Jugadores del América despiden a André Jardine y lo hacen llorar: “Gracias por todo”

La salida del estratega estuvo acompañada por un emotivo reconocimiento de los jugadores que fueron parte de su proyecto ganador.

La etapa de André Jardine al frente del América llegó oficialmente a su fin, pero el vínculo que construyó con el plantel y la afición parece estar lejos de desaparecer. Tras anunciarse su salida de la institución, el estratega brasileño protagonizó uno de los momentos más emotivos de los últimos años en Coapa al reaccionar a una serie de mensajes enviados por jugadores que estuvieron bajo su mando.

La directiva azulcrema compartió un video especial en sus plataformas digitales para reconocer la labor del entrenador sudamericano, quien dejó una huella imborrable en la historia reciente del club. Durante la grabación, Jardine observó diversas muestras de afecto y agradecimiento de futbolistas que formaron parte de su exitoso proyecto deportivo.

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Jardine haciendo la seña a la afición de Cruz Azul sobre sus tricampeonato.

Las imágenes mostraron al entrenador visiblemente conmovido mientras escuchaba las palabras de varios integrantes del plantel actual, así como de elementos que ya no forman parte de la institución, pero que fueron fundamentales durante su gestión.

Un ciclo que transformó al América

El estratega fue el segundo brasileño en lograr un título con el América. (Imago7)

La salida del técnico marca el final de una de las etapas más exitosas que ha vivido el conjunto de las Águilas en tiempos recientes. Desde su llegada, Jardine logró consolidar una identidad futbolística competitiva y un grupo sólido que consiguió mantenerse en la cima del balompié mexicano.

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Bajo su dirección, el América protagonizó una época dorada al conquistar tres campeonatos consecutivos de Liga MX, una hazaña que lo colocó entre los entrenadores más exitosos en la historia del club.

Soccer Football - Liga MX - Final - America v Tigres UANL - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - December 17, 2023 America coach Andre Jardine celebrates after winning the Liga MX REUTERS/Raquel Cunha

Más allá de los resultados, el brasileño fue reconocido por la cercanía que mantuvo con sus futbolistas, una característica que quedó reflejada en cada uno de los mensajes que recibió durante el homenaje organizado por la institución.

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Los jugadores que participaron en el homenaje

Foto de archivo del director técnico André Jardine festejando tras ganar su tercer título con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 15 de diciembre de 2024. REUTERS/Antonio Ojeda

Entre los futbolistas que dedicaron unas palabras al entrenador aparecieron varios de los referentes más importantes de los últimos torneos. Jonathan dos Santos, Henry Martín, Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Igor Lichnovsky, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Alan Cervantes y Cristian Borja fueron parte del emotivo material audiovisual.

También participaron elementos que en distintos momentos compartieron vestidor con el estratega, como Richard Sánchez, además de jóvenes canteranos que encontraron oportunidades bajo su liderazgo, entre ellos Patricio Salas, Dagoberto Espinoza y Miguel Vázquez.

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Jardine abraza y besa el título que le daba el bicampeonato al América.

Cada intervención estuvo acompañada de recuerdos, agradecimientos y mensajes de reconocimiento por el trabajo realizado durante los años que compartieron dentro de la institución.

Un legado que permanecerá en Coapa

El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026 (Club América )

La reacción de Jardine dejó en evidencia el impacto que tuvo su paso por el América. Las lágrimas del entrenador reflejaron la estrecha relación que construyó con el grupo y la importancia que representó para él formar parte de uno de los clubes más populares del país.

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André Jardine con los títulos obtenidos al frente del América. (X/renacova)

Aunque su ciclo ha concluido, el recuerdo de los títulos obtenidos, las noches de gloria y la conexión que desarrolló con sus jugadores permanecerán como parte de su legado en Coapa.

Mientras la directiva trabaja en definir el futuro deportivo del equipo, la afición azulcrema continúa despidiendo a un entrenador que logró escribir una página memorable en la historia de las Águilas y que, pese a su partida, seguirá siendo recordado como uno de los grandes arquitectos del tricampeonato.

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