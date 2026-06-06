Metro CDMX: horarios y estaciones cerradas hoy 6 de junio

El Gobierno de la CDMX se encuentra remodelando varias estaciones de la red de transporte público subterráneo. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se consolida como pieza clave para la movilidad en la capital; este 5 de junio de 2026, millones de usuarios deben revisar el estado actualizado de las 12 líneas operativas para planear sus traslados y evitar retrasos en sus recorridos diarios.

El anuncio sobre el avance y la infraestructura del Metro de la Ciudad de México marca modificaciones directas en los horarios, la apertura de estaciones y los recorridos, impactando la planeación de viaje para los usuarios. Contar con datos precisos sobre las operaciones permite reducir percances y optimizar los desplazamientos tanto en la capital como en el área metropolitana.

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Durante los días laborales, el Metro CDMX ofrece servicio de 5:00 a 00:00 horas. Los sábados opera de 6:00 a 24:00 horas, en tanto que domingos y días festivos lo hace de 7:00 a 24:00 horas. Las frecuencias y las operaciones de los trenes pueden variar especialmente en horas pico, por lo que monitorear el estado de la red y del Metrobús facilita tomar alternativas y reducir tiempos de espera o traslado.

Así luce la nueva estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

Remodelaciones de cara al Mundial 2026

El STC Metro enlaza las dieciséis alcaldías y zonas conurbadas, y se posiciona como una de las redes urbanas con mayor uso en la región. Las modificaciones en las estaciones y los avances en la infraestructura transforman la movilidad, influyendo en la calidad del servicio y en la percepción del transporte público capitalino.

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Esta modernización se observa como parte de los trabajo de restauración que hizo el Gobierno de la CDMX para albergar la Copa del Mundo 2026 y a todos los turistas que se esperan durante la inauguración.

La remodelación de las estaciones y el equipamiento renovado reciben aprobación tanto de las autoridades responsables como de la comunidad usuaria. Se ha destacado con optimismo el progreso del plan de modernización: “Estoy muy contento porque empezamos a ver cómo toma forma este proyecto tan importante, algo que hace poco parecía imposible”. Además, se resalta que “hoy comenzamos a ver la transformación de nuestras estaciones, espacios renovados y de primera para las y los usuarios”, de acuerdo con declaraciones del titular del STC, Adrián Ruvalcaba, sobre la nueva imagen y funcionalidad de sitios clave.

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El enfoque en la mejora de instalaciones se acompaña de la recomendación para usuarios de consultar el avance diario de los trenes y rutas. Esto ayuda a aprovechar todas las líneas disponibles y disminuye posibles demoras por trabajos o reajustes técnicos temporales.

Se prestará servicio de RTP para los usuarios. (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Qué estaciones están cerradas?

La actualización en el estado de los tramos y la información sobre cada línea permite anticipar rutas alternas y organizar tanto la jornada de trabajo como la escolar. El impacto de estos cambios cruza las fronteras de la ciudad, ya que la capital suele funcionar como referencia para proyectos similares en otros sistemas de transporte subterráneo en América Latina.

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La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México experimenta modificaciones temporales en su operación debido a trabajos de preparación rumbo al Mundial 2026. A continuación, se detalla cómo funcionará el servicio durante los días 4, 5 y 6 de junio, así como las previsiones para su restablecimiento total.

Reapertura inmediata: La estación Viaducto ha sido reabierta, por lo que ya permite el ingreso y salida habitual de pasajeros.

Estaciones sin servicio: Permanecerán cerradas de manera continua las estaciones Chabacano (afectando las conexiones con Líneas 8 y 9), San Antonio Abad, Nativitas, Portales y Zócalo/Tenochtitlán.

Esquema de Operación por Horarios

El servicio de trenes operará bajo dos dinámicas distintas dependiendo de la hora del día:

1. Durante el día (Hasta las 22:00 horas)

Ruta: Los trenes realizarán el recorrido completo desde la terminal Cuatro Caminos hasta Tasqueña (y viceversa).

Restricción: Los convoyes pasarán de largo y no se detendrán en las estaciones cerradas (Chabacano, San Antonio Abad, Nativitas, Portales y Zócalo/Tenochtitlán).

2. Bloque nocturno (De 22:00 horas al cierre)

El servicio directo se interrumpirá y la línea se dividirá en dos circuitos independientes:

Tramo Norte: Operación normal de Cuatro Caminos a Pino Suárez .

Tramo Sur: Operación normal de Tasqueña a Xola / Viaducto .

Alternativa de movilidad: Para cubrir el tramo intermedio mapping, camiones de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio de apoyo gratuito para conectar a los usuarios entre las estaciones Pino Suárez y Xola.

¿Cuándo se normaliza el servicio?

Viernes y Sábado: Se mantendrá el mismo esquema mixto (corrida completa de día, circuitos divididos con apoyo de RTP de noche).

Reapertura Total: Se tiene programado que todas las estaciones de la Línea 2 reanuden sus operaciones habituales el domingo 7 de junio a partir de las 07:00 horas.

Las autoridades buscan que este sea el último cierre preventivo de la Línea 2 antes del torneo internacional, debido a que esta ruta es clave para la conectividad de los aficionados hacia el Estadio Banorte.

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