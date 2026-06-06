¿A qué selección apoyará? Papa León XIV recibe playera de México y habla sobre el Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa - Infobae México)

Este sábado el papa León XIV recibió una playera de la Selección Mexicana de futbol durante el vuelo que lo trasladó de Roma a Madrid, donde realizará una visita pastoral de siete días en España.

El pontífice aprovechó el encuentro con periodistas que lo acompañaban en el viaje para compartir un mensaje relacionado con el próximo torneo internacional de futbol y el papel del deporte en la sociedad.

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La camiseta fue entregada por la corresponsal de Televisa, Valentina Alazraki, quien le obsequió el uniforme oficial que utilizará el representativo mexicano en su debut ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

León XIV llama a promover la unidad a través del deporte

(Europa Press)

Durante la conversación sostenida a bordo del avión papal, León XIV expresó su deseo de que la competencia deportiva contribuya a fortalecer la convivencia entre las naciones y fomente valores como la disciplina y el respeto.

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“Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio”, señaló el líder de la Iglesia católica.

Las declaraciones fueron realizadas mientras saludaba a los representantes de medios de comunicación que viajaron con él rumbo a la capital española.

El pontífice aún no define a qué selección apoyará

(AP Foto/Moisés Castillo)

Al ser consultado sobre sus preferencias para el torneo, León XIV comentó que espera seguir algunos encuentros, aunque reconoció que todavía no ha decidido qué selección respaldará durante la competencia.

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El pontífice recordó que ni Perú, país donde desarrolló parte de su labor pastoral, ni Italia, nación donde se encuentra la sede del Vaticano, lograron clasificar al certamen.

“Hay algunos países pequeños que de hecho lograron entrar... vamos a ver”, respondió antes de continuar su recorrido entre los periodistas presentes en el vuelo.

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