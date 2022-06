“Los balazos son para los ciudadanos”: senadora del PAN tundió a AMLO por la violencia que se vive en México

La senadora Gina Cruz Blackledge consideró que México es un estado fallido en materia de seguridad. Foto: Twitter/@GinaCruzBC

El pasado 22 de junio, durante la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su preocupación por la inseguridad que arrasa el país y responsabilizaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no brindarle a la población una vida libre de violencia.

Como parte de su participación, la senadora por Baja California Gina Andrea Cruz Blackledge compartió algunas cifras, cuyo origen no especificó, para exponer la inseguridad que se vive en México.

“Con más de 121 mil personas asesinadas este sexenio, ya es el más violento que hemos vivido en los últimos tiempos. A esta terrible cifra se agregan más de 100 mil personas desaparecidas y una cuenta dolorosa de 10 mujeres asesinadas y una msacre en promedio cada día”, aseguró la senadora.

Foto: Twitter/@GinaCruzBC

Agregó que hoy la sociedad mexicana vive con miedo a causa de la incertidumbre por la presencia y el control de la delincuencia organizada en ciudades y comunidades a lo largo de todo el país.

De igual forma, Cruz Blackledge criticó el manejo que la presente administración ha tenido respecto a las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. “El Ejército y la Guardia Nacional han recibido órdenes de no actuar. Con la liquidación de la Policía Federal se destruyó un cuerpo de élite que tardó muchos años en consolidarse”, manifestó la legisladora panista.

Posteriormente, en una publicación en su cuenta personal de Twitter, Cruz Blackledge externó su preocupación por la inseguridad a la que las familias se encuentran expuestas. “El horror del país ha llegado a niveles récord por causa de la fallida estrategia presidencial. Es necesario hacer un cambio profundo. México no puede seguir así: hoy los abrazos son para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos”, afirmó.

En este mismo sentido, Gina Cruz Blackledge calificó la situación del país como un “estado fallido en materia de seguridad” y urgió al gobierno de AMLO que “asuma su responsabilidad. Querían gobernar este país: háganlo, pero dando resultados”, concluyó.

Varios legisladores y legisladoras de la oposición se manifestaron en contra de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Twitter/@GinaCruzBC

Otra de las senadoras de la oposición que se unió a la protesta durante la sesión en el Senado fue Kenia López Rabadán, conocida por sus reiteradas críticas y cuestionamientos a la Cuarta Transformación (4T) de AMLO.

Durante su participación, López Rabadán aseguró que si todo México guardara un minuto de silencio por cada persona asesinada en el gobierno de López Obrador, “se tendría que callar dos mil horas”, lo equivalente a casi tres meses.

Adicionalmente, a través de su cuenta de Twitter, la senadora criticó la política y postura del presidente para combatir la violencia. “Es evidente que no hay estrategia de seguridad. Los abrazos no balazos NO ESTÁN FUNCIONANDO”, sentenció.

Kenia López Rabadán. (Foto: PAN)

Las críticas hacia AMLO y su frase de “abrazos, no balazos” han sido una constante por parte de la oposición y otras personalidades en fechas recientes. Uno de los más claros ejemplos es el periodista Joaquín López-Dóriga quien, incluso, ha asegurado que la violencia es el mayor problema de la 4T.

Uno de los señalamientos más frecuentes en contra del presidente de la República es la presunta protección hacia algunos criminales, así como la falta de coordinación por parte de las autoridades para llevar a cabo sus investigaciones y completar el proceso de impartición de justicia.

Por su parte, López-Dóriga ha afirmado en diversas ocasiones que el sexenio de López Obrador ya superó las cifras de homicidios dolosos que registraron ex mandatarios como Felipe Calderón y Vicente Fox, además de que, si continúa la tendencia actual, se rebasarían también las estadísticas de violencia del gobierno de Enrique Peña Nieto.

SEGUIR LEYENDO