Conagua respaldará con más agua a Monterrey y su zona metropolitana

Luego que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se amparó contra los reclamos ciudadanos por la crisis de agua potable, y señaló directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como la responsable de dotar de este líquido a la red de ese estado, desde el gobierno federal llegó una respuesta, dirigida de forma directa a la ciudadanía.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que respaldará a la población de la Zona Metropolitana de Monterrey para enfrentar la disminución en el abasto de agua potable, sin mencionar las acciones que ha tomado el gobierno local.

La Conagua dijo que con los acuerdos que se han alcanzado con la mediación federal, la ciudadanía tendrá una aportación adicional de aproximadamente mil 500 litros por segundo, para contrarrestar la escasez de agua.

Resaltó que además de brindar apoyo técnico para la operación del sistema de distribución de agua potable en Nuevo León, la Conagua ha apoyado con pipas para llevar este recurso a las familias más necesitadas y detalló que hasta ahora se han distribuido 13 millones 390 mil litros de agua potable.

Ante una sequía que afecta a más de la mitad de los municipios de Nuevo León, las Presas del estado han disminuido considerablemente su capacidad. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

El director general de Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, explicó que entre los elementos que han provocado esta crisis se encuentran la sequía y el incremento poblacional significativo en la región durante las últimas tres décadas, la cual pasó de 2.7 millones de personas en 1990 a más de 5.3 millones en 2020.

Martínez Santoyo informó que, para la construcción de la presa Libertad, que costará siete mil 474 millones de pesos, hasta el momento la Federación ha aportado apoyo técnico y recursos financieros por dos mil 183 mdp.

Además, ha canalizado más de 23 mdp para la instalación de un equipo de bombeo flotante en la presa Cerro Prieto, a fin de aprovechar el volumen que se encuentra por debajo de la obra de toma. Agregó que aportó otros 19.2 mdp para la perforación de 24 pozos someros para extraer, en un inicio, 285 litros por segundo.

Conagua inició el proceso para reactivar hasta 60 pozos de emergencia que suministrarán 524 litros por segundo, con recursos federales por 25 millones, además de que se trabaja en la incorporación de 16 pozos profundos, para lo cual se ha destinado presupuesto federal superior a 62 millones.

Nuevo León atraviesa una de sus peores sequías (Foto: Twitter/@ABCNoticiasMX)

A esta serie de medidas, la industria privada se comprometió para inyectar directamente a la red de agua potable 200 litros por segundo, cifra que se incrementará para llegar a 500. Además, se han establecido acuerdos con la zona agrícola citrícola ubicada en los municipios cercanos de la zona metropolitana, para aportar agua superficial hasta por mil litros por segundo.

El sábado pasado, Samuel García lanzó una fuerte queja contra otros estados de la República, de quienes dijo que no han apoyado al menos con una pipa de agua. Y en tono molesto puso en evidencia la ayuda que los regios suelen dar a la población de otros puntos del país cuando ocurren tragedias como temblores o huracanes.

“Y ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie y ¿les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie los neoloneses”, enfatizó el gobernador.

Este lunes, López Obrador apuntó que se ha canalizado ayuda al gobierno estatal: “Se le está apoyando, desde el gobierno anterior de Nuevo León hay una inversión destinada a la presa ‘Libertad’ para abastecer de agua a Monterrey y a la zona conurbada de Nuevo León”.

