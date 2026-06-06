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El periodista Julio Ibáñez pide goleada de México a Sudáfrica como venganza tras su arresto

El reportero confesó que espera una contundente victoria del Tri sobre los sudafricanos como una forma de revancha simbólica por la difícil experiencia que vivió en ese país

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El periodista deportivo aseguró que espera una goleada del Tri en el arranque del mundial 2026. (Especial)
El periodista deportivo aseguró que espera una goleada del Tri en el arranque del mundial 2026. (Especial)

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, el nombre de Julio Ibáñez volvió a colocarse en el centro de la conversación, pero no por una cobertura periodística ni por algún análisis futbolístico.

El reportero de TUDN, que recientemente regresó a México después de vivir una complicada situación legal en Sudáfrica, lanzó una declaración que rápidamente llamó la atención de los aficionados: desea que la Selección Mexicana le propine una goleada a los Bafana Bafana en el partido inaugural del Mundial.

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Aunque sus palabras fueron expresadas en un tono relajado, reflejan el difícil episodio que enfrentó en territorio sudafricano.

Tras permanecer varios meses lejos de casa debido a un proceso judicial que lo mantuvo detenido y posteriormente bajo restricciones legales, Ibáñez reconoce que el recuerdo de lo vivido sigue muy presente.

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Por ello, el choque entre México y Sudáfrica tiene para él un significado especial que va más allá de lo deportivo.

Ibáñez augura 5 goles del Tri. (Instagram / @julioiba)
Ibáñez augura 5 goles del Tri. (Instagram / @julioiba)

“Les vamos a meter cinco”: la petición de Julio Ibáñez al Tri

Luego de regresar a territorio mexicano, Julio Ibáñez compartió a TUDN algunas de las emociones que experimentó tras recuperar la libertad y reencontrarse con su familia.

Entre ellas destacó una frase que se volvió viral en redes sociales y programas deportivos: “Les vamos a meter cinco”.

La expresión surgió cuando habló sobre el partido inaugural del Mundial 2026, en el que la Selección Mexicana enfrentará precisamente a Sudáfrica.

De acuerdo con los testimonios difundidos en distintos medios, el periodista incluso comentó que espera estar presente en el Estadio Ciudad de México para presenciar el encuentro y celebrar cada anotación del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Más allá del marcador que pueda registrarse en la cancha, la declaración fue interpretada como una forma de desahogo después de los meses de incertidumbre que vivió en el país africano.

Para Ibáñez, el debut mundialista representa una oportunidad simbólica para cerrar un capítulo que marcó profundamente su carrera y su vida personal.

Sus comentarios también encontraron eco entre aficionados mexicanos, quienes siguieron de cerca el caso desde que se conoció la noticia de su detención.

Muchos de ellos expresaron apoyo al periodista durante el proceso y ahora observan con interés el enfrentamiento entre ambas selecciones, un duelo que inevitablemente quedó ligado a la historia que protagonizó en Sudáfrica.

El arresto que convirtió a Sudáfrica en una cuenta pendiente

La situación de Julio Ibáñez comenzó cuando realizaba trabajos relacionados con la cobertura previa al Mundial 2026 junto al camarógrafo Daniel García.

Ambos se encontraban generando contenido sobre la selección sudafricana cuando fueron detenidos por autoridades locales tras utilizar un dron en una zona considerada sensible.

Momento de la detención del reportero. (Captura de pantalla / X / @Seergiot3ck)
Momento de la detención del reportero. (Captura de pantalla / X / @Seergiot3ck)

Lo que inicialmente parecía un incidente administrativo terminó convirtiéndose en un complejo proceso legal.

Durante semanas, los comunicadores permanecieron privados de la libertad y posteriormente sujetos a restricciones que les impidieron abandonar el país mientras avanzaban las investigaciones.

Con el paso de los días, tanto Ibáñez como García relataron algunos de los momentos más complicados que enfrentaron.

En entrevistas posteriores describieron las difíciles condiciones dentro del sistema penitenciario y la incertidumbre constante sobre cuándo podrían regresar a México.

Ambos coincidieron en que se trató de la experiencia más dura que han vivido profesional y personalmente.

Finalmente, las autoridades resolvieron el caso y los periodistas recuperaron sus pasaportes, lo que les permitió volver a casa después de más de dos meses de espera.

Sin embargo, las secuelas emocionales del episodio siguen presentes, razón por la que el próximo enfrentamiento entre México y Sudáfrica adquiere un significado especial para el reportero.

Ahora, con el Mundial 2026 a punto de comenzar, Julio Ibáñez busca dejar atrás uno de los capítulos más difíciles de su vida. Sin embargo, no oculta que le gustaría ver a la Selección Mexicana imponerse con autoridad sobre Sudáfrica.

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