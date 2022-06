“¿Cuántos muertos más para aceptar que su estrategia es un fracaso?”: la dura crítica de Xóchitl Gálvez a AMLO

Xóchitl Gálvez arremetió en contra del presidente López Obrador tras descartar el cambio de su estrategia de seguridad (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras descartar el cambio de su estrategia de seguridad.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora panista compartió un fragmento de la conferencia matutina del mandatario federal, en la que descartó el replanteamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad, no antes de culpar al expresidente Felipe Calderón de la violencia en el país.

“Al contrario este es el camino. Todo esto es el fruto prohibido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”, comentó durante su tradicional mañanera.

La panista cuestionó a AMLO sobre cuántos muertos necesitaba para aceptar que su estrategia de seguridad es un “fracaso” (Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

Junto al video, la panista cuestionó al jefe del Ejecutivo sobre cuántos muertos más necesitaba para aceptar que la estrategia de seguridad implementada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un “fracaso”.

En el mensaje, Gálvez le recordó al presidente López Obrador que en 2019 se comprometió a tener resultados en los siguientes seis meses si se creaba la Guardia Nacional.

“Señor Presidente, ¿cuántos muertos más para que acepte que su estrategia de seguridad es un fracaso? Usted se comprometió, en 2019, a tener resultados en 6 meses si se aprobaba la Guardia Nacional. ¡Basta de pretextos!”

Usuarios se lanzaron contra el mandatario por la inseguridad que se vive en el país y su estrategia de “abrazos no balazos” (Foto: Archivo)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se lanzaron contra el mandatario federal por la inseguridad que se vive en el país y su estrategia de “abrazos no balazos”.

“El reiterado discurso de López Obrador de no combatir la violencia con violencia es absurdo, está fuera de contexto y es ridículo. Combatir y aprender a quienes secuestran, asesinan, extorsionan, cobran piso y envenenan a la sociedad no es violencia… ES APLICAR LA LEY”, “Me da risa que crean que tiene una estrategia, lo que tiene son pactos que no pueden romper, ¿todavía no se dan cuenta?” y “Es que no existe estrategia”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que durante su conferencia de prensa de este 23 de junio en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador descartó el replanteamiento de la Estrategia de Seguridad porque “en todo el país ha dado resultados positivos”.

López Obrador descartó el replanteamiento de la Estrategia de Seguridad porque “en todo el país ha dado resultados positivos” (Foto: Presidencia)

“Vámonos a las causas, que haya trabajo, que tengan oportunidades para el estudio, que se combata la pobreza. Lo segundo importante es cero corrupción y cero impunidad”, detalló.

El mandatario sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) atiende a los jóvenes desde hace más de tres años a través de los Programas para el Bienestar.

“Tenemos que seguir insistiendo en que se puede ser feliz trabajando honradamente y con las oportunidades que ahora se tienen para los jóvenes, que reciben becas, que pueden trabajar como aprendices y en eso vamos a seguir. (...) Estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no bastan las medidas coercitivas. Esa es una concepción conservadora, autoritaria”, aseveró.

Denise Dresser señaló que el gobierno morenista tiene una política de corrupción e impunidad (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Cabe señalar que, al igual que la senadora Xóchitl Gálvez, varios usuarios y personajes de la política han criticado al jefe del Ejecutivo por su “fallida” estrategia de seguridad.

Tal fue el caso de la politóloga y escritora Denise Dresser, quien en su cuenta oficial de Twitter señaló que el gobierno morenista tiene una política de corrupción e impunidad.

“Pues este gobierno sigue comiendo el fruto prohibido de una política de corrupción e impunidad. Denuesta el pasado pero también lo imita. Con resultados fatídicos y datos incontrovertibles”

