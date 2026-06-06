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México cierra con cuatro medallas en el Grand Prix Mundial de Parataekwondo Roma 2026

Los resultados representan un impulso para el Campeonato Mundial 2026 y el camino hacia Los Ángeles 2028

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(CONADE)
(CONADE)

La selección mexicana de parataekwondo tuvo una destacada actuación en el Grand Prix Mundial de Roma 2026, al conquistar cuatro medallas y reafirmar su presencia entre las principales potencias de la disciplina rumbo al Campeonato Mundial 2026 y al proceso clasificatorio hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo dirigido por las entrenadoras María del Rosario Espinoza y Jannet Alegría Peña concluyó su participación en Italia con una medalla de oro y tres de bronce. La campeona fue Claudia Romero Rodríguez en la categoría de -47 kilogramos, mientras que Luis Mario Nájera Vleeschower (-80 kg), Jessica Berenice García Quijano (-52 kg) y Fernanda Vargas Fernández (+65 kg) subieron al podio con preseas de bronce.

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Claudia Romero lidera la cosecha mexicana en Roma

La poblana Claudia Romero Rodríguez fue la gran protagonista de la delegación nacional al conquistar el oro en los -47 kilogramos, resultado que además le permitió sumar 60 puntos para el ranking internacional.

En declaraciones compartidas por la CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la atleta destacó la importancia del resultado de cara a los próximos compromisos internacionales.

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“Me siento muy contenta y emocionada ya que estos puntos me ayudan para mantenerme en una buena posición del ranking mundial y sobre todo con miras a estar bien posicionada para el Campeonato del Mundo. Es un orgullo representar a México y ser parte de la selección”.

Por su parte, Jessica García, medallista de bronce en -52 kg, señaló que el torneo sirvió como referencia para medir el nivel competitivo rumbo al Mundial.

“Este resultado fue una probadita de lo que podría ser el Mundial, nos ayuda a seguir acumulando puntos en el ranking y seguir en una buena posición para las gráficas futuras”.

También destacó la actuación del chiapaneco Luis Mario Nájera, subcampeón paralímpico en París 2024, quien aseguró que los puntos obtenidos en Roma representan un paso importante en su objetivo de clasificar a Los Ángeles 2028.

El equipo ya apunta a Corea y al Campeonato Mundial 2026

Además del balance positivo en Roma, la selección mexicana ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. La entrenadora María del Rosario Espinoza informó a la CONADE que el siguiente reto será el Abierto de Chuncheon, en Corea del Sur, programado para el 7 y 8 de julio.

Posteriormente, los atletas mejor posicionados en el ranking competirán en las siguientes paradas del circuito Grand Prix: la segunda serie en Corea durante septiembre, la tercera en París durante octubre y la Final del Grand Prix en Kazajistán en noviembre.

La histórica taekwondoín explicó que toda la planificación está enfocada en llegar en las mejores condiciones al Campeonato Mundial de Parataekwondo 2026, previsto para finales de año.

Mientras tanto, el equipo regresará a México para retomar sus entrenamientos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, donde continuará su preparación para una temporada que tendrá impacto directo en el ranking internacional y en la ruta hacia los próximos Juegos Paralímpicos.

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