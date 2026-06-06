¿Vas al Mundial 2026? Estas son las multas por manejar en el carril del Metrobús de CDMX

El Metrobús cuenta con diferentes métodos para sancionar a los automovilistas. |Twitter Metrobús

Con la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la movilidad en la Ciudad de México será uno de los temas más importantes para quienes planean asistir a partidos, eventos y actividades relacionadas con el torneo.

Sin embargo, ante el aumento esperado del tránsito vehicular, las autoridades han reiterado una advertencia que podría evitar fuertes sanciones económicas a conductores locales y visitantes.

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Uno de los errores más comunes entre quienes no están familiarizados con la capital del país es invadir los carriles confinados del Metrobús.

Aunque para algunos automovilistas pueda parecer una alternativa para evitar el tráfico, circular por estas vías exclusivas está prohibido y puede derivar en multas considerables, además de otras consecuencias administrativas.

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¿Cuánto cuesta la multa por invadir el carril del Metrobús?

El sistema Metrobús opera mediante carriles exclusivos diseñados para garantizar un transporte público rápido y eficiente. Estos espacios están reservados únicamente para las unidades autorizadas y vehículos de emergencia cuando la situación lo requiere.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los automovilistas que circulen, se estacionen o invadan indebidamente los carriles confinados pueden recibir una sanción económica que oscila entre 40 y 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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Tomando como referencia el valor vigente de la UMA en 2026, la multa puede superar fácilmente los 4 mil pesos y acercarse a los 7 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la determinación de las autoridades de tránsito.

Se prevé que durante el mundial aumente la vigilancia al carril del Metrobús.

Además del impacto económico, la infracción queda registrada en el historial del vehículo y puede generar complicaciones para realizar diversos trámites relacionados con la unidad. En algunos casos, cuando la invasión del carril provoca accidentes o pone en riesgo la operación del sistema de transporte, las consecuencias pueden ser mayores.

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Las autoridades capitalinas suelen reforzar la vigilancia en corredores de alta afluencia mediante cámaras de videovigilancia, radares y operativos presenciales, por lo que ingresar al carril exclusivo difícilmente pasa desapercibido.

Lo que deben saber los visitantes que llegarán al Mundial 2026

La Ciudad de México será una de las principales sedes del Mundial 2026 y recibirá a cientos de miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo.

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Muchos de ellos optarán por rentar vehículos o trasladarse en automóvil para recorrer la capital y asistir a los encuentros programados en el ahora denominado Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, conducir en la capital mexicana implica conocer algunas reglas específicas que no existen en otras ciudades o países. Entre ellas destaca precisamente la prohibición de utilizar los carriles confinados del Metrobús, identificables por sus separadores físicos, señalización especial y estaciones ubicadas en el centro de las avenidas.

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Las autoridades de movilidad han insistido en que estos espacios son fundamentales para mantener la operación del transporte público, especialmente durante eventos masivos como el Mundial, cuando la demanda de desplazamientos aumenta considerablemente.

Por ello, quienes visiten la ciudad deberán prestar atención a la señalización vial, utilizar aplicaciones de navegación actualizadas y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

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Es peligroso que un vehículo invada el carril del Metrobús. Crédito: Cuartoscuro

También se recomienda considerar el uso del propio Metrobús, el Metro y otros sistemas de transporte público para llegar a las zonas mundialistas, ya que podrían resultar más rápidos que trasladarse en automóvil particular.

El desconocimiento de la normativa no exime del cumplimiento de la ley, por lo que turistas y residentes estarán sujetos a las mismas sanciones en caso de cometer una infracción.

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La Copa del Mundo promete transformar la dinámica de movilidad en la Ciudad de México durante varias semanas.