e indagatorias, no hay tampoco ningún elemento que acredite este dato que lo ubique con una actividad periodística, por eso la cifra que nosotros reiteramos es la cifra de 10 compañeros.

No significa y lo subrayo, que, en el otro caso, tanto del compañero Camero como del compañero Toledo, no se sigan las investigaciones para también dar con los culpables y llevarlos a la justicia.

Sería cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho si nos alcanza.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Para preguntarle sobre la situación que prevalece en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Usted ya había comentado hace algunos días sobre algunos problemas que registra la terminal.

Ahí pasajeros están enfrentando tardanzas en los puestos de migración, también para recolectar su equipaje enfrentan problemas. Hay como una especie de ambiente caótico en la terminal.

Y a esto también se suma una reciente prohibición para que los taxis de plataforma puedan ofrecer servicio, de plataformas digitales puedan ofrecer servicio a los pasajeros, que ahora se ven obligados a contratar sólo los servicios de las líneas que tienen base en el aeropuerto.

Quisiera preguntarle qué diagnóstico tiene usted sobre lo que está ocurriendo en esta terminal, quiénes podrían ser las instancias de gobierno responsables de estos problemas y si hay también responsabilidad de las líneas aéreas, por ejemplo, en el retraso de entrega de equipaje. ¿Qué está ocurriendo en la terminal, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que es una conjunción de varios factores. Desde luego, el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, les molestó muchísimo y se esmeran, tanto en bloquear como en exagerar la nota. El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora.

A esto hay que agregar el que se están dando cambios al interior del aeropuerto; llegó la Secretaría de Marina. Había contrabando, había introducción de droga y esto seguramente no les pareció a los que tenían control de estas actividades.

Agréguese que también las líneas aéreas no ayudan y otros asuntos.

La saturación misma, porque para justificar el atraco que significaba el aeropuerto de Texcoco prácticamente paralizaron el aeropuerto de Toluca y saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México, para justificar el que hacía falta la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Entonces, sí hay un exceso de tráfico aéreo, que se está controlando.

Y hay alguna resistencia de líneas a trasladarse al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. También quiero aclarar de que a nadie se le ha obligado a que se trasladen, porque esto es otra cosa también que manejan, que lo que está sucediendo tiene que ver con el que se obligue a ocupar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

El aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ es un gran aeropuerto, es ya un aeropuerto funcional y va a ser el mejor aeropuerto de México dentro de poco, con muchos vuelos, pero estamos en ese proceso de transición.

Entonces, eso es lo que está sucediendo.

Y ya está muy politizado. Ayer estaba yo viendo a una pasajera, a un grupo, que —pedí incluso la investigación— tardó 31 minutos desde que bajó del avión hasta que salió del aeropuerto, donde la detuvieron más fue en aduana. Y el promedio desde que baja uno del avión hasta que sale en un aeropuerto internacional es media hora y aquí fueron 31 minutos. Pero claramente la señora tomando videos. Sin temor a equivocarme, es militante o simpatizante de un partido conservador y por eso posiblemente me estás preguntando, o sea, porque salió en redes sociales.

Entonces, son todos estos elementos. Ya estamos tomando medidas y vamos a terminar de poner orden.

También, por la inconformidad —la vez pasada lo comentaba yo— hay campañas para decir que la culpa es de los marinos o de aduana, o que es una instrucción del presidente.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿ustedes han notado un agravamiento del tema a partir de la llegada de la Secretaría de Marina, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Digo, se ha hecho propaganda, o sea, eso es más, pero es por todos estos elementos. Entonces, vamos a resolverlo.

INTERLOCUTORA: Pero ¿ustedes consideran que es un asunto de ineficiencia de las instancias gubernamentales que operan en el aeropuerto o han detectado usted que existe alguna resistencia o sabotaje por parte de los mismos funcionarios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo eso, por eso hablé de la conjunción de una serie de factores.

INTERLOCUTORA: ¿Y qué medidas van a tomar, presidente, para solucionar este problema?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy mismo se van a tomar medidas.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo cuáles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mejor dicho, se van a seguir tomando medidas, porque ya el que esté la Marina ya fue una decisión que se tomó, pero no tiene nada que ver con el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, tiene que ver con una mayor y mejor vigilancia, más seguridad y eso se está logrando, en eso se está avanzando, pero eso es lo que no les gusta a los que han manejado durante mucho tiempo el aeropuerto y también las líneas.

Ha habido históricamente —hablando en plata, porque yo siempre digo lo que pienso— una especie de mezcolanza, porque que así fue el periodo neoliberal. El que no era funcionario público, era gerente o trabajaba en una empresa en una aerolínea. Pero eso fue el distintivo en el periodo neoliberal.

Entonces, hay gente de las aerolíneas que trabajaban en el gobierno y que también pues no nos ven con buenos ojos y hay gente que estaba en el servicio público, pero que antes había estado trabajando en las empresas aéreas.

Entonces, por eso lo más conveniente es separar el interés económico del interés político o la función pública de la función privada y esto no existía, siempre era así. una mescolanza.

Entonces, todo eso lo estamos arreglando, lleva tiempo, pero ahí va poco a poco.

INTERLOCUTORA: Y en el caso particular de la prohibición para que los taxis de plataforma otorguen servicio a los pasajeros del aeropuerto, está establecida la prohibición, está el aviso de una multa bastante onerosa. ¿Habrá algún cambio en esto? ¿Darán marcha atrás en esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo el dato claro, no tengo la información.

INTERLOCUTORA: Sólo pueden contratar los pasajeros los taxis que tienen ya un local establecido, pero no pueden contratar vía telefónica o vía digital un taxi de plataforma, de Uber, de Didi, de alguna otra compañía, para que les ofrezca el servicio. Se estableció.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé por qué tomaron esa decisión.

INTERLOCUTORA: ¿Revisarían ese tema, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, claro que sí, claro que sí.

Nosotros buscamos resolver problemas y ayudar a la gente, a todos los ciudadanos; sin embargo, tenemos que estar enfrentando a grupos de intereses creados, mafias grandes y pequeñas, corrupción, contrabando y muchos vicios del modelo neoliberal o neoporfirista que heredamos, pero ahí vamos avanzando poco a poco.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

También le quisiera consultar sobre este fenómeno del cobro de piso que hemos visto que se ha extendido a mercados, pero ahora vemos que llegó también a las iglesias. En el caso particular de Jalisco, algunos religiosos están denunciando que el crimen también cobra piso a las iglesias para que puedan seguir laborando y ofreciendo sus servicios religiosos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabía, fíjese, es la primera vez.

INTERLOCUTORA: ¿No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho.

INTERLOCUTORA: Lo están denunciando, sobre todo religiosos del estado de Jalisco, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero hay que ver porque no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles.

INTERLOCUTORA: ¿Investigarán estas denuncias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a investigar.

Pero, ¿tú sabias algo de eso?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: De eso no, pero de todos los operativos que hemos hecho de cobro de piso…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero sobre iglesias.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: No, presidente, nada más de los medios, no hay ninguna denuncia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿En los medios?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí, nada más lo que salió.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ¿por qué no explicas lo de la extorsión?

Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo en donde son capaces de inventar cualquier cosa en los periódicos, en la radio, en la televisión. Y no es un asunto de ustedes, a los que respetamos mucho, es un asunto de los jefes de los medios.

Es que los dueños de la mayoría de los medios de comunicación formaban parte del grupo dominante durante el periodo neoliberal. Entonces, no era nada más el medio de información, sino eran sus vinculaciones con empresas, con corporaciones económicas, financieras y ahora pues no pueden robar, para decirlo así, con toda claridad, como lo hacían; o ya tienen que pagar impuestos, que no pagaban. Entonces, como ellos también son dueños de los medios, no generalizo, pues por eso la campaña e inventan cosas.

Y desde luego, en asuntos muy sensibles como es el de la pérdida de vidas humanas o el que extorsionen en iglesias, o sea, son asuntos muy delicados, pero todo, o en la mayoría de los casos, con el afán de perjudicarnos.

El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua, inmediatamente la campaña en contra de nosotros. El único prudente, porque es un hombre con convicciones, un verdadero cristiano, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia católica fue el planteamiento de Francisco, del papa Francisco; otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: ‘Esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona y, aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores tenía protección o actuaba con tolerancia’. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes y no generalizo.

Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?

¿Por qué no actuaron, cuando Calderón, de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, cuando se decía a los altos mandos del Ejército: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad.

Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios.

Francisco, excepcional. Y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México, porque en la Independencia el papa no estaba de acuerdo. Bueno, aunque existe la polémica, se excomulgo a Hidalgo y a Morelos, a los padres de nuestra patria.

En la época de la Reforma sin duda que fueron excomulgados los liberales y que se apoyó desde Roma la invasión francesa.

Y cuando se asesina a Madero, Apóstol de la Democracia, el papa de ese entonces reconoce a Huerta, muy distinto a lo de Francisco, a lo del papa Francisco, un gran dirigente político, religioso, humano.

Entonces, tú me preguntas y, Claudia, a ti te respetamos mucho y te estimamos mucho, pero tú trabajas —y no hay ningún pecado, ¿no?—, en un periódico de derecha, retrógrada, como el Reforma, que es como la punta de lanza de los medios que quisieran que fracasara el proceso de transformación en México y ese periódico muy vinculado a estos grupos a los que he hecho referencia.

Entonces, son cuestiones que hay que aclarar antes de que…

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí, con su permiso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Espérame, porque quiero aprovechar también. Ayer dije que este señor Alazraki era hitleriano.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: De pensamiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de pensamiento hitleriano, porque incluso aclaré de que puede no estar Hitler, puede no estar Mussolini, puede no estar Stalin, puede no estar Franco, pero las ideas nazi fascistas, franquistas, el estalinismo, existe.

Hablaba yo de que siempre, cuando desaparece, asesinan a un dirigente social, se habla de la pérdida y de que se ausenta de nosotros, pero no su pensamiento, no los ideales, los ideales no mueren. Y a eso me refería, a los ideales.

El señor Alazraki pues es seguidor del pensamiento de Hitler.

¿Quién era el propagandista principal de Hitler?

Goebbels, Joseph Goebbels, como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler. Bueno, terminó también suicidándose como Hitler, en el bunker famoso.

¿Y qué decía Goebbels? ¿O Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano? ¿No formaba parte de ese pensamiento? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podría convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Alazraki. No sé si tienes por ahí… Él mismo lo confiesa. Pero estos asuntos antes no se trataban, no se ventilaban.

Y a ver si ponen… Yo respeto mucho a la comunidad judía.

INTERLOCUTORA: Lo consideró ofensivo, la comunidad judía en México lo consideró ofensivo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marcos Shabot, que es el presidente de la comunidad judía, lo conozco desde hace 20 años, lo conocí en casa de don Isaac Saba, que era mi amigo; y de muchos de la comunidad judía que son mis amigos. Y son excepcionales constructores, gente de trabajo, gente buena, pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo.

Porque, sí, no existe Hitler y qué bueno y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin, pero ese pensamiento está ahí.

Y, miren, él mismo.

¿Quién está junto a él?

Roberto Madrazo, o sea, mi adversario de tiempo atrás.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

(INICIA VIDEO)

CARLOS ALAZRAKI: Yo tenía —como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad— yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Repítelo.

(REPITE VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, déjale hasta ahí.

Pero es muy larga la historia y además yo hasta llamaría a los jóvenes que busquen bibliografías sobre los orígenes de los partidos conservadores en México. Hay un buen libro de Rafael Barajas y van a ver cómo sí está el nazismo y el fascismo en el origen de los partidos conservadores. Pero no es invento, estamos hablando de investigaciones serias, documentadas.

Y, repito, nada que ver con el respeto que le tengo, la admiración a la comunidad judía e incluso a intelectuales judíos. Uno de mis mejores escritores, de los que admiro más como escritor es un judío y yo creo que el mejor escritor judío que ha habido. Déjenme que me acuerde porque a partir del COVID ya se me… ¿Cómo se llama el que escribe la mejor biografía de Fouché?

INTERVENCIÓN: Stefan Zweig.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Stefan Zweig, Stefan Zweig.

Luego, tiene otro libro que lo recomiendo mucho. De la biografía de Fouché es buenísimo, pero tiene un libro, bueno, más conocido que se llama Los grandes momentos o Los momentos estelares de la historia.

Ah, bueno, ahí está. Pero eso ya no lo metamos. Ya quítalo, ya.

Pero sí pon los libros. Hay uno tercero, que es una especie de sus memorias, que es buenísimo, es de lo mejor, es un gran escritor, que se llama… Es el tercer libro, es una especie de autobiografía de él, lo recomiendo mucho, un gran, gran, gran escritor.

¿Cómo se llama uno de los mejores periodistas polaco?

INTERVENCIÓN: Kapuściński

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Kapuściński, igual, ahí van, pero como prosa mucho mejor, para mí pues, esto es asunto de gustos.

INTERVENCIÓN: El mundo de ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El mundo de ayer, El mundo de ayer, ese debe ser de lectura obligada, van a entender muchas cosas. Además, lo combina con cuestiones científicas, con cuestiones artísticas, con el arte, desde luego la política. Un gran escritor. Pero, bueno, ahí la dejamos.

Por favor.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí, corroborar que no hay ninguna denuncia de esto que refiere, incluso tampoco el gobierno de Jalisco tiene ningún señalamiento. Y en todo caso, si hubiera alguna de ellas, hay diferentes mecanismos, que se cuida la confidencialidad, la secrecía para evitar cualquier situación de riesgo.

También aprovechar para comentar que el 089 es una línea abierta, anónima, donde se pueden hacer denuncias.

Y en el tema de extorsión y cobro de piso, pues recurrentemente damos informes. Por ejemplo, el de hoy con Texcaltitlán, que fue una operación contra Familia Michoacana, que es quizá el grupo criminal más enfocado a actividades extorsivas. Y ha habido varias detenciones muy importantes que tienen que ver con eventos de cobro de cuotas en artículos básicos. Pero ahí hay denuncias y hay actuaciones.

Si hubiera algo así, pues que lo precisen para que no queda nada más en una cuestión mediática. Nosotros estamos y ofrecemos el 089. Y vamos a reiterar con la Mesa Estatal de Construcción de Paz si hay alguna situación de este tipo.

Por ejemplo, hoy no se da cuenta, pero seguramente en próximos días, ayer hubo una detención de un cobracuotas muy importante en el Mercado Central de Acapulco, que se dedican a estas cuestiones. Es decir, hay una línea de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que ha instruido el presidente y la secretaria Rosa Icela de ir contra este tipo de actividades extorsivas. Pero sí, siempre hacemos un llamado a que, cuidando esa secrecía y cuidando el nivel de riesgo, pues también haya datos para poder actuar.

Entonces, reiteramos eso, pero insistir que en el caso de Jalisco no hay nada que acredite una actividad extorsiva contra alguien de carácter religioso.

Sería cuanto.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, presidente, consultarle, hacia finales de este año, en diciembre se perfila el relevo en la presidencia de la Suprema Corte. ¿Tiene usted favorito o favorita?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTORA: Quisiera preguntarle si desde su punto de vista cree que debe presidir una mujer. ¿Qué características debe tener el ministro que va a relevar al ministro Zaldívar, desde su punto de vista?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues debe parecerse al ministro Zaldívar, que ha hecho una buena labor a pesar de que, con todo respeto a ese poder, estaba y sigue estando muy echado a perder, desde jueces magistrados, ministros.

Así como hay jueces, lo comentaba yo, rectos, con integridad, valor, que a pesar de las amenazas aplican la ley, así hay otros que todo es dinero, que protegen a delincuentes, tanto a delincuentes comunes y corrientes como a delincuentes de cuello blanco y eso pasa también con magistrados; bueno, sucedió hasta con un ministro que tuvo que renunciar.

Pero sí ha ido mejorando bastante desde adentro, o sea, por ellos mismos, con autonomía, con independencia, el Poder Judicial.

El ministro Zaldívar es de primera, es una gente íntegra. Además, se conoce cuando una gente es honesta. Hagan un análisis de 100 políticos mexicanos de los tres poderes y revisen sus discursos de 10 años a la fecha, o de 20 a la fecha, en las hemerotecas y vean cuantas veces mencionan la palabra ‘corrupción’ y se van a encontrar que, de los 100, la minoría habla del tema, la mayoría lo omite, siendo la corrupción el principal problema de México.

Entonces, cuando informa el ministro Zaldívar siempre habla de la corrupción, eso es un distintivo. Es cosa de… Incluso para no hablar así de políticos en general, para no hablar de 100 y de los tres poderes, hablen, perdón, investiguen sobre los informes anuales de los presidentes de la Corte y cuántas veces repiten la palabra, el término ‘corrupción’.

Entonces, para mí eso es muy importante; pasa desapercibido. Ya se había acostumbrado a la corrupción. Bueno, no se olviden de que hubo una alta personalidad política que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, textual.

Entonces, ojalá y los ministros piensen en eso, mujeres, hombres y que escojan a una gente íntegra, no a una gente corrupta, facciosa, simuladora, pelele de grupos de intereses creados, que tenga la arrogancia de sentirse libre, eso es lo que yo deseo.

Ya no es el tiempo de antes de que el presidente nombraba. O cuando Salinas ¿no era él que nombraba al presidente de la Corte? ¿O era distinto? Y a los ministros y a todos.

Entonces, ahora con independencia, con autonomía.

Y que cada quien asuma su responsabilidad, porque también ya no es el tiempo de antes, de que hacían lo que querían y la gente se quedaba callada o no había denuncia, ya no es la época de García Luna.

Imagínense, lo que acaba de darse a conocer y creo que ayer ya sentenciaron o…

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Le ratificaron un auto de formal prisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un auto de formal prisión, todavía no es sentencia. Es el que estaba ahí junto con…

RICARDO MEJÍA BERDEJA: El lugarteniente de García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De García Luna. Pero es el que estaba en la imagen cuando…

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Cuando en el caso de Florence Cassez.

INTERVENCIÓN: Estaba Vallarta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuando Vallarta.

Pónganlo otra vez. Es que hay amnesia. Y esto, a diferencia del intelectual, que no debe de repetirse, del escrito, un dirigente, un gobernante tiene que estar repitiendo, porque su labor es crear consciencia. Y lo que se busca desde el poder siempre es que se olvide y nosotros no podemos olvidar, para que no se permita la repetición.

(INICIA VIDEO)

PABLO REINAH: Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí conociendo los datos en estos momentos, prácticamente en vivo de lo que está pasando.

Lo que te puedo adelantar, Carlos, es que se trata de tres personas. Hay un menor de edad, una mujer, que es su madre. Este pequeño al parecer tiene ocho años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver.

Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas, de cómo es que está sucediendo esto.

Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés y esto por supuesto, como te comento, son datos que estamos conociendo al momento.

INTERVENCIÓN: Levanta la cabeza, levanta la cabeza.

¿Cómo te llamas?

ISRAEL VALLARTA: Israel Vallarta.

INTERVENCIÓN: ¿Israel qué?

ISRAEL VALLARTA: Vallarta.

INTERVENCIÓN: Israel Vallarta. ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí?

ISRAEL VALLARTA: Tres.

INTERVENCIÓN: ¿Cuántas?

ISRAEL VALLARTA: Tres, señor.

INTERVENCIÓN: ¿Cuántas?

ISRAEL VALLARTA: Tres, tres, señor

PABLO REINAH: ¿Cuál es su nombre?

FLORENCE CASSEZ: Florence. No tengo nada que ver, no soy su esposa.

PABLO REINAH: ¿Qué hace aquí?

FLORENCE CASSEZ: Nada, yo no sabía nada.

PABLO REINAH: ¿Quién es usted?, ¿qué hacía aquí?

FLORENCE CASSEZ: ¿Cómo?

PABLO REINAH: ¿Qué hacía usted aquí?, ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas?

FLORENCE CASSEZ: No, no lo sabía.

PABLO REINAH: Están al lado de usted.

FLORENCE CASSEZ: No, no lo sabía, no lo sabía.

PABLO REINAH: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó?

FLORENCE CASSEZ: Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras encontraba un departamento.

PABLO REINAH: A ver, ¿cuál es su nombre?

ISRAEL VALLARTA: Israel Vallarta.

PABLO REINAH: ¿Es verdad esto?

ISRAEL VALLARTA: Sí, señor.

PABLO REINAH: A ver, platíquenos cómo es que ocurrió este secuestro.

ISRAEL VALLARTA: No, yo no vi nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa.

PABLO REINAH: ¿Quién?

ISRAEL VALLARTA: Un tipo de se llama Salustio, señor.

PABLO REINAH: ¿Nombre completo?

ISRAEL VALLARTA: Aquí hay tres, yo no sabía que eran las tres, pero aquí están tres.

PABLO REINAH: ¿Cuántas personas son?

ISRAEL VALLARTA: Aquí tres personas.

PABLO REINAH: ¿Usted sabía que estaban aquí tres personas? ¿Usted participó en el secuestro?

ISRAEL VALLARTA: Sí, a mí me estaban pagando por eso.

PABLO REINAH: ¿Cuánto le pagaron?

ISRAEL VALLARTA: Mire, lo que fuera, no, no tengo…

PABLO REINAH: ¿Cuánto había recibido?

ISRAEL VALLARTA: Lo que me fueran a dar. No sé.

INTERVENCIÓN: ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas?

ISRAEL VALLARTA: No conozco.

PABLO REINAH: ¿Hay un menor de edad?

ISRAEL VALLARTA: Sí.

PABLO REINAH: ¿Dónde los secuestraron?

INTERVENCIÓN: ¿Le duele algo?

ISRAEL VALLARTA: Sí, señor, usted me pegó.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya.

Eso era, imagínense, en la mañana. ¿Fue en la mañana eso? Al horario estelar, ¿no?

Entonces, la gente ve eso y dice: ‘¡Oh! Ahora sí se está actuando’ y resulta que fue un montaje del señor de la AFI.

El otro día dije que era cuando Calderón. No, era Fox y ya él estaba en la AFI, García Luna, sí. Y luego pasa ya a la… No fue a la secretaría.

INTERVENCIÓN: Fue secretario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya lo nombra, sí.

Yo no sé si, cuando él, fue… Que me citan a declarar cuando el desafuero a la AFI, a la procuraduría. Y también especialistas en montaje, yo no sé si fue él, pero es una escuela. Esto es como lo de Hitler y el hitlerismo, son escuelas. Que llegó a declarar siendo jefe de Gobierno, pero lo que querían era la foto y la sacó Reforma desde luego, en aquel entonces. Y salgo y entonces me escoltan con armas largas. Esa era la foto.

Pero a lo mejor era este mismo que estaba ahí ya. Eso fue… Pues sí, cuando el desafuero 2004, 2005. Pero especialistas.

INTERVENCIÓN: ¿Hoy come con empresarios, presidente, con el Consejo Coordinador Empresarial?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, hoy vamos a, sí, vamos a conmemorar los tres años de la Guardia Nacional. Están invitados.

INTERVENCIÓN: ¿Y no tiene programado algún mensaje?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora sale para lo de mañana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Para la Guardia?

INTERVENCIÓN: No, mañana, ¿a qué hora sale?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, en la mañana, mañana en la mañana. Y vamos a estar en la inauguración de la primera etapa de la refinería y ya me quedo, porque vamos a supervisar el Tren Maya, me quedo el fin de semana, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Gracias presidente. Buen día. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buen día al subsecretario, buen día a todos.

Presidente, usted inició esta conferencia diciendo que se busca que no haya impunidad en el país y nosotros en la revista Contralínea damos seguimiento a este caso de los tres menores víctimas de trata que fueron violados sexualmente en los refugios de la panista Rosi Orozco.

Preguntamos, como parte de este reportaje, a la Fiscalía General de la República si iba a atraer este caso, toda vez que en el último informe que nos presentaron la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decía que ya se le iba a dar a la Fiscalía General de la República.

Antes habíamos preguntado a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, si ellos iban a dar seguimiento a este caso y ella nos había comentado que era del fuero federal por tratarse de refugios federales y que no les correspondía porque era del fuero común.

Ahora, la Fiscalía General de la República nos dice que no, que no va a atraer este caso porque es un asunto del fuero común.

Y el tema, presidente, es que en esta recomendación 72/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se documentan violaciones, no sólo a estos tres niños que lamentablemente fueron revictimizados, ellos ya venían de por sí de una situación difícil de trata de personas, sino también el hecho de que los otros infantes en estos albergues también vivían situaciones de violencia, incluso pues se describe en esta recomendación cómo no estaba capacitado el personal, no estaban ni siquiera regulado por parte de la Secretaría de Gobernación.

Presidente, entonces aquí el asunto es de estos temas, de estos crímenes que duelen mucho a la sociedad, porque se trata de niños, niños que el Estado mexicano debería de estar protegiendo.

Aun a la fecha hay 21 menores albergados en estos refugios de Rosy Orozco y también el asunto es que las autoridades ministeriales se están lavando las manos. En el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México dicen que no tienen competencia por ser del fuero federal, en el caso de la Fiscalía General de la República dicen lo mismo porque, según ellos, es del fuero común. Entonces, preguntarle, presidente, si ya estaba informado de que la Fiscalía General de la República no va a atraer este caso.

Y también desde su gobierno están haciendo un análisis jurídico para determinar qué instancia ministerial puede dar seguimiento y sobre todo que no quede impune este caso.

Decir que en el caso de Rosi Orozco, pues ella se jacta de tener muchas influencias, incluso su abogado es justamente alguien que estuvo como titular de la UEDO, de esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, Samuel González Ruiz, que también es abogado de la señora Wallace, Miranda de Wallace y en este sentido pues que acabe la impunidad, presidente.

Preguntarle eso, si tenía conocimiento de la que la Fiscalía General de la República no atraerá el caso y si se puede hacer el análisis desde su gobierno qué instancia va a investigar y sobre todo judicializar el asunto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos se la dirige a la Fiscalía de la Ciudad de México?

INTERLOCUTORA: Le da vista a las dos, a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la del Estado de México y después ya la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública en el último informe que nos presentan indican que le dan vista a la Fiscalía General de la República.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues si tiene información o si le notificaron, aunque sea de manera indirecta, a la Fiscalía de la Ciudad de México, yo le tengo mucha confianza a Ernestina Godoy y le pido que nos presente un informe y que se actúe. Yo creo que sí puede resolverse de esa manera.

Comentarte de que no hay impunidad para nadie y que puede ser que se atoren las cosas por algún influyentismo porque todavía exista, pero la instrucción es cero impunidad. Además, tú eres perseverante y aquí nos vamos a estar viendo.

Entonces, te propongo eso, que Ernestina lo atienda y que, si tiene facultades, actúe, si es que la fiscalía general no quiere resolver el asunto. Pero se lo podemos pedir a Ernestina, si te parece y aquí lo vemos, a lo mejor en una semana ya tenemos una respuesta.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente, porque además en este caso están documentadas ya las violaciones a derechos humanos de los niños.

En otro tema, presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, nada más, espérate.

Ayer hubo una compañera que hizo un planteamiento y que habíamos quedado que iba a estar… Aquí estás.

INTERLOCUTORA: Alejandro Encinas iba a venir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Alejandro Encinas, pero Alejandro queremos que se recupere porque le dio COVID; sin embargo, está pendiente. Tan luego sane está contigo aquí, está con nosotros.

INTERVENCIÓN: Sólo rápido, por respeto a la compañera, rapidísimo, porque yo vengo desde Jalisco.

INTERLOCUTORA: Me faltan un planteamiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Despacio.

INTERVENCIÓN: Se entrega las pruebas. Es que no puedo estar cargando con esos oficios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Déjamelas a mí.

INTERVENCIÓN: ¿Me permite? ¿Me permites, Jesús?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, déjamelas, déjamelas. Pero, de todas formas, cuando ya esté Alejandro, que esté bien y que le deseamos que se alivie pronto, viene conmigo, porque además…

INTERVENCIÓN: Aquí están.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo las tengo.

INTERVENCIÓN: Son actas constitutivas, aquí van las originales. Y, de verdad, le voy a decir una cosa, así contribuimos (inaudible) porque las actas constitutivas que (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Déjamelas y, de todas formas, repito, cuando este Alejandro vienes, te vamos a invitar, aunque estés allá en Jalisco.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema, preguntarle si la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha dado algún informe respecto de las solicitudes de extradición que tiene México con diferentes países.

Nada más por mencionar los casos de más alto perfil pues está Genaro García Luna, allá en Estados Unidos. México le solicitó la extradición desde 2020 para que sea juzgado en nuestro país.

Ya se sabe y usted lo ha dicho aquí en la conferencia matutina, que este secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón está ligado al crimen organizado, específicamente al cártel de Sinaloa y tiene muchos pendientes con la justicia mexicana.

Otro caso de alto perfil tiene que ver con Israel, esta solicitud que se hizo para que se extradite a Tomás Zerón de Lucio, quien en su momento tuvo actividades que se encuadran en los delitos de tortura, delitos considerados como crímenes de lesa humanidad y quien también posee información relevante para el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Otro caso también relevante es de Karime Macías Tubilla, la exesposa del exgobernador de Veracruz, quien como presidenta del DIF de Veracruz constituyó varias empresas fantasmas y desvió más de 200 millones del erario veracruzano.

Preguntarle si tiene algún reporte, no sólo de estos casos, sino en general, de todas las solicitudes que tiene México de extradición y en qué situación se encuentra cada una de ellas, especialmente estos tres casos.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos hay atención especial, se le da seguimiento y para aclararlo se tendría que pedir a la Secretaría de Relaciones que nos presente un informe y lo va a hacer. Puede estar aquí también cuando ya termine su etapa de cuidado, porque tiene COVID, le dio COVID a Marcelo Ebrard, que sigue trabajando, ayer estuvimos en comunicación por teleconferencia, no ha dejado de trabajar. Ya ven que afortunadamente pues ahora no pega tan fuerte lo del COVID, pero para proteger a otros pues hay que cuidarse, hay que aislarse. Entonces, ya cuando esté reincorporado él puede presentarnos un informe o por escrito sobre los casos.

INTERLOCUTORA: Sobre todo el de Tomás Zerón, que es un caso muy emblemático.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, está en Israel. Se le está dando seguimiento porque sí tiene mucha información, bastante información, sobre todo con lo de Ayotzinapa y los otros casos también, todos, se les está dando seguimiento.

El caso de García Luna sí consideramos que lo más conveniente es que se termine el juicio en Estados Unidos. Sí está hecha la investigación, se está trabajando aquí, pero conviene a todos que se termine el juicio. Lo único que pedimos es que ya no tarden más porque ya queremos saber qué sucedió.

Lo que yo comentaba, tres cosas son importantes en ese juicio:

Primero, si es cierto de que estaba vinculado al narcotráfico, que recibía dinero y que le entregaba dinero a Calderón, o en Los Pinos. Eso es lo primero. Si hay testigos y si hay pruebas suficientes porque es una acusación de la fiscalía del Gobierno de Estados Unidos, no es cualquier cosa.

Segundo… Ah, bueno, si no es cierto nada, si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas, ¿quién lo hizo?, ¿por qué? Qué agencia estuvo a cargo de la investigación? ¿Por órdenes de quién? Eso es uno.

Si, reitero, si hay pruebas y testigos, hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna.

¿Es nada más él? ¿Ahí se termina o se tiene que investigar a otros implicados?

Entonces, es aclarar si es verídico, es definir si actuó sólo García Luna.

Tres, si fue García Luna con la complicidad de otras personas y si fueron funcionarios públicos y muchas cosas.

¿El dinero para qué? ¿Y lo electoral? ¿Y la compra de votos? ¿Y los acuerdos para el fraude? Tantas cosas.

Por eso hay que esperar a que se resuelva. Pero sí es un asunto delicado, por más que lo traten de tapar aquí, porque casi no hablan del tema. En el Reforma tienen un mes —estoy hablando al tanteo, pero no me equivoco porque los conozco bien— debe tener como un mes que no tratan el asunto; pero un reportaje, no.

¿En qué medios en México?

Pues Proceso ya lo veo difícil; La Jornada sí, creo que sí puede; Contralínea sí. Pero hagan la investigación y vamos a ponerlo aquí, es que eso ayuda. Acuérdense que esto es un diálogo circular, no una conferencia, aquí participamos todos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Soy de Bloomberg.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le dejamos a Bloomberg porque es especialista Bloomberg en asuntos económicos.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En Bloomberg sacamos esta semana una nota que se trata de un programa de bonos de carbono que tiene el petrolero británico BP en 59 comunidades del país, en que la empresa paga a ejidatarios para reforestar o mejorar el manejo de sus bosques.

Nosotros descubrimos que BP pagó a más de una docena de comunidades apenas cuatro dólares por tonelada de carbono, cuando un estudio hecho por parte del programa mismo mostró que compradores estaban listos a pagar más del doble de su precio.

En mercados internacionales el precio promedio ya es entre 12 y 16 dólares, hasta cuatro veces más. Preparó muy poco para unas mercancías muy valiosas.

¿Qué le parece esta historia? ¿Cree que hace falta regulación de este mercado de México para evitar que los campesinos reciban tan poco dinero en el futuro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy poco.

INTERLOCUTOR: ¿Le parece que hay que regular este mercado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay que revisar el caso.

INTERLOCUTOR: Y, en general, buscar regulación para evitar que eso suceda en el futuro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desde luego. Y pedirle a María Luis Albores que nos dé un informe sobre lo que estás planteando.

INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente.

Una segunda pregunta, si me permite. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, su término se acaba a finales de este año. ¿Usted planea volver a renombrarlo al banco?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Que termina el gobernador?

INTERLOCUTOR: El subgobernador Gerardo Esquivel.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí. Todavía falta, termina hasta diciembre, falta mucho.

INTERLOCUTOR: ¿Está pensando en alguien?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no lo he decidido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién sigue? Los que se apuntaron. Entréguenle el teléfono, digo, el micrófono.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, se va a cumplir un cuarto año de este triunfo. En estos cuatro años de gobierno, ¿qué considera que hayan sido los mayores aciertos, los verdaderos retos que se superaron? ¿Y en este poco tiempo qué falta por cumplir?

Preguntarle particularmente por el caso Ayotzinapa. ¿Se ha cumplido su expectativa a este punto lograr las investigaciones que se acerquen a conocer la verdad de lo que realmente ocurrió ese día?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, voy a informar mañana en Dos Bocas, porque son dos partes del programa: la inauguración de la etapa inicial de la refinería y luego el informe trimestral, que coincide con el aniversario del triunfo de hace cuatro años.

Entonces, voy a hablar de lo que considero ha sido lo más importante. Como tengo otro informe para el día 1º de julio y es el informe vamos a decir oficial, 1º de septiembre, estoy reservando también cosas para exponerlas de manera más puntuales, pero sí voy a hablar de cómo desde hace muchos años expusimos y lo puedo probar, lo que iba a ser nuestro gobierno y cómo hemos cumplido con lo que propusimos.

Digo ahí en el informe que nuestros adversarios pueden acusarnos de todo, pueden decir lo que quieran acerca de nosotros, pero no nos pueden acusar de incongruentes. Pueden decir cualquier cosa, que además tienen todo el derecho, pero no de incongruentes, porque todo lo que dijimos, casi todo lo que dijimos es lo que estamos haciendo. Ese es un logro, la congruencia.

Acerca de lo de Ayotzinapa, vamos avanzando en la investigación bien, ya se tienen muchos elementos; sin embargo, no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas.

INTERLOCUTOR: ¿Se está cerca de la verdad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos. Pero ya tenemos mucho avance, que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir.

INTERLOCUTOR: Pero ¿sí alcanzará el tiempo para cumplir ese compromiso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.

INTERLOCUTOR: Presidente, en un segundo tema, aprovechando que está aquí el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, en este tema de Antonio de la Cruz, el periodista que fue lamentablemente asesinado, preguntarle por qué se decidió que la federación atraiga el caso

¿Y qué opinión le merece que cada vez más la federación tenga que atender delitos del fuero común?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Por qué no lo expones? Yo lo podría decir, pero es mejor que tú…

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí, señor. Gracias.

Dada las características del evento desde la noticia criminal que se suscitó poco después de las nueve de la mañana, a partir de algunos análisis de antecedentes en redes y algunos contenidos se ubicó algunos datos que tenían que ver con temas de carácter local, visibles. Por esa razón, independientemente que por protocolo y por instrucción directa de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, nosotros siempre tocamos base con las autoridades locales, particularmente con las fiscalías, consideramos oportuno, dada la naturaleza del tema que se pudiera formular la petición, se hicieron las consultas respectivas. Y afortunadamente la Fiscalía General de la República con mucha diligencia, que le reconocemos, inmediatamente constituyó un equipo.

De manera paralela fueron corriendo dos carpetas de investigación, una local y una de carácter federal, pero dada la naturaleza del tema y para dar mayor transparencia y precisión, la fiscalía general, además por ser un delito que tiene competencia por ser un delito contra la libertad de expresión, decidió solicitar la facultad de atracción.

Y también reconocer que se solicitó también, como lo hemos hecho en otros casos, que también el gobierno federal coadyuve en la investigación y esto nos va a permitir en un ámbito colaborativo y sin demérito de la competencia del Ministerio Público poder coadyuvar, esa fue la razón.

De los casos que aquí se han señalado, hay muchos de ellos, la mayoría que están en el ámbito del fuero común, pero sí con un equipo del Gobierno de México. Esa fue la instrucción del presidente de la República desde aquél caso muy doloroso de Margarita Martínez y Lourdes Maldonado, a partir de eso inmediatamente se constituye este grupo.

En el caso de otros casos como el de Heber, en Salina Cruz, ya después la propia fiscalía general, cuando ya ha había habido algunos avances reconocibles de la fiscalía de Oaxaca, decidió atraer la carpeta porque vio este tema como un tema que tenía esas características.

Y un hecho no de este año, sino del año pasado, fue el caso del compañero de Chiapas, también que desafortunadamente fue asesinado Freddy López, ahí ya después la propia fiscalía general decidió atraerlo; en este caso, dadas las características, decidió proceder con inmediatez.

Seria cuanto.

INTERLOCUTOR: Y sobre esto que está pasando, de que cada vez más delitos del fuero común tienen que ser atendidos por la federación, o tal vez esto sucedía, pero no era visible, ¿cómo ve esto?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Yo, la verdad, diría que no, yo creo que cada ámbito está trabajando.

Además, cuando hay un evento, por ejemplo, que se aseguran armas y drogas, por ejemplo, el caso de San José de Gracia, a estos sujetos se les detiene en principio porque traían armas de uso prohibido, armas como un Barret 50, por ejemplo y traían droga. Entonces, en un primer momento la puesta es disposición al Ministerio Público Federal, porque son delitos del orden federal; sin embargo, al revisar en las bases de datos criminalísticos aparece el mandamiento judicial por el caso de San José de Gracia.Entonces, se hacen los desgloses correspondientes y cada fiscalía atiende su razón.

Estos sujetos serán seguramente vinculados por delitos de carácter federal, pero concurrentemente también habrán de ejecutarse las órdenes de aprehensión por el fuero común.

Entonces, por eso son las mesas estatales que coordina la secretaria Rosa Icela, porque esto permite que haya esa colaboración y no es en detrimento de una u otra, simplemente es un caso.

Cuando hay casos tipo Bavispe o algunos otros de una naturaleza muy relevante, a veces el propio presidente es el que instruye dada la naturaleza de los temas.

Sería cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Esteban Durán, Vanguardia Veracruz.

Presidente, retomando el tema de Iguala, los pobladores, los comerciantes de ahí —es una zona eminentemente con oro, con plata— señalan que a raíz de los hechos de Ayotzinapa, pues ya se vino abajo la economía de Iguala. El presidente municipal pide a gritos la ayuda del gobierno federal para que de esta manera se reactiva, no nada más la economía de esa zona, sino también el turismo, que es muy importante ahí, zonas muy importantes, muy bonitas y que, igualmente, no ha sido posible que ya lleguen los turismos por el efecto Ayotzinapa.

¿Qué medidas tomará el gobierno federal o local en coadyuvancia para que de esta manera Iguala ya deje de ser estigmatizada y deje de ser el epicentro de violencia, así como Guerrero, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo coincido con la gente, de que se trata de una población trabajadora, muy luchona, toda la gente Iguala y de toda la región. Lamentablemente pues ahí sucedieron estos hechos que trascendieron, se dieron a conocer en el mundo y siempre se habla de Iguala, pero tenemos que ir buscando el que no se estigmatice a Iguala.

Y lo mejor es que se combata la violencia y se está haciendo, no hay el número de crímenes en Iguala que hay otras partes. Por ejemplo, no está tan estigmatizado Guanajuato como Guerrero y en particular Iguala y hay más violencia en Guanajuato que en Guerrero, pero son cuestiones que tienen que ver con hechos específicos, como la desaparición de los jóvenes.

Entonces, seguir combatiendo la delincuencia, garantizando la paz e impulsando el desarrollo.

Yo tengo pensado ir para allá, he estado visitando Iguala, bueno, estuve con el presidente de Argentina en Iguala el año pasado, el Día de la Bandera estuvimos allá y ahora voy a ir y voy a la Tierra Caliente, voy a estar un fin de semana en Altamirano, en Teloloapan, todos los pueblos de la Tierra Caliente los voy a visitar.

Entonces, tienes razón, hay gente muy trabajadora, muy emprendedora, todo el trabajo que se hace con la plata, la joyería es de primera, es como Taxco, entonces sí vamos a seguir trabajando y al mismo tiempo, como ya lo planteamos, se sigue avanzando en la investigación para que podamos cerrar este capítulo triste ¿no?, en la vida de las familias de los jóvenes y de todos.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente. Gracias.

En otro tema, presidente, ya se viene el fin de semana, el canciller Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, titular de la Ciudad de México, así como el secretario de Gobernación han estado haciendo proselitismo estos fines, los domingos principalmente, inclusive dan un número para que la gente quien quiera hacerles alguna pregunta, quien quiera cercarse con ellos, proporcionen vía WhatsApp la persona que les simpatiza obviamente puede hablar ahí.

Mucha gente se ha enojado por esto, presidente, porque dicen que son actos premeditados de campaña y que no deben ser cuando hay muchos problemas que se deben de resolver y que, lejos de estar dando WhatsApp para que resuelvan su situación electoral previa a las elecciones del próximo año, presidente, hay muchos temas que la gente dice: ‘¿Por qué no lo hace?, ¿por qué no mejor se dedican a buscar las personas que necesitan ayuda?’, acercarse con ellos y no estar haciendo este tipo de campañas que completamente no vienen al caso hacerlas ahorita.

Presidente ¿no valdría la pena un extrañamiento, una llamada de atención para que estos personajes se pongan a trabajar? Eso el clamor de la gente, la mayoría de la sociedad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ellos cumplen con su trabajo y me ayudan y están pendientes de las demandas de la gente. Marcelo, por ejemplo, tenía COVID y desde que se informó, desde los primeros minutos de esa lamentable tragedia en San Antonio, empezó a actuar. Y el cónsul de San Antonio fue el primero en llegar y estar ahí teníamos información de inmediato.

Y se actuó para que, ahora que se está hablando del mecanismo de atracción, se hiciera lo propio, con todo respeto a la autonomía del gobierno de Estados Unidos, en este caso, porque si se quedaba en Texas, como hay rivalidades partidistas, no íbamos a poder avanzar bien en saber lo que sucedió, en hacer justicia, en castigar a los responsables. Y todo esto fue también propuesta de Relaciones para que el gobierno federal atrajera el caso. Entonces, está cumpliendo.

Adán pues no para, ahí tiene su hamaca en Gobernación. Entonces, todos están trabajando. Claudia lo mismo, Tatiana, todos, todos, todos.

Y yo estoy pendiente porque me tienen que ayudar, me tienen que alivianar la carga y lo están haciendo. Y tienen libertades. Es que es un cambio, del ‘no se muevan, el que se mueve no sale en la foto’, el ‘tapadismo’, a decir ‘yo tengo derecho y voy a cumplir con mi responsabilidad’.

Desde luego, todos tenemos que aprender y esa es una lección en política, a autolimitarnos, esa es la palabra, autolimitarnos. Si lo que hacemos a la gente no le gusta, a ver, vamos a rectificar, no caer en la autocomplacencia y yo creo que ellos, todos saben.

Ayer hasta me dio gusto porque ya Santiago Creel ya dio a conocer que él quiere ser candidato, claro, del bloque conservador, pero ya todos. Quadri, Quadri dice que, como ganar él la Presidencia, va a convertir en una ciclovía el Tren Maya. Y el hijo de Miguel de la Madrid, del finado Miguel de la Madrid, dijo que va a cancelar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. O sea, ya todos están dando a conocer sus propuestas, algunas muy profundas.

INTERLOCUTOR: Presidente, finalmente, un grupo de proveedores contratados por una empresa de los hermanos Arreola González, fueron contratados bajo el esquema de outsourcing. Esto, según señalan, bajo la complacencia del Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ellos demandan, piden que sean revisados estas contrataciones porque inclusive ya cuando se van a entregar estas obras, pues no les entregan, no les dan el dinero, los amagan, los amenazan con que si no firman unos pagares no les van a dar nada. Y es una situación de desesperanza para ellos, ¿por qué?, porque no tienen el dinero, trabajaron y no hay para pagarles a sus trabajadores.

Así hay varias empresas. Ellos señalan que inclusive los dueños de estas empresas o los… están ahorita contratando para el Tren Maya, entre otras obras públicas, pero se da mucho este caso.

¿No sería el…? O piden, presidente, que se revisen estas revisiones, estas contrataciones y que no sean bajo el outsourcing, porque eso les evita las prestaciones de ley. Es un llamado que hacen a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se lo encargamos a ella.

Mañana lo voy a decir, pero se los adelanto. Por las modificaciones que se hicieron a lo del outsourcing o subcontratación y por la reforma que se hizo para el reparto de utilidades, del 20 al 21 creció el reparto de utilidades de los trabajadores en México en 100 mil millones de pesos. El año pasado fueron cerca de 200 mil millones y lo que se está proyectando ahora es que va a ser más, por lo de las reformas que se hicieron en beneficio de los trabajadores. Nunca se había alcanzado una cantidad así de reparto de utilidades.

Y vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando.

Ya, nos vemos.

Una buena noticia ya para que… una buena noticia. Mañana todos a Dos Bocas, esa es la buena noticia.

PREGUNTA: Presidente, por favor nada más yo vengo de Tamaulipas nada más a preguntarle…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te damos… A ver, de una vez, porque vienes de Tamaulipas.

INTERLOCUTOR: Presidente, primero, no es fácil y en serio no es deseoso estarle haciendo así la llamada, pero hacerle el llamado muy sentido de la exigencia de justicia.

Antonio de la Cruz era un hombre muy bueno, un hombre de familia. En lo personal yo compartí redacción con él en El Expreso. No vemos la razón, por qué lo asesinaron, porque él era un hombre que cubría temas de comunidades rurales, de agrupecuarios, o sea, cubría el incendio forestal en el cielo. No vemos de dónde.

Y, la verdad, en un contexto como está y como el que usted sabe, del tema político y social en Tamaulipas, es muy peligroso no saber de dónde viene el ataque y nos sentimos las compañeras y los compañeros en Tamaulipas muy a la intemperie, no sabemos si es un tema meramente político. Me gustaría por eso nada más plantearle este comentario.

Y una pregunta al subsecretario Ricardo Mejía. ¿Cuál es el análisis que tiene de Tamaulipas en este momento? Vemos que han llegado militares en la frontera norte en los últimos días, más de 600 militares han llegado por avión Matamoros, a Reynosa, pero ¿cuál es exactamente el estado, digamos de la seguridad?

También un llamado para la sociedad, porque mi participación no es para abonar ni para golpear a nadie, sino para que la gente sepa si realmente hay un riesgo de que el cambio político signifique una mayor violencia, ¿o realmente no hay riesgos, subsecretario Ricardo Mejía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo te puedo comentar, decirle a la gente de Tamaulipas que estamos trabajando, que está la Secretaría de la Defensa, está Marina, está la Guardia Nacional, que incluso, aun con diferencias con el gobierno del estado, cuando se trata de seguridad se busca la coordinación.

En este caso de este lamentable homicidio se tomó la decisión de atraer el asunto porque, en efecto, el periodista hablaba de cuestiones agropecuarias, de los incendios forestales, pero también hay testimonios de cuestionamientos.

INTERLOCUTOR: En Twitter Antonio hacía mucha crítica al gobierno estatal y hacía mucha crítica al gobierno y sabemos… Inclusive alguna vez a mí me comentó que le pedían bajar los tuits y que él los mantenía ahí, de la crítica.

Ayer el diputado Gustavo Cárdenas mencionaba, el diputado de MC mencionaba que el gobierno fue el quien ordenó este asesinato. Sí, perdón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es eso lo que te quería decir, o sea, que no sólo es el que él cubría información o daba información sobre cuestiones agropecuarias, forestales, los incendios, que así hacía esa labor, que era una gente muy respetada, querida, pero también se pudo conocer que había cuestionamiento a autoridades locales, por eso se tomó la decisión de atraer el caso.

Y hay que decirlo también, no hubo resistencia de parte de la autoridad estatal para que se atrajera este asunto, la fiscalía general actuó de manera consecuente, incluso nos pidieron a nosotros que coadyuváramos, porque nosotros tenemos un equipo de investigación de primer orden que nos ha ayudado a esclarecer todos los casos estos que se han dado a conocer, en buena medida, porque también las autoridades locales ayudan. Pero es un equipo que se envía, se hace la investigación a fondo, se evita que pueda haber acciones que desvíen la verdad de los hechos, que haya influyentismo, que se quieran tapar asesinatos.

Entonces, eso es lo que puedo yo decirte.

Pero tú también puedes agregar.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Si usted considera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es eso básicamente.

INTERLOCUTOR: Entonces, ¿hay un compromiso de que, en caso de que alguna autoridad del estado esté inmiscuida en ese asesinato, se le va a juzgar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sea quien sea, sea quien sea.

INTERLOCUTOR: Alguien cercano al gobernador, el gobernador, sea quien sea.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sea quien sea, sea quien sea, o sea, no hay impunidad, cero impunidad, trátese de quien se trate, puede ser un hijo mío, para que quede más claro. No se protege a nadie.

Así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados. Eso es lo bueno de la democracia. Cuando es el pueblo el que elige libremente, porque cuando el gobernante llega apoyado por una mafia de poder político o de poder económico, pues hay complicidades, hay componendas.

INTERLOCUTOR: Si me permite, nada más algo sobre eso. Y lo comento porque aquí también está el subsecretario y la verdad que aprovecho el tiempo.

En el medio donde yo trabajo, ElefanteBlanco.mx, publicamos un reportaje sobre corrupción en el fútbol mexicano y el gobierno de Tamaulipas de Cabeza de Vaca. Están relacionados el empresario dueño del equipo de Santos, del Atlas y también era dueño del Tamaulipas Madero, Alejandro Irarragorri y el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que le entregó dinero público vía asignaciones violando cualquier tope, le entregó 50 millones de pesos anuales aproximadamente para que operara el equipo.

Es ese tipo de asociaciones, digamos, porque ahora ya cuando ya vio Irarragorri que iba a ganar Morena y que va a perder en PAN en Tamaulipas, se llevó al equipo. Y preguntarle justamente eso.

Hoy vemos que Luis Fernando Salazar es uno de los aspirantes, diputado federal por Morena y quien operó junto con Luis Miguel Pérez, otra persona muy cercana a Irarragorri, este contubernio empresarial, político.

¿Qué opinión le da a usted este tipo de mafias que siguen perdurando en el ambiente social, político de México? Y que siguen teniendo espacios; de pronto ahora en Morena, por ejemplo, Luis Fernando Salazar y que gente como Iraragorri sigue teniendo un peso. Inclusive, nosotros lo vimos, hablar del fútbol mexicano es hablar de una tremenda corrupción y de que muchos medios no dicen absolutamente nada porque hay poderes, como el de Emilio Azcárraga, dueño también de una parte, como el de Salinas Pliego, que están por encima inclusive de poderes económicos o eclesiales, en fin.

¿Qué opinión le da este tipo de cosas? Y si se va a investigar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en todos los casos, no hay impunidad. Y lo que procuramos también es no meternos en cuestiones partidistas, pero no existe la impunidad para nadie.

Y en este caso, yo espero que pronto tengamos resultados de la investigación y podamos informar a la gente.

Ahora sí, adiós.

