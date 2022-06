Pese a crisis hídrica, The Economist calificó a Monterrey como la mejor ciudad para vivir en México

Vista hacia San Pedro Garza García (Foto: Instagram/monterrey_en_imagenes_oficial)

Pese a la crisis hídrica que está sufriendo la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es considerada como la mejor urbe para vivir en México y unas de las mejores en América Latina.

De acuerdo con un estudio de “habitabilidad” realizado por The Economist, la ciudad norteña se ubica en el lugar 11 del ranking de la región, superando a otras reconocidas del país, como San Miguel de Allende (Guanajuato), Oaxaca y la Ciudad de México; esta última posicionada como la 14.

Y es que Monterrey tuvo una calificación por encima de los 60 puntos, gracias a su oferta cultural y de entretenimiento, su buena infraestructura y estabilidad en general; aunque adoleció en temas de movilidad y seguridad.

Un factor que benefició fue la flexibilización de las restricciones por el COVID-19, ya que la pandemia provocó que el ranking de las ciudades cambie.

Paseo de Santa Lucía, Monterrey (Foto: Instagram/monterrey_en_imagenes_oficial)

El top 10 en América Latina quedó así:1. Buenos Aires, Argentina

2. San Juan, Puerto Rico

3. Santiago, Chile

4. Montevideo, Uruguay

5. San José, Costa Rica

6. Lima, Perú

7. Ciudad de Panamá, Panamá

8. Río de Janeiro, Brasil

9. Sao Paulo, Brasil

10. Asunción, Paraguay

Vista del centro de Buenos Aires, Argentina (Foto: Getty Images)

Cabe mencionar que, además de Monterrey, solo Río de Janeiro y Sao Paulo no son capitales dentro del top.

Por su parte, quienes ocupan los primeros 10 lugares a nivel mundial se encuentran en continentes como Europa, Asía y sólo algunas ciudades del norte de América.

La mejor ciudad para vivir a nivel mundial es Viena en Austria, en segundo Copenhagen en Dinamarca, tercero Zúrich en Suiza, el cuarto y quinto lugar lo ocupa Canadá con Calgary y Vancouver, respectivamente.

Suiza aparece nuevamente en el ranking con Geneva; Alemania con Frankfurt, Canadá se abre otro espacio con Toronto, luego Ámsterdam de Países Bajos; le sigue Osaka en Japón, y por último Melbourne, en Australia.

Polémica en redes

(Captura de pantalla: Twitter)

La publicación detonó un sinfín de reacciones en redes sociales, debido al contexto de sequía y falta de agua que padece la población regia, quienes han salido a las calles a buscar pipas que los surtan del vital liquido, lo que ha ocasionado algunos disturbios.

“¿Esta calificación fue antes o después q se quedarán sin agua?”, “Y sin agua, para que les arda más a los chilangos y jalisquillos”, “Se nota que The Economist no tiene ni la menor idea de lo que pasa en el país”, “Cómo estarán las otras ciudades, como para que Monterrey, aún sin agua, sea una de las mejores ciudades”, “Puede que entre los criterios de evaluación no esté el poderse bañar”, se lee entre los comentarios en Twitter.





